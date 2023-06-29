越總理范明正訪北京會李強，中方盼與越南加强兩軍高層合作

中國國防部長李尚福星期二（6月27日）在北京會晤越南國防部長潘文江時表示，中方願意與越方加强兩軍高層互動與合作。

潘文江是正在中國訪問的越南總理范明正代表團的一位重要成員，代表團成員中還包括越南外長裴青山和其他政府部會的高級官員。中國國務院總理李強星期一已經與范明正舉行了會談，而中國外長秦剛也與裴青山舉行了會談。

Photo Credit: GettyImages 越南總理范明正（左）和中國總理李強於年6月 26日在北京人民大會堂。

李尚福在會晤潘文江時表示，國際形勢混亂複雜，而亞太安全也面臨挑戰。

「中國與越南應該手挽手在社會主義的新征程上緊密團結，捍衛兩國共同的戰略利益，並對地區和平與穩定作出積極的貢獻，」《路透社》引述李尚福的話說。

李尚福還向潘文江表示，中越兩軍關係發展良好，而且中國願意讓兩軍關係更上一層樓。

中越兩國防長舉行會晤前，美國羅納德·裡根號（USS Ronald Reagan）核動力航母正率領一個戰鬥群於星期日抵達越南中部的峴港靠港訪問，這也是越戰結束後，美國航母第三次訪問越南。

美國航母抵達峴港前幾個星期，中國一艘科考船和其他海警船及漁船曾滯留越南在南海專屬經濟區內很久，迫使河內外交部對中方表達不滿。

隨著中國軍力的擴張和在南海人工島上軍事設施的日趨完備，美中兩國近年來在南中國海的對峙也持續加劇。解放軍空軍一架殲-16戰機不久前曾在南中國海國際水域上空以危險、不專業的動作攔截美軍一架偵察機。另有一艘解放軍海軍的護衛艦在台灣海峽以危險動作橫切在進行自由航行的美國海軍一艘驅逐艦艦首約15公尺米處。

李尚福在過去幾個星期中頻頻會見前往中國訪問的外國軍事領導人，其中包括南非國防軍司令馬普赫萬亞和泰國陸軍司令納隆潘，但是他卻一直拒絕與美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）舉行會晤。

李尚福與奧斯汀6月初曾共同出席在新加坡舉行的香格里拉安全論壇，雖然兩人曾在新加坡政府舉辦的晚宴上握手寒暄，卻沒有進行任何實質性的對話。

Photo Credit: GettyImages 中國國防部長李尚福出席香格里拉對話

於今年3月剛剛出任中國國防部長的李尚福目前仍然在美國政府的制裁名單上。他因為在2017年主導向俄羅斯採購戰機和導彈而遭到美國政府的制裁。中方官員曾表示，只有當美國政府撤銷對李尚福的制裁，他才有可能與美國防長舉行會晤。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，中方的主權主張與包括越南在內的多個東南亞國家的主權主張形成重疊。而美中兩軍關係，包括兩軍在南中國海的對峙也引起東南亞國家的高度關注。

去年8月初，當時美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國軍方不僅在台灣周邊海空域舉行一連多日的大規模軍事演習，而且切斷了與美國政府幾乎所有的溝通管道。雖然美中政界、外界和商務方面的溝通已經陸續恢復，但是兩軍交往目前仍處於停頓狀態。

本文經美國之音授權刊登，原文見：美越靠攏北京不安，李尚福向越南防長示好願加強軍事合作

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒