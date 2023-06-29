2023/06/29,
教育

英國QS世界大學排名出爐，台大第69名為台灣唯一入選世界百大

英國QS世界大學排名出爐，台大第69名為台灣唯一入選世界百大
圖為台大校門口。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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排名最佳的是台灣大學，世界排名第69，也是台灣唯一進入世界前100名的大學院校。排名次佳的是陽明交通大學，世界排名第217。台灣排行榜後續按世界排名由高至低依序為成功大學（第228名）、清華大學（第233名）、台灣科技大學（第387名）。

（中央社）英國高等教育調查機構QS發布2024年世界大學排名，台灣的大學院校中，以台灣大學表現最佳，世界排名第69，較去年的排名（第77名）上升。台灣大學也是唯一進入世界百大的台灣高等教育機構。

除了常見的學術教育相關指標，Quacquarelli Symonds（QS）2024年世界大學排名首次納入「就業能力」、「永續發展」以及「國際學術研究合作網絡」等3項新指標。台灣有27所大學院校獲納入排名，其中僅約30％排名上升。

排名最佳的是台灣大學，世界排名第69，也是台灣唯一進入世界前100名的大學院校。排名次佳的是陽明交通大學，世界排名第217。

台灣排行榜後續按世界排名由高至低依序為成功大學（第228名）、清華大學（第233名）、台灣科技大學（第387名）、台灣師範大學與台北科技大學並列第431名、中山大學（第505名）、政治大學（第567名）、台北醫學大學（第577名）。

接著是世界排名第601至第700名區間，共計有3所台灣大學院校，由高至低依序為中央大學、長庚大學、中興大學。

有2所台灣大學院校的世界排名在第901至第1000名區間，依序是亞洲大學、中正大學。

其他入榜的台灣大學院校世界排名都在第1000名以後，依序為長榮大學、中原大學、輔仁大學、逢甲大學、海洋大學、元智大學、淡江大學、東海大學、台北大學、東華大學、朝陽科技大學、東吳大學。

根據QS提供的資料，在各項評比指標中，台灣的大學院校在「雇主聲譽」和「師生比」兩項表現最佳，但在「國際學術研究合作網絡」以及學術研究影響力相關指標有待加強。

QS的「雇主聲譽」參考全球約9萬8000名雇主的意見。在亞洲地區，「就業能力」排名前5的大學院校依序是新加坡國立大學、首爾大學、東京大學、台灣大學、香港大學。台灣大學的「就業能力」世界排名第12，緊追在世界排名第11的東京大學之後。

在世界總排名方面，排名第一的是美國麻省理工學院（MIT），第2和第3名分別是英國的劍橋大學和牛津大學。

世界排名第4至第10名的大學依序為美國哈佛大學、史丹佛大學、英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院（UCL）、美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。

新加坡是唯一有大學院校搶進世界排名前10的亞洲國家。在亞洲地區，世界排名次高的是北京大學，世界排名第17。

世界排名前20的大學院校以來自美國最多（10所），接著是英國（4所）和澳洲（3所）。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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