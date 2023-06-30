世界各地歡慶「同志驕傲月」，中國取消所有有大型LGBT活動

世界各地都在舉辦「驕傲月」（Pride month）的慶祝活動之際，中國卻沒有任何重大的LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別者）活動。

這個國家最大的「驕傲」活動自2021年起就一直處於暫停狀態。

該活動的組織者、一個名為「上海驕傲節」（ShanghaiPride）的組織，沒有透露當中的原因，當時只是表示「將取消所有即將舉行的活動，並且終止未來的活動計劃」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2017年的上海驕傲節活動

在中國，參加政治抗議的人常常面臨懲罰，於是上海驕傲節不舉辦遊行，而是在城中組織舞會、社區長跑和電影放映等。

現在，對於性少眾群體來說，只有少數低調的活動可供選擇，比如所謂的「voguing ball（時尚舞風舞會）」，派對中的舞者會跳一些啟發自模特兒身姿的舞步。

而上海驕傲節並不是唯一停止運作的LGBT組織。

近年來，另外好幾個組織都不得不關閉，引發了對世界第二大經濟體打擊社會活動的擔憂。

據報導，中國流行的社交應用微信上，幾十個關注LGBT話題的帳戶已被刪除。

同一年，一個代表LGBT群體成員提起法律訴訟的組織被關閉。有報導稱，其創始人遭到當局拘留，釋放他的條件是關閉該團體。

上個月，北京同志中心（Beijing LGBT Center）成為最新一個「因不可抗力」而停運的組織。

「北京同志中心關閉，中國最後一個大型的LGBT組織也決定休停了。」上海驕傲節的創始人之一彭雷（Raymond Phang）向BBC表示。

在他的團體取消上海的年度慶祝活動之後，彭雷離開了中國。

「上海驕傲節的領導者和倡議人士受到巨大的壓力，組織活動變得越來越困難。」他說。

「經過12年的營運，組織者們一致認為我們可以休息一下，充充電，等待狀況好轉。」

另一個同樣離開了中國的LGBT團體領導者向BBC表示，來自當局的壓力令推動社會變革的人受不了了。

「組織者被拘留，他們的家人和朋友被警察問話。這造成了很大的精神健康壓力。」該名要求匿名的活動人士說。

「在疫情之前，LGBT團體的環境非常好。我們可以大聲表達，而且還贏了一些官司。」該名活動人士說。

「我想我們是太大聲了。」

潮流在改變

一家集中研究中國的市場調查機構Daxue Consulting估計，在2019年，中國有7500萬人自認為是LGBT人口——約佔總人口的5％。

LGBT團體一直致力於對一系列問題進行倡議活動，包括同性婚姻，這在中國一直未得到承認。

中國在1997年對同性戀實施除罪化，中華醫學會精神病學分會則在2001年停止將其列為精神障礙。

2019年，中國最高立法機構全國人大承認，同性婚姻合法化是公民的首要訴求之一。

但是，近年來，隨著公民權利運動以及網絡異見遭到打壓，LGBT倡議事務的空間已經縮小。

2021年，中國教育部的一份通知指中國年輕男性變得過於「女性化」，引發了反響。

教育部呼籲學校全面改革體育教學，加強對教師的招募。

它建議招募退役運動員和有體育背景的人——並要「大力發展」像足球之類的運動，以求「培養學生的男子氣概」。

那一年晚些時候，中國的廣電監管機構稱，將會禁止娛樂節目出現「女性化審美」，並指應避免「低俗網紅」。

國家廣播電視總局還聲稱要宣傳它所定義的更具男性氣質的男子形象，對化妝太多的男性名人提出批評。

儘管如此，一些LGBT個人的知名度卻提升。

前警察馬保力就是其中之一，他在放棄近20年的執法生涯轉而創辦同性約會應用Blued時才成為頭條新聞。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 馬保力創立了一個同志約會應用程式

馬保力的科技公司藍城兄弟（BlueCity）於2020年在美國的納斯達克證券交易所上市，成為世界上首家上市的LGBT社交網站公司。

然而，藍城兄弟於去年8月被除牌並轉為私營。

馬保力則辭去主席和首席執行官的職務 ，且未有任命繼任者。

在流行的微信通訊程式上，他的一條帖文暗示了在中國運營LGBT業務有多困難。

「我們將理想變成了現實，將不可能變成了可能，」他寫道，「我感到滿足且無憾，因為我完成了我的使命。」

據其網站介紹，該應用程式在全球有超過4000萬用戶。藍城兄弟和馬保力未有立即回應BBC的置評請求。

「這些問題在那些有更多社會和家庭歧視的國家當中更為嚴重，」倫敦政經學院的副教授蒂莫西．希爾德布蘭德（Timothy Hildebrandt）說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2018年的上海驕傲節派對

現在生活在中國境外的彭雷，仍在海外繼續支持中國的LGBT群體。

「我過去十年一直在組織上海驕傲節活動，現在它的活動很少。我有很多機會支持其他社區組織，並參與他們的活動。」他說。

「基層、個人和企業仍然可以在自己的領域裏進行倡導，並可以在和社群和盟友接觸方面發揮創造力。」彭雷補充說。

「目前倡議活動的空間非常有限，但是我們不應該停止嘗試。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九