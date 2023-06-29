中國青年高失業率：大學畢業生當藍領求溫飽，逾35歲青壯勞工被歧視就業難

工作難找學歷貶值，中國大學畢業生當藍領求溫飽

（中央社）中國青年失業率高，就業形勢嚴峻，大學生陷入畢業即失業的困境。不少握有大學以上學歷的年輕人由於找不到工作又有經濟壓力，只能放棄坐辦公室，選擇付出體力的藍領工作。

又到鳳凰花開的季節，然而對於即將離開校園的中國大學生而言，茫茫的前途令他們難以開心迎接即將到來的全新人生。

據《英國廣播公司》（BBC）中文網，2020年以來，中國青年失業率連續幾年處於高位，官方6月發布的最新數據，今年5月青年失業率達到歷史新高20.8％。

越來越多中國年輕人找不到合適的工作，在經濟壓力之下不得不退而求其次，放棄坐辦公室、學以致用的白領，選擇付出體力勞動的藍領工作，包括送外送、在餐廳當外場服務生，或是當網約車司機。

報導引述經濟學人智庫分析，2020年時僱傭主體是大學生的專業服務職務，約佔青年就業機會總數的40％，是10年前的兩倍。

但是近幾年來中國政府針對房地產、教培、數位經濟、金融和娛樂等多個行業進行強力監管，部分的職務已經不存在，目前中國對「白領」勞工的需求正在減少。

同時，中國的經濟正趨向以服務業為導向，就2020年的人口普查顯示，約75％的青年勞動者在服務業工作，但中國在過去10年間創造出來的許多服務業職務都是較低端職位，比如外送員、餐廳服務生等。

而對於許多受過高等教育的年輕人來說，高工資、高技能的職務相對缺乏。

報導說，一名就讀市場行銷相關科系的張姓大學畢業生，經歷3年坎坷求職與就業經歷後，如今投身家政業。照顧5歲左右的學齡前小孩，擔任保姆兼家庭教師，大部分時間陪小孩玩，有時也幫家中長者做家務。

她坦言，當時是抱著「擺爛」的心態，覺得隨便找個工作能養活自己就行了。

在失業率高、學歷貶值的背景之下，中國社會也掀起了大學生是否應該脫下「孔乙己長衫」的爭論。

報導分析，2023年中國全國高校（包含大學在內的高等教育學校）畢業生預計達1158萬人，而2000年僅100萬人，此時中國受高等教育的人力資源史上最豐。因此，中國大學本科學歷與職業文憑的就業情況差距正縮小。

「過去十年間，職業院校畢業生的就業率持續在90％以上，而在一些現代服務業中他們的收入和穩定性未必比大學本科生差」。

報導引述一名大學畢業，如今在做舊衣回收的受訪者形容，「以前上學期間，只要肯用功就能取得好成績，拿到相應的學位，但這種思維並不適合當今的就業市場」。

南早：中國青壯勞工被歧視，逾35歲就業難

（中央社）正當中國當局致力於化解16至24歲的青年失業率創新高，香港南華早報26日報導，沒頭路泡咖啡館假裝上班的的青壯勞工也益增，他們多半約莫35歲年富力強謀職卻碰壁，感嘆被就業市場歧視。

報導說，位於北京的中國對外經濟貿易大學研究員李長安表示，據估計中國35至49歲的勞工約達4.3億人，佔將近總勞動年齡人口的半數。

李長安上週在環球時報發表評論文章說：「這些人被裁員後找工作更困難，就業與社會政策的（規劃）也應當關注（他們）」。

就像原本在中國杭州某家金融機構裡當主管卻被裁的范米亞（Mia Fan，音譯），失業後估計向各大人力資源網站丟履歷逾70封，獲得的回覆寥寥可數，且多半達不到個人想望的待遇和條件。

若干業主甚至挑明告訴她，超過35歲的不考慮。范米亞說：「我不明白為何就業市場對中高齡勞工不友善，（之前）被裁沒人告訴我具體原因，只告訴我滿編，但我總覺得跟當前失業增及疫情導致經濟疲弱有關」。

但范米亞不願因失業造成家中老小擔憂，於是仍然天天一早出門假裝上班，實際卻是泡咖啡館，才發現自己不孤單，因店裡群聚著帶著筆電充電吹免費冷氣，卻一杯咖啡也不點的同是天涯淪落人。

統計指出，2020年2月至9月，逾35歲向中國獵人頭網站「招聘」丟履歷的求職者，比2019年同期增加14.9％，而且增速加倍逾35歲以下的謀職青年。

另據招聘今年稍早的調查，85％的勞工認為，職場裡有一道35歲的門檻，同時60.2％的受訪者呼籲，應打破這年齡天花板的歧視，不少專家學者近年也建議應該如此，但實際上收效甚微。

位於瀋陽的人力仲介業者王晨旭（Wang Chenxu，音譯）表示：「中高齡勞工通常要求較高待遇，他們豐富的經驗使得他們更會算，因此即使已經在任了一段時間，很可能對於現狀還是不滿足」。

他說：「相反的，雇用年輕人起薪低，而且也沒家庭負擔」。並說除非中高齡勞工職場經歷顯赫，聘僱年輕人對於企業來說是較佳選擇，因為他們可以接受培訓而且成長快。

既然就業市場不待見，開網約車自力更生的中高齡勞工不斷湧入這個行業，導致瞬間僧多粥少大餅不夠分。

中國交通運輸部統計，截至今年4月，已核發540萬張網約車駕照，比3月增加3.4％，但叫車的下單數卻比3月減1.4％降至7億600萬，以致多個省市如海南三亞5月初決定，停止受理網約車執照的申辦。

如此對於亟欲重返職場的中高齡勞工，處境更是雪上加霜，於是范米亞如同其他待業中人，只好繼續日復一日假裝上班。

她說：「或多或少，別待在家外出接觸人，或許可免得我胡思亂想又焦慮，如此我才能覺得沒有被社會棄絕」。