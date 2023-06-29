中國青年高失業率：大學畢業生當藍領求溫飽，逾35歲青壯勞工被歧視就業難
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陸委會大陸與兩岸情勢簡報「中國大陸穩就業措施及相關工作觀察」一文提到，中國青年高失業率也會對於台灣年輕人赴中求學求職構成影響。文章指出，台灣年輕人赴中求學主要目的是畢業後留在當地就業，著眼於中國就業市場潛力，現在則必須將中國大專院校畢業生人數眾多帶來的高度競爭狀態列入考慮。
工作難找學歷貶值，中國大學畢業生當藍領求溫飽
（中央社）中國青年失業率高，就業形勢嚴峻，大學生陷入畢業即失業的困境。不少握有大學以上學歷的年輕人由於找不到工作又有經濟壓力，只能放棄坐辦公室，選擇付出體力的藍領工作。
又到鳳凰花開的季節，然而對於即將離開校園的中國大學生而言，茫茫的前途令他們難以開心迎接即將到來的全新人生。
據《英國廣播公司》（BBC）中文網，2020年以來，中國青年失業率連續幾年處於高位，官方6月發布的最新數據，今年5月青年失業率達到歷史新高20.8％。
越來越多中國年輕人找不到合適的工作，在經濟壓力之下不得不退而求其次，放棄坐辦公室、學以致用的白領，選擇付出體力勞動的藍領工作，包括送外送、在餐廳當外場服務生，或是當網約車司機。
報導引述經濟學人智庫分析，2020年時僱傭主體是大學生的專業服務職務，約佔青年就業機會總數的40％，是10年前的兩倍。
但是近幾年來中國政府針對房地產、教培、數位經濟、金融和娛樂等多個行業進行強力監管，部分的職務已經不存在，目前中國對「白領」勞工的需求正在減少。
同時，中國的經濟正趨向以服務業為導向，就2020年的人口普查顯示，約75％的青年勞動者在服務業工作，但中國在過去10年間創造出來的許多服務業職務都是較低端職位，比如外送員、餐廳服務生等。
而對於許多受過高等教育的年輕人來說，高工資、高技能的職務相對缺乏。
報導說，一名就讀市場行銷相關科系的張姓大學畢業生，經歷3年坎坷求職與就業經歷後，如今投身家政業。照顧5歲左右的學齡前小孩，擔任保姆兼家庭教師，大部分時間陪小孩玩，有時也幫家中長者做家務。
她坦言，當時是抱著「擺爛」的心態，覺得隨便找個工作能養活自己就行了。
在失業率高、學歷貶值的背景之下，中國社會也掀起了大學生是否應該脫下「孔乙己長衫」的爭論。
報導分析，2023年中國全國高校（包含大學在內的高等教育學校）畢業生預計達1158萬人，而2000年僅100萬人，此時中國受高等教育的人力資源史上最豐。因此，中國大學本科學歷與職業文憑的就業情況差距正縮小。
「過去十年間，職業院校畢業生的就業率持續在90％以上，而在一些現代服務業中他們的收入和穩定性未必比大學本科生差」。
報導引述一名大學畢業，如今在做舊衣回收的受訪者形容，「以前上學期間，只要肯用功就能取得好成績，拿到相應的學位，但這種思維並不適合當今的就業市場」。
南早：中國青壯勞工被歧視，逾35歲就業難
（中央社）正當中國當局致力於化解16至24歲的青年失業率創新高，香港南華早報26日報導，沒頭路泡咖啡館假裝上班的的青壯勞工也益增，他們多半約莫35歲年富力強謀職卻碰壁，感嘆被就業市場歧視。
報導說，位於北京的中國對外經濟貿易大學研究員李長安表示，據估計中國35至49歲的勞工約達4.3億人，佔將近總勞動年齡人口的半數。
李長安上週在環球時報發表評論文章說：「這些人被裁員後找工作更困難，就業與社會政策的（規劃）也應當關注（他們）」。
就像原本在中國杭州某家金融機構裡當主管卻被裁的范米亞（Mia Fan，音譯），失業後估計向各大人力資源網站丟履歷逾70封，獲得的回覆寥寥可數，且多半達不到個人想望的待遇和條件。
若干業主甚至挑明告訴她，超過35歲的不考慮。范米亞說：「我不明白為何就業市場對中高齡勞工不友善，（之前）被裁沒人告訴我具體原因，只告訴我滿編，但我總覺得跟當前失業增及疫情導致經濟疲弱有關」。
但范米亞不願因失業造成家中老小擔憂，於是仍然天天一早出門假裝上班，實際卻是泡咖啡館，才發現自己不孤單，因店裡群聚著帶著筆電充電吹免費冷氣，卻一杯咖啡也不點的同是天涯淪落人。
統計指出，2020年2月至9月，逾35歲向中國獵人頭網站「招聘」丟履歷的求職者，比2019年同期增加14.9％，而且增速加倍逾35歲以下的謀職青年。
另據招聘今年稍早的調查，85％的勞工認為，職場裡有一道35歲的門檻，同時60.2％的受訪者呼籲，應打破這年齡天花板的歧視，不少專家學者近年也建議應該如此，但實際上收效甚微。
位於瀋陽的人力仲介業者王晨旭（Wang Chenxu，音譯）表示：「中高齡勞工通常要求較高待遇，他們豐富的經驗使得他們更會算，因此即使已經在任了一段時間，很可能對於現狀還是不滿足」。
他說：「相反的，雇用年輕人起薪低，而且也沒家庭負擔」。並說除非中高齡勞工職場經歷顯赫，聘僱年輕人對於企業來說是較佳選擇，因為他們可以接受培訓而且成長快。
既然就業市場不待見，開網約車自力更生的中高齡勞工不斷湧入這個行業，導致瞬間僧多粥少大餅不夠分。
中國交通運輸部統計，截至今年4月，已核發540萬張網約車駕照，比3月增加3.4％，但叫車的下單數卻比3月減1.4％降至7億600萬，以致多個省市如海南三亞5月初決定，停止受理網約車執照的申辦。
如此對於亟欲重返職場的中高齡勞工，處境更是雪上加霜，於是范米亞如同其他待業中人，只好繼續日復一日假裝上班。
她說：「或多或少，別待在家外出接觸人，或許可免得我胡思亂想又焦慮，如此我才能覺得沒有被社會棄絕」。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
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有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。