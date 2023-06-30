中國政府正在監視你嗎？BBC調查揭秘駭客掌控監視攝影機的技術漏洞

中國製造的監控攝影機遍布英國的辦公室、商店街，甚至是政府大樓。《廣角鏡》的調查從兩個頭號品牌中找出了多項資安漏洞。要入侵它們到底有多容易，對英國的安全意味著什麼？

在BBC倫敦廣播大廈（BBC Broadcasting House, London）一個調暗了燈光的攝影棚內，一位男子坐在他的筆記型電腦前，輸入了密碼。

數千英里之外，一位駭客在看著他打的每一個字。

然後，這位BBC僱員拿起手機輸入密碼，現在駭客也把它記下來了。

天花板上的監控鏡頭由中國企業海康威視（Hikvision）所製造，裡面的一項資安漏洞，意味著它如今有遭受駭客攻擊的風險。

這位駭客說：「現在這裝置是我的了，我想拿它幹什麼就幹什麼。我可以把它關掉，或者用它來看看BBC這裡都在發生什麼事情。」

Photo Credit: BBC News BBC安排的「駭客」利用監控鏡頭的軟體漏洞監視BBC工作人員在電腦鍵盤上敲打的一字一句。

對於被盯的這位先生來說，可幸那駭客在給BBC工作。這是《廣角鏡》為測試中國製造監控攝影機的資安程度而進行的連串實驗之一。

海康威視與大華是世界領先的監控攝影機生產商。英國的大街小巷裡有多少它們的裝置，無人知曉。

Photo Credit: BBC News 一項《訊息自由法》查詢結果顯示，英國35個地方政府在使用大華的監控鏡頭。

去年，隱私維權組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）嘗試找出答案。在2021年8月至2022年1月之間，該組織向英國不同公共機關提出了4510項《訊息自由法》申請。在得到答覆的1289項申請中，806項證實其採用了海康威視或大華的鏡頭——227個地方議會與15支警隊採用海康威視，35個地方議會採用大華。

許多政府大樓也採用了海康威視的攝影機——某天下午，《廣角鏡》在倫敦市中心的國際貿易部、衛生部、衛生安全局以及環境、食品和鄉村事務部，還有一所陸軍預備役服務中心找到了它們。

資安專家擔憂，這些鏡頭有被利用為屠城木馬，搗亂電腦系統，繼而觸發內亂的潛在可能。

英國政府監控攝影機專員弗雷澤・桑普森教授（Prof Fraser Sampson）警告說，全國各地的關鍵基建——包括供電、運輸網路、生鮮食品供應和供水——均受威脅。

他說：「這些統統都十分依賴遠端監控，因此要是你有能力去干擾它，你就能在千里之外製造混亂，而不費吹灰之力。」

曾經在北京工作的前外交官，皇家三軍聯合研究所（Royal United Services Institute, RUSI）資深副研究員彭朝思（Charles Parton）也同意此說：「我們年輕的時候都看過《大淘金》（The Italian Job），裡頭利用交通燈號系統把整座杜林市（Turin）癱瘓掉。那時候也許只是小說橋段，如今不是了。」

海康威視對BBC《廣角鏡》稱，該公司為獨立企業，不對英國國家安全構成威脅。

該公司說，「海康威視從未、也不會，為世界上任何政府從事任何間諜相關活動」，並稱其「產品均受嚴格資安要求，符合在英國以及其他國家和地區經營時所適用的法律法規。」

《廣角鏡》與世界領先監控技術研究機構，總部設在美國的「網路協議影片市場」（IPVM）合作，測試入侵海康威視的攝影機是否可行。IPVM提供了安裝在BBC攝影棚內的那個鏡頭。

因為資安理由，《廣角鏡》不能在BBC網路上運行該攝影機，因此鏡頭被安裝在沒有防火牆，保護設施甚少的測試網路上。

《廣角鏡》所測試的這支攝影機上有一項發現於2017年的漏洞。IPVM總監康納・希利（Conor Healy）形容這是「海康威視給自己的產品開後門」。

海康威視稱並無蓄意為其裝置編入該缺陷，並指出在察覺到問題後，已幾乎即時發布了韌體更新。該公司還說，《廣角鏡》的測試並不能代表現今運行中的裝置，但康納・希利稱全球仍有超過10萬台存在漏洞的攝影機在線。

Photo Credit: BBC News 來自IPVM機構的「駭客」從千里之外實驗入侵架設在倫敦某BBC攝影棚內的監控鏡頭。

隨著《廣角鏡》開展實驗，希利與IPVM研究工程師約翰・斯坎蘭（John Scanlan）安坐在其美國賓夕法尼亞州總部的筆記型電腦面前。

未經許可入侵電腦系統乃刑事犯罪行為，因此《廣角鏡》不會提供它們如何做到的全部細節。

希利與斯坎蘭首先定位裝設在BBC廣播大廈內的鏡頭，然後開始攻擊其資安系統。

希利繼而開始計時，看要花多少時間取得鏡頭的控制權。區區11秒過後，斯坎蘭便宣布：「我們已經進去了那攝影機。」

他們現在能看見攝影棚內貌，包括坐在筆記型電腦面前的《廣角鏡》員工。

斯坎蘭說：「要是我們把鏡頭拉近到鍵盤上，我們便能清楚看到他輸入密碼時敲打的每一個按鍵。」

「這就像開鎖匠給您您家的鑰匙，同時暗地裡配了一條整個小區所有門鎖的百合匙。海康威視的工程師基本上就是幹了這樣的事情。」

中國政府在監視你嗎？

從間諜氣球到秘密警察再到逃亡異見者，《廣角鏡》（Panorama）調查報導中國的全球監控行動。我們揭露了有關北京間諜氣球艦隊的新細節，還駭進了一台中國製造的監控攝影機，顯示我們街頭上的類似設備可以如何被利用。

BBC中文稍後將刊登該報導的完整影片版本，敬請關注。

海康威視稱其產品「沒有『後門』」，也沒有蓄意在程式語言留下漏洞，並稱其相信所有使用其裝置的英國地方政府部門早已給它們的攝影機安裝更新。

駭客們接著進行第二場實驗——透過滲透操控軟體來操控大華的攝影機。