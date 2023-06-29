民眾黨2024立委提名，蔡壁如出戰蔡其昌；國民黨通過黨員行為規範，防小雞找柯文哲站台

民眾黨2024首波立委提名，蔡壁如將對戰蔡其昌

（中央社）台灣民眾黨中央委員會28日通過首波區域立委提名人選，徵召前立委蔡壁如參選台中市第1選區，對上現任立法院副院長蔡其昌。此外，民眾黨也徵召現任立委張其祿參選台北第8選區、陳琬惠參選宜蘭縣選區。

民眾黨選舉決策委員會19日通過建議徵召2024區域立委名單，並送交中央委員會處理。

民眾黨28日召開中央委員會，經正式投票提名程序，通過選決會建議徵召區域立委名單，蔡壁如參選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），張其祿參選台北第8選區（文山區、中正區水源里等10里），陳琬惠則參選宜蘭縣選區。

民眾黨發言人李頂立受訪時轉述，中央委員會正式提名的3位區域立委參選人，過去外界相當熟悉，也都具備立委經歷，與選區有一定連結，中央委員會經表決後就無疑義通過。

不過選決會日前建議徵召名單中，也建議徵召馬治薇參選桃園市第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里），李慕妍參選桃園第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里），但這兩人並未出現在28日正式提名名單，引發外界好奇。

李頂立表示，由於區域立委將代表民眾黨開疆闢土，中央委員希望馬治薇、李慕妍下週能到中央委員會親自說明選戰目標，待中央委員更了解後，再進一步決定未來選戰規劃。

藍營稱拋服貿議題為拉深藍票，柯文哲：所有票都要

兩岸服貿議題近期引發討論，國民黨陣營認為是要拉深藍的票，民眾黨總統參選人柯文哲28日在台中表示，所有的票都要，對台灣未來是不是好的，才是考量的因素。

柯文哲日前接受「POP撞新聞」節目專訪，針對近來引起關注的重啟海峽兩岸服務貿易協議談判議題表示，不論是服貿、貨貿，台灣應思考在無法脫鉤情況下降低風險，他主張先通過兩岸協議監督條例，然後貨貿比服貿先。

柯文哲28日到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、前立委顏寬恒及蔡壁如與會出席；參拜前接受媒體聯訪被問及，國民黨稱服貿議題是為了搶深藍選票，以及國台辦發言人朱鳳蓮提出，服貿議題以九二共識為基礎。

對此，柯文哲表示，不是只有深藍的票，所有的票都要，對台灣未來是不是好的，才是考量因素；九二共識到底是什麼，到目前為止，沒有很明確清楚文字上的定義，九二共識在台灣已超過30年，他質疑，為什麼一定要侷限在一個名詞，要有實質交往、善意比較重要。

媒體問，「盾牌牙醫」史書華稱柯文哲在太陽花運動只在現場吃了2天便當就走了，對此，柯文哲說，當時還在台大上班，哪有可能整天在那邊，如果整天在那邊才是有問題，倒過來問當時他們為什麼能在那邊20幾天。

媒體問及，前國安會秘書長金溥聰將擔任國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長，另關於鴻海創辦人郭台銘欲併購民眾黨。

柯文哲則說，金溥聰當過駐美代表、國安會祕書長，當然是有一定實力，對侯友宜選情一定有幫助；而併購是商業用詞，政治還是理想性，商場完全考慮錢。

柯文哲拜訪鎮瀾宮，董事長顏清標缺席，顏寬恒受訪表示，父親28日早上出國，行程很早就安排好了，所以由他來接待柯文哲；顏寬恒表示，過去他在立委補選時遭抹黑、攻擊，柯文哲爸媽前來相助，在他最困難時雪中送炭，今天柯文哲到訪，他來接待外賓，屬於人情義理之事。

媒體問，顏寬恒在立委補選時，侯友宜並未發聲，對此，顏寬恒表示，感謝所有幫忙的人，他被攻擊時很多人都有幫忙，感念柯爸柯媽對他的幫忙。

國民黨禁邀非黨籍參選人助選，防小雞找柯文哲

國民黨28日通過總統立委選舉黨員行為規範，明定黨籍參選人不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，因此，國民黨北市立委參選人游淑慧等原有意邀請柯文哲站台，原則上將不被允許。

國民黨28日下午召開中常會，會中通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，規定黨員不得有為非國民黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務。

行為規範也明定，未經黨部同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢，也不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，違者得處停止黨權處分，情節重大者，得處以撤銷黨籍的處分。

國民黨在徵召新北市長侯友宜參選總統後，民調狀況不佳，也讓黨內對2024年選情感到憂慮。國民黨北市議員游淑慧、張斯綱等北市立委參選人，則在先前公開表示有意邀民眾黨總統參選人柯文哲幫忙站台。

但此舉也引發藍營支持者反彈，不少國民黨北市議員辦公室，都接到抗議電話。國民黨中常會28日通過總統立委選舉黨員行為規範，目的也是要防止相關的言論甚至事件發生。

此外，國民黨立委參選人羅智強原有意推動成立政黨輪替大聯盟，但在構想發表後引發爭議，這次通過的行為規範中也要求，黨員應遵守選罷法、黨章，全力協助黨提名參選人當選，違反者得處以停權2年以下，嚴重損害黨聲譽者，得予以撤銷黨籍。

黨務人士指出，規範通過後，原則上各地國民黨籍立委參選人，將不得邀請柯文哲站台；但若郭台銘最終沒有登記參選總統，就算未具備國民黨籍，黨籍參選人邀請站台，將不受到此行為規範的限制。

國民黨文傳會主委林寬裕受訪表示，這是從96年以後，每次選舉都會提出的規範。不過在特定時間與場合，可能因為實際需要，為結合不同力量，出現跨黨派的相互拉抬，這在原則上是不可以的，但黨並沒有把門關上，只要經過黨部同意，是可以進行的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航