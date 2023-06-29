瓦格納集團轉赴白羅斯恐成東歐禍端，俄「末日將軍」疑預先掌握兵變已遭逮捕

瓦格納部隊轉赴白羅斯恐成東歐禍端，北約：已備妥抵禦威脅

（中央社）東歐的北大西洋公約組織成員國昨（28）日警告，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）前往白羅斯之舉，將造成區域更大的不穩定；然而，北約秘書長史托騰柏格表示，北約已準備好抵禦任何威脅。

綜合《法新社》和《路透社》報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約（NATO）將於下週在立陶宛舉行的峰會中，同意加強國防以保衛所有成員國，尤其是與俄國盟友白羅斯接壤的各國。

史托騰柏格告訴媒體說，瓦格納集團領導人「普里戈任（Yevgeny Prigozhin）轉往白羅斯一事所造成的後果為何，現在做出最終判斷還為之過早，而且他的部隊有一部分也可能在白羅斯」。

史托騰柏格在荷蘭海牙（The Hague）與7國領袖晚餐後表示，「明確的是，我們已向莫斯科（Moscow）和明斯克（Minsk）當局傳達了明確訊息，也就是北約會保衛所有盟邦和北約的每一寸領土」。

「因此，無論你對瓦格納部隊行動的看法為何，莫斯科和明斯克在我們為盟邦抵禦任何威脅的能力上，沒有誤解的空間。」

另外，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「瓦格納如果將旗下連環殺手部署於白羅斯，所有鄰國均面臨著更大的不穩定威脅。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）補充說：「這很嚴重也很令人擔憂，我們必須做出非常強而有力的決定。這需要北約給出一個非常強硬的答案。」

在白羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，瓦格納領導人普里戈任今抵達白羅斯。盧卡申柯的這份協議同時終結了瓦格納24日在俄國的兵變。

史托騰柏格表示，這次兵變顯示出俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭的「非法戰爭」，加深了俄國分裂。

「同時間，我們絕不能低估俄羅斯，因此我們持續力挺烏克蘭如今更加重要了。」

北約全體31個成員國將於7月11、12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。杜達表示，他希望瓦格納集團構成的威脅將會被納入峰會議題。

《華爾街日報》：瓦格納首腦原計畫俘虜俄羅斯國防部長

（中央社）《華爾街日報》（The Wall Street Journal）今天報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任上週兵變失敗前，原本計畫俘虜俄國國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

《華爾街日報》引述西方外交官員所言指稱，普里戈任原先打算俘虜他的宿敵蕭依古以格拉西莫夫，時機是兩人造訪俄烏邊境地區期間。

據報導，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）提前得知這項計畫，蕭依古及格拉西莫夫改變了他們的行程，這迫使普里戈任在最後一刻更改計畫，轉而發動遊行朝莫斯科進軍。

「瓦格納集團」當天先是控制俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），占領重要軍事據點，接著朝莫斯科前進，但在抵達前結束兵變。

Photo Credit: Getty Images 瓦格納集團自俄國境內撤退，欲返回其基地。

瓦格納兵變計畫傳俄將領知情，疑為俄軍內鬨跡象

（中央社）根據聽取過美國相關情資的美方官員說法，一名俄羅斯高階將領其實事先已掌握俄國傭兵組織瓦格納集團的兵變計畫。這讓人不禁要問，瓦格納領導人在俄軍高層內部有多少支持。

瓦格納集團首腦普里戈任上週末發動兵變，為俄國總統普亭掌權23年來最戲劇化的一次威脅。《紐約時報》報導，美國多位官員表示，他們現在正試著了解，曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金將軍，是否曾協助策劃普里戈任這項行動。

他們同時表示，有跡象顯示，支持普里戈任欲以武力改變俄國國防部領導階層的俄國將領，或許不只一人。美國現任和前任官員指出，若不是認定其他有權有勢之人會出面協助，普里戈任斷不會貿然行動。

蘇洛維金將軍如果確實參與兵變行動，將會是普亭揮軍侵烏以來，最新一個俄軍領導階層內鬨的跡象，也是「瓦格納派」和「普亭軍事顧問團派」這兩方陣營支持者，分歧擴大的徵兆。普亭兩大軍事智囊分別為國防部長蕭依古以及參謀總長格拉西莫夫。

俄國高層效忠對象分歧，還有其他跡象可循。前美國駐莫斯科大使麥弗爾（Michael McFaul）指出，「想想看，（瓦格納）多麼輕易」就拿下俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市」。他說：「俄羅斯到處都有武裝警力，但突然間，卻沒有一個人可以拿出任何作為？」

獨立專家團、美國及友邦官員表示，瓦格納首腦普里戈任似乎認定，當他的瓦格納8000軍力前進莫斯科時，俄國軍隊有很大一部分會集結在他這一邊。

前任美國官員表示，蘇洛維金將軍並不支持把普亭推下台，但在國防部長蕭依古以及參謀總長格拉西莫夫必須解職一事上，似與普里戈任意見一致。

俄羅斯在烏克蘭戰爭的整體表現普遍被評為「差強人意」，而少數幾場勝利都得歸功於蘇洛維金將軍和普里戈任，但這兩人在烏克蘭戰術上，都曾與蕭依古和格拉西莫夫發生過衝突。

根據攔截到的通訊紀錄，美國官員的結論是，蘇洛維金是強硬派的代表，此派旗下的將領們欲對烏克蘭人採取最強硬的策略。同樣的，普里戈任經常抱怨俄國國防和軍事高層未提供瓦格納足夠武器。

美國官員說，普亭如今必須決定他是否認為蘇洛維金將軍協助瓦格納首腦兵變，也必須決定該如何回應。