越總理范明正訪北京會李強，中方盼與越南加强兩軍高層合作
我們想讓你知道的是
中國國防部長李尚福會晤越南國防部長潘文江時，指出國際形勢混亂複雜，而亞太安全也面臨挑戰，並表示：「中國與越南應該手挽手在社會主義的新征程上緊密團結，捍衛兩國共同的戰略利益，並對地區和平與穩定作出積極的貢獻。」
中國國防部長李尚福星期二（6月27日）在北京會晤越南國防部長潘文江時表示，中方願意與越方加强兩軍高層互動與合作。
潘文江是正在中國訪問的越南總理范明正代表團的一位重要成員，代表團成員中還包括越南外長裴青山和其他政府部會的高級官員。中國國務院總理李強星期一已經與范明正舉行了會談，而中國外長秦剛也與裴青山舉行了會談。
李尚福在會晤潘文江時表示，國際形勢混亂複雜，而亞太安全也面臨挑戰。
「中國與越南應該手挽手在社會主義的新征程上緊密團結，捍衛兩國共同的戰略利益，並對地區和平與穩定作出積極的貢獻，」《路透社》引述李尚福的話說。
李尚福還向潘文江表示，中越兩軍關係發展良好，而且中國願意讓兩軍關係更上一層樓。
中越兩國防長舉行會晤前，美國羅納德·裡根號（USS Ronald Reagan）核動力航母正率領一個戰鬥群於星期日抵達越南中部的峴港靠港訪問，這也是越戰結束後，美國航母第三次訪問越南。
美國航母抵達峴港前幾個星期，中國一艘科考船和其他海警船及漁船曾滯留越南在南海專屬經濟區內很久，迫使河內外交部對中方表達不滿。
隨著中國軍力的擴張和在南海人工島上軍事設施的日趨完備，美中兩國近年來在南中國海的對峙也持續加劇。解放軍空軍一架殲-16戰機不久前曾在南中國海國際水域上空以危險、不專業的動作攔截美軍一架偵察機。另有一艘解放軍海軍的護衛艦在台灣海峽以危險動作橫切在進行自由航行的美國海軍一艘驅逐艦艦首約15公尺米處。
李尚福在過去幾個星期中頻頻會見前往中國訪問的外國軍事領導人，其中包括南非國防軍司令馬普赫萬亞和泰國陸軍司令納隆潘，但是他卻一直拒絕與美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）舉行會晤。
李尚福與奧斯汀6月初曾共同出席在新加坡舉行的香格里拉安全論壇，雖然兩人曾在新加坡政府舉辦的晚宴上握手寒暄，卻沒有進行任何實質性的對話。
於今年3月剛剛出任中國國防部長的李尚福目前仍然在美國政府的制裁名單上。他因為在2017年主導向俄羅斯採購戰機和導彈而遭到美國政府的制裁。中方官員曾表示，只有當美國政府撤銷對李尚福的制裁，他才有可能與美國防長舉行會晤。
中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，中方的主權主張與包括越南在內的多個東南亞國家的主權主張形成重疊。而美中兩軍關係，包括兩軍在南中國海的對峙也引起東南亞國家的高度關注。
去年8月初，當時美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國軍方不僅在台灣周邊海空域舉行一連多日的大規模軍事演習，而且切斷了與美國政府幾乎所有的溝通管道。雖然美中政界、外界和商務方面的溝通已經陸續恢復，但是兩軍交往目前仍處於停頓狀態。
本文經美國之音授權刊登，原文見：美越靠攏北京不安，李尚福向越南防長示好願加強軍事合作
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。