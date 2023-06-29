義大利龐貝古城2000年前「披薩」壁畫出現疑似鳳梨，考古學家：現代披薩的遠親

文：張瑞邦（Tucker Chang）

義大利文化部（Italy's Culture Ministry）於2023年6月27日表示，義大利考古團隊在龐貝古城（Pompeii）遺址發現一幅繪有類似披薩（Pizza）的靜物壁畫。

根據《德國之聲》（DW）報導，此幅於龐貝古城考古​​公園（Pompeii Archaeological Park）第九區挖掘出的「披薩」壁畫距今已有2000多年的歷史，創作方式可能是由當時的藝術家於牆壁上塗抹濕灰泥作畫而成。考古學家相信，該壁畫牆當初應屬龐貝古城某棟住宅的走廊牆壁，而該棟建築的旁邊似乎設有一家麵包坊。

英國《衛報》（The Guardian）指出，壁畫裡的「披薩」類似於現今的圓形佛卡夏麵包（Focaccia），披薩旁邊另有疑似乾果、石榴、椰棗等水果，以及一個盛滿紅酒的高腳杯與黃色花環，這些食物與裝飾皆放置在一片銀色托盤上。

《衛報》亦提及，雖然壁畫中還有貌似鳳梨的食物，但該食物為鳳梨的可能性甚小，因為源自美洲的鳳梨直到1493年才由歐洲探險家哥倫布（Cristoforo Colombo）於瓜地洛普島（Guadeloupe）發現。

壁畫中的食物究竟是不是披薩？

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）轉述龐貝考古專家的說法表示，壁畫中所繪製的圓形烤餅並不能稱做披薩，因為其缺乏製作披薩必備的食材莫札瑞拉起司（Mozzarella）與番茄，僅能算是義大利披薩的古老前身或「現代披薩的遠親」。

《美國廣播公司》（ABC）進一步解釋，專家之所以相信該烤餅不含番茄及莫札瑞拉起司等成分，主因在於番茄是在16世紀才傳入歐洲，而莫札瑞拉起司則於1700年代才在披薩發源地拿坡里（Napoli）被發明。