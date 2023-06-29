英國QS世界大學排名出爐，台大第69名為台灣唯一入選世界百大
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排名最佳的是台灣大學，世界排名第69，也是台灣唯一進入世界前100名的大學院校。排名次佳的是陽明交通大學，世界排名第217。台灣排行榜後續按世界排名由高至低依序為成功大學（第228名）、清華大學（第233名）、台灣科技大學（第387名）。
（中央社）英國高等教育調查機構QS發布2024年世界大學排名，台灣的大學院校中，以台灣大學表現最佳，世界排名第69，較去年的排名（第77名）上升。台灣大學也是唯一進入世界百大的台灣高等教育機構。
除了常見的學術教育相關指標，Quacquarelli Symonds（QS）2024年世界大學排名首次納入「就業能力」、「永續發展」以及「國際學術研究合作網絡」等3項新指標。台灣有27所大學院校獲納入排名，其中僅約30％排名上升。
排名最佳的是台灣大學，世界排名第69，也是台灣唯一進入世界前100名的大學院校。排名次佳的是陽明交通大學，世界排名第217。
台灣排行榜後續按世界排名由高至低依序為成功大學（第228名）、清華大學（第233名）、台灣科技大學（第387名）、台灣師範大學與台北科技大學並列第431名、中山大學（第505名）、政治大學（第567名）、台北醫學大學（第577名）。
接著是世界排名第601至第700名區間，共計有3所台灣大學院校，由高至低依序為中央大學、長庚大學、中興大學。
有2所台灣大學院校的世界排名在第901至第1000名區間，依序是亞洲大學、中正大學。
其他入榜的台灣大學院校世界排名都在第1000名以後，依序為長榮大學、中原大學、輔仁大學、逢甲大學、海洋大學、元智大學、淡江大學、東海大學、台北大學、東華大學、朝陽科技大學、東吳大學。
根據QS提供的資料，在各項評比指標中，台灣的大學院校在「雇主聲譽」和「師生比」兩項表現最佳，但在「國際學術研究合作網絡」以及學術研究影響力相關指標有待加強。
QS的「雇主聲譽」參考全球約9萬8000名雇主的意見。在亞洲地區，「就業能力」排名前5的大學院校依序是新加坡國立大學、首爾大學、東京大學、台灣大學、香港大學。台灣大學的「就業能力」世界排名第12，緊追在世界排名第11的東京大學之後。
在世界總排名方面，排名第一的是美國麻省理工學院（MIT），第2和第3名分別是英國的劍橋大學和牛津大學。
世界排名第4至第10名的大學依序為美國哈佛大學、史丹佛大學、英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院（UCL）、美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。
新加坡是唯一有大學院校搶進世界排名前10的亞洲國家。在亞洲地區，世界排名次高的是北京大學，世界排名第17。
世界排名前20的大學院校以來自美國最多（10所），接著是英國（4所）和澳洲（3所）。
新聞來源
延伸閱讀
- QS世界大學學科排名出爐，台灣135個學科名次下滑，退步幅度亞洲第二僅次於香港
- 泰晤士2022亞洲大學排名：北京清華第1，台大第21，台灣6所大學躋身百大
- 《泰晤士高等教育特刊》公布2023世界大學影響力排名：成大第24名、台大第67名、陽交大第83名
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
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全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。