中國政府正在監視你嗎？BBC調查揭秘駭客掌控監視攝影機的技術漏洞
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專家認為英國須加倍努力，保護自己免受英國政監控攝影機專員桑普森教授所稱「數位石棉」的侵害。他說：「我們上一代人安裝了這些設備，且多半是基於他們便宜省事。現在我們意識到它們有些嚴重的固有風險，那我們怎麼辦呢？」當被問及他是否信任海康威視與大華，他回答：「絕不可能。」
中國製造的監控攝影機遍布英國的辦公室、商店街，甚至是政府大樓。《廣角鏡》的調查從兩個頭號品牌中找出了多項資安漏洞。要入侵它們到底有多容易，對英國的安全意味著什麼？
在BBC倫敦廣播大廈（BBC Broadcasting House, London）一個調暗了燈光的攝影棚內，一位男子坐在他的筆記型電腦前，輸入了密碼。
數千英里之外，一位駭客在看著他打的每一個字。
然後，這位BBC僱員拿起手機輸入密碼，現在駭客也把它記下來了。
天花板上的監控鏡頭由中國企業海康威視（Hikvision）所製造，裡面的一項資安漏洞，意味著它如今有遭受駭客攻擊的風險。
這位駭客說：「現在這裝置是我的了，我想拿它幹什麼就幹什麼。我可以把它關掉，或者用它來看看BBC這裡都在發生什麼事情。」
對於被盯的這位先生來說，可幸那駭客在給BBC工作。這是《廣角鏡》為測試中國製造監控攝影機的資安程度而進行的連串實驗之一。
海康威視與大華是世界領先的監控攝影機生產商。英國的大街小巷裡有多少它們的裝置，無人知曉。
去年，隱私維權組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）嘗試找出答案。在2021年8月至2022年1月之間，該組織向英國不同公共機關提出了4510項《訊息自由法》申請。在得到答覆的1289項申請中，806項證實其採用了海康威視或大華的鏡頭——227個地方議會與15支警隊採用海康威視，35個地方議會採用大華。
許多政府大樓也採用了海康威視的攝影機——某天下午，《廣角鏡》在倫敦市中心的國際貿易部、衛生部、衛生安全局以及環境、食品和鄉村事務部，還有一所陸軍預備役服務中心找到了它們。
資安專家擔憂，這些鏡頭有被利用為屠城木馬，搗亂電腦系統，繼而觸發內亂的潛在可能。
英國政府監控攝影機專員弗雷澤・桑普森教授（Prof Fraser Sampson）警告說，全國各地的關鍵基建——包括供電、運輸網路、生鮮食品供應和供水——均受威脅。
他說：「這些統統都十分依賴遠端監控，因此要是你有能力去干擾它，你就能在千里之外製造混亂，而不費吹灰之力。」
曾經在北京工作的前外交官，皇家三軍聯合研究所（Royal United Services Institute, RUSI）資深副研究員彭朝思（Charles Parton）也同意此說：「我們年輕的時候都看過《大淘金》（The Italian Job），裡頭利用交通燈號系統把整座杜林市（Turin）癱瘓掉。那時候也許只是小說橋段，如今不是了。」
海康威視對BBC《廣角鏡》稱，該公司為獨立企業，不對英國國家安全構成威脅。
該公司說，「海康威視從未、也不會，為世界上任何政府從事任何間諜相關活動」，並稱其「產品均受嚴格資安要求，符合在英國以及其他國家和地區經營時所適用的法律法規。」
《廣角鏡》與世界領先監控技術研究機構，總部設在美國的「網路協議影片市場」（IPVM）合作，測試入侵海康威視的攝影機是否可行。IPVM提供了安裝在BBC攝影棚內的那個鏡頭。
因為資安理由，《廣角鏡》不能在BBC網路上運行該攝影機，因此鏡頭被安裝在沒有防火牆，保護設施甚少的測試網路上。
《廣角鏡》所測試的這支攝影機上有一項發現於2017年的漏洞。IPVM總監康納・希利（Conor Healy）形容這是「海康威視給自己的產品開後門」。
海康威視稱並無蓄意為其裝置編入該缺陷，並指出在察覺到問題後，已幾乎即時發布了韌體更新。該公司還說，《廣角鏡》的測試並不能代表現今運行中的裝置，但康納・希利稱全球仍有超過10萬台存在漏洞的攝影機在線。
隨著《廣角鏡》開展實驗，希利與IPVM研究工程師約翰・斯坎蘭（John Scanlan）安坐在其美國賓夕法尼亞州總部的筆記型電腦面前。
未經許可入侵電腦系統乃刑事犯罪行為，因此《廣角鏡》不會提供它們如何做到的全部細節。
希利與斯坎蘭首先定位裝設在BBC廣播大廈內的鏡頭，然後開始攻擊其資安系統。
希利繼而開始計時，看要花多少時間取得鏡頭的控制權。區區11秒過後，斯坎蘭便宣布：「我們已經進去了那攝影機。」
他們現在能看見攝影棚內貌，包括坐在筆記型電腦面前的《廣角鏡》員工。
斯坎蘭說：「要是我們把鏡頭拉近到鍵盤上，我們便能清楚看到他輸入密碼時敲打的每一個按鍵。」
「這就像開鎖匠給您您家的鑰匙，同時暗地裡配了一條整個小區所有門鎖的百合匙。海康威視的工程師基本上就是幹了這樣的事情。」
中國政府在監視你嗎？
從間諜氣球到秘密警察再到逃亡異見者，《廣角鏡》（Panorama）調查報導中國的全球監控行動。我們揭露了有關北京間諜氣球艦隊的新細節，還駭進了一台中國製造的監控攝影機，顯示我們街頭上的類似設備可以如何被利用。
BBC中文稍後將刊登該報導的完整影片版本，敬請關注。
海康威視稱其產品「沒有『後門』」，也沒有蓄意在程式語言留下漏洞，並稱其相信所有使用其裝置的英國地方政府部門早已給它們的攝影機安裝更新。
駭客們接著進行第二場實驗——透過滲透操控軟體來操控大華的攝影機。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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