法國17歲非裔青少年拒檢遭員警射殺， 民眾轟警察歧視濫權多城暴動

（中央社）法國17歲非裔青少年奈爾（Naël）因拒絕臨檢遭員警射殺，警方說詞與流出畫面不一，引發眾怒與多個城市暴動。法國員警濫權與種族歧視等議題再度浮上檯面。司法單位正調查警方是否暴力執法。

法國一名17歲非裔青少年奈爾27日早晨8點多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（28）日透過發言人維宏（Olivier Véran）表達哀悼。

據警方表示，當時想臨檢一輛多次違反交通規則並開在公車專用道上的賓士汽車，但駕駛拒絕停車，還在一名員警接近時企圖開車衝撞。該名員警因此開槍，傷及17歲駕駛胸腔，導致其心肺功能停止，送醫不治。

然而一部事件當時的影片在推特流傳，故事卻不太一樣：2名員警盤查一輛黃車轎車，轎車停下，其中一名員警貌似抓著車內駕駛衣領，並將槍口指向他。

« …Ouvre, ouvre où je te mets une balle dans la tête » :



Dès que la voiture s'arrête l'ordure de flic avait déjà pris sa décision :



TUER !



Naël n'avait aucune chance #Nanterre pic.twitter.com/CkHmzSwm3g — Titi.art 🐢 #BORDÉLISATION (@Titiart1) June 27, 2023

影片顯示，黃色車輛再次啟動企圖駛離時，站在車輛左側的員警開槍，轎車開了數十公尺撞上路障後停下。換言之，駕駛並未企圖衝撞員警。

受害者家屬律師昨天指出，奈爾是比薩外送員，「鄰里都很喜歡他，沒有犯罪紀錄」。

奈爾之死點燃怒火，自前天傍晚起，南特市湧現不滿員警暴力與執法過當的街頭抗議，更出現暴動和報復攻擊，南特市政府、路障、車輛、垃圾桶遭縱火，也有民眾施放煙砲。

稍晚，暴動蔓延至鄰近城市，甚至巴黎郊區、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）也傳出騷亂。目前為止共有31人遭到逮捕、24名員警受傷。

事件讓法國民眾立刻聯想起2016年在員警偵訊時離奇死亡的法國非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），也是當時最受關注的法國警察濫權暴力事件之一。

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. pic.twitter.com/mdNp6Aju80 — Omar Sy (@OmarSy) June 27, 2023

France is burning again after police murdered a 17-year-old boy named Nael M, in the Paris suburb of Nanterre.



Angry crowds lit fires in the streets, torched upwards of 40 cars, destroyed bus stops and fought police, injuring at least 25 officers. pic.twitter.com/K39AHjndbY — Ill Will (@illwilleditions) June 28, 2023

奈爾的死亡再次掀起法國各界對於警察暴力、種族歧視等問題的爭議，以及警察用槍時機的辯論。政治人物紛紛表態，更使拉奧雷，與遭警壓頸致死的美國非裔男子佛洛伊德等標籤，躍上法國昨日推特熱門。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天早上在記者會中表示畫面令人震驚，且「不符合法國法律」，並向受害者與家屬致意。

一旁的巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）指出，受害者拒絕盤查，「但在路邊檢查時導致死亡顯然不正常」。

右翼共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）顯得謹慎，強調這是一起悲劇，需司法深入調查。他支持受難者與家屬，但也理解員警工作不易，指出「拒絕盤查可能威脅生命，因汽車也能作為武器」；歐洲議會議員貝拉米（François-Xavier Bellamy）則強調受害者拒絕檢查在先。

極左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）批評警察體系需要「徹底改造」，認為「警察沒有權利殺人」；生態綠黨（EELV）砲轟警察撒謊，譴責法國警察正在「美國化」，並帶有「種族歧視」。

法國非裔意見領袖也站出來悼念奈爾。足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）昨天在推特上寫道：「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。向奈爾的家屬和親友致意，這位小天使過早地離開了」。

知名演員暨導演歐瑪．希（Omar Sy）則貼上奈爾照片，並沈痛表示，「希望像樣的司法能榮耀這名孩子帶來的回憶」。

38歲的開槍員警已被關入看守所，南特法院也已展開兩起調查，一是受害者拒絕服從盤查的真實狀況；另一個公權力者殺人罪行則是交由管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）進行偵辦。

Un peu partout en France, des quartiers se sont enflammés hier soir suite à la mort de Nael, 17 ans, tué par la police lors d'un contrôle. #Nanterre #Nael pic.twitter.com/OtSmqxxSsZ — ⏚ Cerveaux non disponibles ⏚ (@CerveauxNon) June 28, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航