衛福部新制7月上路：100％純蜂才可標示為「蜂蜜」，健保門診藥品、急診應自行負擔費用調漲

（中央社）衛福部昨（28）日公布7月1日起將實施的4項重大政策、惠民措施，包括蜂蜜加糖加料須標示、杜絕美容產品強迫推銷的契約規範、長照機構住民補助調增、健保部分負擔調整等。

衛生福利部昨天公布7月將實施攸關民眾權益的4項重大政策或措施，為蜂蜜正名的「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」7月1日施行，重點包括100％純蜂蜜產品才可標示為「蜂蜜」、「100％蜂蜜」或「純蜂蜜」；含量不到60％者須標示蜂蜜口味或風味；一滴蜂蜜都沒加的糖漿禁標蜂蜜，都要如實標示。

近年來SPA等美容產品屢傳強迫推銷等消費糾紛，「美容定型化契約應記載及不得記載事項」7月1日起生效，明訂業者應清楚揭露與應詢問的事項等。

為減輕中、重度失能家庭負擔，自今（2023）年7月起，住宿長照機構補助將從新台幣6萬元調增為12萬元，取消排富條款，但須評估長照等級或符合身障資格，估6.8萬人受惠、經費約77億元。

健保門診藥品、急診應自行負擔費用調漲，門診一般藥品藥費部分負擔，基層診所、地區醫院維持100元以下免收，其餘收20％，上限200元；區域醫院、醫學中心藥費100元以下收10元，其餘按20％收取，上限300元。慢箋部分負擔，基層診所3次調劑免收，地區醫院以上醫療機構慢箋首次調劑比照一般箋，第2次以後免收。

急診部分負擔，基層診所與地區醫院不變150元，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航