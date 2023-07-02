在台越語老師的教育觀察：過去學越南語學生並不多，近年來有更多人為就業需求而來

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中，秋姮來到台大擔任越南語考試iVPT（國際越南語認證，International Vietnamese Proficiency Test）的監考人員，秋姮提到，許多人會藉由iVPT的考試認證，來尋求和越南相關的工作機會，而影片中，秋姮也訪問了在台灣教授越南語老師的教學狀況。

在台灣有23年的央廣主持人武海燕老師表示，對於台灣在推廣中小學普及越南語這件事，武老師表示從多元文化角度來看是很好的事，但以教學來說卻還不夠，而在台大教越南語的阮蓮香老師表示，起初學生並不多，而近年來配合政府推出（新南向）政策後，慢慢就有許多同學為就業需求而來學習，也有越南二代來學媽媽的語言。

影片最後，John和秋姮和也訪問成功大學越南研究中心蔣為文主任，主要是討論台灣的大學是否要開設越南語學系？蔣主任表示，目前台灣在大學教授越南語都是通識課，然而，隨著台越文化和經貿交流越來越頻繁，目前台灣的大學仍未有越南系，只有隸屬在東南亞系之下的「越南語組」（例如：暨南大學、政治大學、高雄大學、文藻大學有東南亞學系或學程）。相較之下，很多韓國企業是要求學生直接到越南讀越南學系，不僅累積人際網絡，日後畢業後當處理越南當地市場運作，也更加了解越南消費者的取向，台灣因此在這部分就差了一截。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒