2023/06/29,
中國

中國青年高失業率：大學畢業生當藍領求溫飽，逾35歲青壯勞工被歧視就業難

中國青年高失業率：大學畢業生當藍領求溫飽，逾35歲青壯勞工被歧視就業難
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

陸委會大陸與兩岸情勢簡報「中國大陸穩就業措施及相關工作觀察」一文提到，中國青年高失業率也會對於台灣年輕人赴中求學求職構成影響。文章指出，台灣年輕人赴中求學主要目的是畢業後留在當地就業，著眼於中國就業市場潛力，現在則必須將中國大專院校畢業生人數眾多帶來的高度競爭狀態列入考慮。

工作難找學歷貶值，中國大學畢業生當藍領求溫飽

（中央社）中國青年失業率高，就業形勢嚴峻，大學生陷入畢業即失業的困境。不少握有大學以上學歷的年輕人由於找不到工作又有經濟壓力，只能放棄坐辦公室，選擇付出體力的藍領工作。

又到鳳凰花開的季節，然而對於即將離開校園的中國大學生而言，茫茫的前途令他們難以開心迎接即將到來的全新人生。

據《英國廣播公司》（BBC）中文網，2020年以來，中國青年失業率連續幾年處於高位，官方6月發布的最新數據，今年5月青年失業率達到歷史新高20.8％。

越來越多中國年輕人找不到合適的工作，在經濟壓力之下不得不退而求其次，放棄坐辦公室、學以致用的白領，選擇付出體力勞動的藍領工作，包括送外送、在餐廳當外場服務生，或是當網約車司機。

報導引述經濟學人智庫分析，2020年時僱傭主體是大學生的專業服務職務，約佔青年就業機會總數的40％，是10年前的兩倍。

但是近幾年來中國政府針對房地產、教培、數位經濟、金融和娛樂等多個行業進行強力監管，部分的職務已經不存在，目前中國對「白領」勞工的需求正在減少。

同時，中國的經濟正趨向以服務業為導向，就2020年的人口普查顯示，約75％的青年勞動者在服務業工作，但中國在過去10年間創造出來的許多服務業職務都是較低端職位，比如外送員、餐廳服務生等。

而對於許多受過高等教育的年輕人來說，高工資、高技能的職務相對缺乏。

報導說，一名就讀市場行銷相關科系的張姓大學畢業生，經歷3年坎坷求職與就業經歷後，如今投身家政業。照顧5歲左右的學齡前小孩，擔任保姆兼家庭教師，大部分時間陪小孩玩，有時也幫家中長者做家務。

她坦言，當時是抱著「擺爛」的心態，覺得隨便找個工作能養活自己就行了。

在失業率高、學歷貶值的背景之下，中國社會也掀起了大學生是否應該脫下「孔乙己長衫」的爭論。

報導分析，2023年中國全國高校（包含大學在內的高等教育學校）畢業生預計達1158萬人，而2000年僅100萬人，此時中國受高等教育的人力資源史上最豐。因此，中國大學本科學歷與職業文憑的就業情況差距正縮小。

「過去十年間，職業院校畢業生的就業率持續在90％以上，而在一些現代服務業中他們的收入和穩定性未必比大學本科生差」。

報導引述一名大學畢業，如今在做舊衣回收的受訪者形容，「以前上學期間，只要肯用功就能取得好成績，拿到相應的學位，但這種思維並不適合當今的就業市場」。

南早：中國青壯勞工被歧視，逾35歲就業難

（中央社）正當中國當局致力於化解16至24歲的青年失業率創新高，香港南華早報26日報導，沒頭路泡咖啡館假裝上班的的青壯勞工也益增，他們多半約莫35歲年富力強謀職卻碰壁，感嘆被就業市場歧視。

報導說，位於北京的中國對外經濟貿易大學研究員李長安表示，據估計中國35至49歲的勞工約達4.3億人，佔將近總勞動年齡人口的半數。

李長安上週在環球時報發表評論文章說：「這些人被裁員後找工作更困難，就業與社會政策的（規劃）也應當關注（他們）」。

就像原本在中國杭州某家金融機構裡當主管卻被裁的范米亞（Mia Fan，音譯），失業後估計向各大人力資源網站丟履歷逾70封，獲得的回覆寥寥可數，且多半達不到個人想望的待遇和條件。

若干業主甚至挑明告訴她，超過35歲的不考慮。范米亞說：「我不明白為何就業市場對中高齡勞工不友善，（之前）被裁沒人告訴我具體原因，只告訴我滿編，但我總覺得跟當前失業增及疫情導致經濟疲弱有關」。

但范米亞不願因失業造成家中老小擔憂，於是仍然天天一早出門假裝上班，實際卻是泡咖啡館，才發現自己不孤單，因店裡群聚著帶著筆電充電吹免費冷氣，卻一杯咖啡也不點的同是天涯淪落人。

統計指出，2020年2月至9月，逾35歲向中國獵人頭網站「招聘」丟履歷的求職者，比2019年同期增加14.9％，而且增速加倍逾35歲以下的謀職青年。

另據招聘今年稍早的調查，85％的勞工認為，職場裡有一道35歲的門檻，同時60.2％的受訪者呼籲，應打破這年齡天花板的歧視，不少專家學者近年也建議應該如此，但實際上收效甚微。

位於瀋陽的人力仲介業者王晨旭（Wang Chenxu，音譯）表示：「中高齡勞工通常要求較高待遇，他們豐富的經驗使得他們更會算，因此即使已經在任了一段時間，很可能對於現狀還是不滿足」。

他說：「相反的，雇用年輕人起薪低，而且也沒家庭負擔」。並說除非中高齡勞工職場經歷顯赫，聘僱年輕人對於企業來說是較佳選擇，因為他們可以接受培訓而且成長快。

既然就業市場不待見，開網約車自力更生的中高齡勞工不斷湧入這個行業，導致瞬間僧多粥少大餅不夠分。

中國交通運輸部統計，截至今年4月，已核發540萬張網約車駕照，比3月增加3.4％，但叫車的下單數卻比3月減1.4％降至7億600萬，以致多個省市如海南三亞5月初決定，停止受理網約車執照的申辦。

如此對於亟欲重返職場的中高齡勞工，處境更是雪上加霜，於是范米亞如同其他待業中人，只好繼續日復一日假裝上班。

她說：「或多或少，別待在家外出接觸人，或許可免得我胡思亂想又焦慮，如此我才能覺得沒有被社會棄絕」。


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