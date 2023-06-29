中國駐歐盟大使傅聰：北京不反對將克里米亞歸還烏克蘭；中國低調回應

中國駐歐盟大使：北京不反對將克里米亞歸還烏克蘭

（中央社）據《半島電視台》（Al Jazeera）27日報導，中國駐歐盟大使傅聰表示，中國可支持烏克蘭的要求，也就是收回1991年所劃定的全部領土，這當中包括2014年被俄羅斯併吞的克里米亞半島。

傅聰近期接受《半島電視台》與另兩家媒體專訪，被問到有關於是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區等，這位高階中國外交官表示：「我不認為有何不可。」（I don’t see why not.）

他說：「我們（中國）尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，我們也是這樣主張的，但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是我們的立場。」

報導說，傅聰今（2023）年4月接受美國《紐約時報》（The New York Times）專訪曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括佔領克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）。

不同於傅聰，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。

當週末傭兵集團瓦格納（Wagner Group）恫嚇要發動大規模兵變卻戲劇性落幕後，中國與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的同盟關係依然強固。

針對中國的立場，傅聰辯稱，中國倡議和平的立場向來明確，並深信藉由談判儘快化解歧見是非常重要的。

上週歐盟對俄羅斯頒布第11輪制裁名單，當中列入被控在俄烏戰爭中，援助俄羅斯軍工業的中國實體，對此傅聰表示，中國從未承諾不准企業襄助俄國，但期盼可藉由對話化解這些誤會。

此外，傅聰4月間接受紐時訪問時另表示，中俄友誼「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解，還說中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊。

就在俄羅斯去年入侵烏克蘭的3週前，普亭與中國領導人習近平簽署一份聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，更計劃在人工智慧（AI）和網路控制等領域加強合作。

駐歐大使支持烏克蘭收回克里米亞，中國低調回應

針對中國駐歐盟大使傅聰日前表態，中國可支持烏克蘭收回克里米亞等1991年獨立時劃定的全部領土，中國外交部發言人毛寧28日低調回應，僅指中方對「烏克蘭危機」立場一貫，各方應透過對話談判為政治解決創造條件。

中國外交部28日下午舉行例行記者會，傅聰的表態成為外媒提問焦點。澎湃新聞報導，毛寧在回答相關問題時，僅作上述表示。

毛寧說，關於「烏克蘭危機」，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。中方認為，各方應當通過對話談判為政治解決危機創造條件。

傅聰日前接受《半島電視台》與另兩家媒體專訪時，被問到中方是否支持烏克蘭要求，包括收回目前被俄羅斯占領的克里米亞半島等地區時回答，「我不認為有何不可」。

傅聰指出，中國尊重所有國家的領土完整，因此當中國與前蘇聯建交，「我們也是這樣主張的」、「但如我先前所言，諸多歷史的癥結有待俄烏兩國協商化解，而這也是中國的立場。」

報導指出，傅聰4月間接受美國《紐約時報》訪問時曾說，北京不承認莫斯科併吞烏克蘭疆域的行徑，這包括占領克里米亞和頓巴斯。

相較於傅聰的明確表態，中國領導人普遍不願就俄國併吞烏克蘭領土公開置評，並且自去年2月俄侵烏以來，中國從未嚴正譴責。而中國民間更在官方默許下，普遍呈現支持及同情俄羅斯的聲音。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航