中國駐歐盟大使傅聰：北京不反對將克里米亞歸還烏克蘭；中國低調回應
我們想讓你知道的是
傅聰近期接受《半島電視台》與另兩家媒體專訪，被問到有關於是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區等，這位高階中國外交官表示：「我不認為有何不可。」（I don’t see why not.）
中國駐歐盟大使：北京不反對將克里米亞歸還烏克蘭
（中央社）據《半島電視台》（Al Jazeera）27日報導，中國駐歐盟大使傅聰表示，中國可支持烏克蘭的要求，也就是收回1991年所劃定的全部領土，這當中包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島。
傅聰近期接受《半島電視台》與另兩家媒體專訪，被問到有關於是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區等，這位高階中國外交官表示：「我不認為有何不可。」（I don’t see why not.）
他說：「我們（中國）尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，我們也是這樣主張的，但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是我們的立場。」
報導說，傅聰今（2023）年4月接受美國《紐約時報》（The New York Times）專訪曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括佔領克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）。
不同於傅聰，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。
當週末傭兵集團瓦格納（Wagner Group）恫嚇要發動大規模兵變卻戲劇性落幕後，中國與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的同盟關係依然強固。
針對中國的立場，傅聰辯稱，中國倡議和平的立場向來明確，並深信藉由談判儘快化解歧見是非常重要的。
上週歐盟對俄羅斯頒布第11輪制裁名單，當中列入被控在俄烏戰爭中，援助俄羅斯軍工業的中國實體，對此傅聰表示，中國從未承諾不准企業襄助俄國，但期盼可藉由對話化解這些誤會。
此外，傅聰4月間接受紐時訪問時另表示，中俄友誼「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解，還說中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊。
就在俄羅斯去年入侵烏克蘭的3週前，普亭與中國領導人習近平簽署一份聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，更計劃在人工智慧（AI）和網路控制等領域加強合作。
駐歐大使支持烏克蘭收回克里米亞，中國低調回應
針對中國駐歐盟大使傅聰日前表態，中國可支持烏克蘭收回克里米亞等1991年獨立時劃定的全部領土，中國外交部發言人毛寧28日低調回應，僅指中方對「烏克蘭危機」立場一貫，各方應透過對話談判為政治解決創造條件。
中國外交部28日下午舉行例行記者會，傅聰的表態成為外媒提問焦點。澎湃新聞報導，毛寧在回答相關問題時，僅作上述表示。
毛寧說，關於「烏克蘭危機」，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。中方認為，各方應當通過對話談判為政治解決危機創造條件。
傅聰日前接受《半島電視台》與另兩家媒體專訪時，被問到中方是否支持烏克蘭要求，包括收回目前被俄羅斯占領的克里米亞半島等地區時回答，「我不認為有何不可」。
傅聰指出，中國尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，「我們也是這樣主張的」、「但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是中國的立場。」
報導指出，傅聰4月間接受美國《紐約時報》訪問時曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括占領克里米亞和頓巴斯。
相較於傅聰的明確表態，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。而中國民間更在官方默許下，普遍呈現支持及同情俄羅斯的聲音。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
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最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
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