法國17歲非裔青少年拒檢遭員警射殺， 民眾轟警察歧視濫權多城暴動
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奈爾之死點燃怒火，自前天傍晚起，南特市湧現不滿員警暴力與執法過當的街頭抗議，更出現暴動和報復攻擊，南特市政府、路障、車輛、垃圾桶遭縱火，也有民眾施放煙砲。稍晚，暴動蔓延至鄰近城市，甚至巴黎郊區、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）也傳出騷亂。目前為止共有31人遭到逮捕、24名員警受傷。
（中央社）法國17歲非裔青少年奈爾（Naël）因拒絕臨檢遭員警射殺，警方說詞與流出畫面不一，引發眾怒與多個城市暴動。法國員警濫權與種族歧視等議題再度浮上檯面。司法單位正調查警方是否暴力執法。
法國一名17歲非裔青少年奈爾27日早晨8點多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（28）日透過發言人維宏（Olivier Véran）表達哀悼。
據警方表示，當時想臨檢一輛多次違反交通規則並開在公車專用道上的賓士汽車，但駕駛拒絕停車，還在一名員警接近時企圖開車衝撞。該名員警因此開槍，傷及17歲駕駛胸腔，導致其心肺功能停止，送醫不治。
然而一部事件當時的影片在推特流傳，故事卻不太一樣：2名員警盤查一輛黃車轎車，轎車停下，其中一名員警貌似抓著車內駕駛衣領，並將槍口指向他。
影片顯示，黃色車輛再次啟動企圖駛離時，站在車輛左側的員警開槍，轎車開了數十公尺撞上路障後停下。換言之，駕駛並未企圖衝撞員警。
受害者家屬律師昨天指出，奈爾是比薩外送員，「鄰里都很喜歡他，沒有犯罪紀錄」。
奈爾之死點燃怒火，自前天傍晚起，南特市湧現不滿員警暴力與執法過當的街頭抗議，更出現暴動和報復攻擊，南特市政府、路障、車輛、垃圾桶遭縱火，也有民眾施放煙砲。
稍晚，暴動蔓延至鄰近城市，甚至巴黎郊區、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）也傳出騷亂。目前為止共有31人遭到逮捕、24名員警受傷。
事件讓法國民眾立刻聯想起2016年在員警偵訊時離奇死亡的法國非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），也是當時最受關注的法國警察濫權暴力事件之一。
奈爾的死亡再次掀起法國各界對於警察暴力、種族歧視等問題的爭議，以及警察用槍時機的辯論。政治人物紛紛表態，更使拉奧雷，與遭警壓頸致死的美國非裔男子佛洛伊德等標籤，躍上法國昨日推特熱門。
內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天早上在記者會中表示畫面令人震驚，且「不符合法國法律」，並向受害者與家屬致意。
一旁的巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）指出，受害者拒絕盤查，「但在路邊檢查時導致死亡顯然不正常」。
右翼共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）顯得謹慎，強調這是一起悲劇，需司法深入調查。他支持受難者與家屬，但也理解員警工作不易，指出「拒絕盤查可能威脅生命，因汽車也能作為武器」；歐洲議會議員貝拉米（François-Xavier Bellamy）則強調受害者拒絕檢查在先。
極左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）批評警察體系需要「徹底改造」，認為「警察沒有權利殺人」；生態綠黨（EELV）砲轟警察撒謊，譴責法國警察正在「美國化」，並帶有「種族歧視」。
法國非裔意見領袖也站出來悼念奈爾。足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）昨天在推特上寫道：「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。向奈爾的家屬和親友致意，這位小天使過早地離開了」。
知名演員暨導演歐瑪．希（Omar Sy）則貼上奈爾照片，並沈痛表示，「希望像樣的司法能榮耀這名孩子帶來的回憶」。
38歲的開槍員警已被關入看守所，南特法院也已展開兩起調查，一是受害者拒絕服從盤查的真實狀況；另一個公權力者殺人罪行則是交由管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）進行偵辦。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
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淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
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