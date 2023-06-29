汐止幼兒園餵藥無犯罪簽結，藍綠互批；板橋餵藥案驗尿遭疑，北榮：學理沒問題

汐止幼兒園案無涉犯罪簽結，侯辦賴辦互批

（中央社）士林地檢署28日簽結汐止幼兒園案，認定無涉犯罪。國民黨總統參選人侯友宜辦公室指出，奉勸民進黨總統參選人賴清德應為造謠製造全國恐慌道歉，甚至退選負責。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，士林地檢署簽結的案子是汐止幼兒園案 ，並不是最早爆出餵藥案的板橋幼兒園，侯友宜競辦發言人指新北餵藥案是烏龍事件，「根本是竹篙湊菜刀，完全搞不清楚狀況」。

士檢偵辦汐止某幼兒園1名學童尿液疑驗出苯二氮平類（BZD）案，經調取監視器等資料，並訊問幼兒園人員、醫檢人員，綜合北榮與法醫所鑑驗結果，認定無涉犯罪，28日將全案簽結。

侯友宜競選工作室發言人吳亮賢表示，今日結果證實賴清德、新北市議員戴瑋姍及民進黨立委賴品妤，全都是帶頭散播假消息的元兇，不顧科學證據只顧造謠、製造恐慌，民進黨一再散播假消息，才是真正的餵毒給社會大眾的兇手。

吳亮賢表示，奉勸賴清德、戴瑋姍、賴品妤，在警方傳喚之前，趕快先去警察局自首自己就是造謠元兇，賴清德也應該為自己身為副總統，卻造謠製造全國恐慌而道歉，甚至退選負責。

陳世凱晚間則透過臉書表示，28日士林地檢署簽結的案子是汐止幼兒園案 ，並不是最早爆出餵藥案的板橋幼兒園。侯友宜陣營見獵心喜，急著為市府的行政怠惰開脫，「如果孩子沒狀況，父母會無故帶小孩去檢驗嗎？」這種混淆視聽的作法，是竹篙湊菜刀。

陳世凱說，自餵藥案爆發以來，無論是新北市長侯友宜或是新北市府，一直試圖轉移焦點，明明早就該做的行政調查，到現在卻什麼結果都沒有，甩鍋司法調查、試圖規避行政責任的同時，侯友宜競選團隊還抹黑新北檢調受到壓力。

他說，這不僅是傷害司法公信，更代表侯團隊和侯友宜一樣，停留在威權時代，才會認為檢調是可以施壓。

陳世凱表示，事實上，新北市政府對板橋這家幼兒園廢照並開罰新台幣15萬元，「不正是代表新北市政府也認定這間幼兒園的不當作為嗎？」議題延燒至今，還看不到侯市府的行政調查報告，侯友宜竟能栽贓民進黨抹黑。他質疑，「如果是這樣，那侯陣營是不是要連新北市政府教育局也要一起告呢？」

板橋餵藥案驗尿遭疑，北榮毒物科：學理沒問題

板橋某幼兒園疑餵藥案，臉書「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」發文指土城醫院驗血，不解台北榮總驗尿原因，北榮毒物科醫師28日說，驗尿學理沒問題，尿液中藥物殘留時間比血液久，如果尿液都驗不出來，血液就一定沒有。

台北榮總28日下午舉行農藥中毒案例研討會，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌會前接受媒體聯訪被問及餵藥案。他說，北榮採取驗尿，這在學理上沒問題，血液殘留較尿液短，藥物在尿液裡的殘留時間約4至6週，但血液只有幾天。

楊振昌也提到，考量抽血屬於侵入性檢查，小孩會痛，尿液檢驗是非侵入性，只要排尿收集即可，再加上血液檢驗數值可能在邊緣地帶，也會造成家長更擔心，尿液檢驗都沒驗到，血液檢驗就沒什麼意思，所以北榮才會選擇以驗尿為主。

楊振昌說，除了北榮驗尿個案，再加上衛生單位送來的血液檢體，截至目前北榮已經協助檢驗至少30名以上的小朋友。尚未收到檢調送來的毛髮檢體，持續積極開發巴比妥毛髮檢驗，由於部分檢驗相關物品須仰賴國外進口，評估需耗時3至6個月研發，會盡可能加快速度。

對於外界出現餵藥案是烏龍事件的說法，楊振昌說，北榮是協助檢驗單位，以送檢小朋友檢體結果而言，現在都是未檢出，科學數據是現階段體內沒有，但究竟是一直沒有，還是時間太久驗不出來，不得而知，理解家長會焦慮，這件事是否烏龍，無法評估，須交由檢調。

楊振昌強調，北榮實驗室只要收到待檢檢體，不論來自哪裡，都會用最快速度完成，實驗室不解釋結果，如何解讀數據背後意思，就要看檢調單位或衛生主管機關如何判定。現階段北榮實驗室除了新北幼兒園檢驗，還要協助宜蘭，同時需開發毛髮檢驗，最近負荷較大，但人力狀況還可以。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航