民眾黨2024立委提名，蔡壁如出戰蔡其昌；國民黨通過黨員行為規範，防小雞找柯文哲站台
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柯文哲拜訪鎮瀾宮，董事長顏清標缺席，顏寬恒受訪表示，父親28日早上出國，行程很早就安排好了，所以由他來接待柯文哲；顏寬恒表示，過去他在立委補選時遭抹黑、攻擊，柯文哲爸媽前來相助，在他最困難時雪中送炭，今天柯文哲到訪，他來接待外賓，屬於人情義理之事。
民眾黨2024首波立委提名，蔡壁如將對戰蔡其昌
（中央社）台灣民眾黨中央委員會28日通過首波區域立委提名人選，徵召前立委蔡壁如參選台中市第1選區，對上現任立法院副院長蔡其昌。此外，民眾黨也徵召現任立委張其祿參選台北第8選區、陳琬惠參選宜蘭縣選區。
民眾黨選舉決策委員會19日通過建議徵召2024區域立委名單，並送交中央委員會處理。
民眾黨28日召開中央委員會，經正式投票提名程序，通過選決會建議徵召區域立委名單，蔡壁如參選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），張其祿參選台北第8選區（文山區、中正區水源里等10里），陳琬惠則參選宜蘭縣選區。
民眾黨發言人李頂立受訪時轉述，中央委員會正式提名的3位區域立委參選人，過去外界相當熟悉，也都具備立委經歷，與選區有一定連結，中央委員會經表決後就無疑義通過。
不過選決會日前建議徵召名單中，也建議徵召馬治薇參選桃園市第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里），李慕妍參選桃園第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里），但這兩人並未出現在28日正式提名名單，引發外界好奇。
李頂立表示，由於區域立委將代表民眾黨開疆闢土，中央委員希望馬治薇、李慕妍下週能到中央委員會親自說明選戰目標，待中央委員更了解後，再進一步決定未來選戰規劃。
藍營稱拋服貿議題為拉深藍票，柯文哲：所有票都要
兩岸服貿議題近期引發討論，國民黨陣營認為是要拉深藍的票，民眾黨總統參選人柯文哲28日在台中表示，所有的票都要，對台灣未來是不是好的，才是考量的因素。
柯文哲日前接受「POP撞新聞」節目專訪，針對近來引起關注的重啟海峽兩岸服務貿易協議談判議題表示，不論是服貿、貨貿，台灣應思考在無法脫鉤情況下降低風險，他主張先通過兩岸協議監督條例，然後貨貿比服貿先。
柯文哲28日到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、前立委顏寬恒及蔡壁如與會出席；參拜前接受媒體聯訪被問及，國民黨稱服貿議題是為了搶深藍選票，以及國台辦發言人朱鳳蓮提出，服貿議題以九二共識為基礎。
對此，柯文哲表示，不是只有深藍的票，所有的票都要，對台灣未來是不是好的，才是考量因素；九二共識到底是什麼，到目前為止，沒有很明確清楚文字上的定義，九二共識在台灣已超過30年，他質疑，為什麼一定要侷限在一個名詞，要有實質交往、善意比較重要。
媒體問，「盾牌牙醫」史書華稱柯文哲在太陽花運動只在現場吃了2天便當就走了，對此，柯文哲說，當時還在台大上班，哪有可能整天在那邊，如果整天在那邊才是有問題，倒過來問當時他們為什麼能在那邊20幾天。
媒體問及，前國安會秘書長金溥聰將擔任國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長，另關於鴻海創辦人郭台銘欲併購民眾黨。
柯文哲則說，金溥聰當過駐美代表、國安會祕書長，當然是有一定實力，對侯友宜選情一定有幫助；而併購是商業用詞，政治還是理想性，商場完全考慮錢。
柯文哲拜訪鎮瀾宮，董事長顏清標缺席，顏寬恒受訪表示，父親28日早上出國，行程很早就安排好了，所以由他來接待柯文哲；顏寬恒表示，過去他在立委補選時遭抹黑、攻擊，柯文哲爸媽前來相助，在他最困難時雪中送炭，今天柯文哲到訪，他來接待外賓，屬於人情義理之事。
媒體問，顏寬恒在立委補選時，侯友宜並未發聲，對此，顏寬恒表示，感謝所有幫忙的人，他被攻擊時很多人都有幫忙，感念柯爸柯媽對他的幫忙。
國民黨禁邀非黨籍參選人助選，防小雞找柯文哲
國民黨28日通過總統立委選舉黨員行為規範，明定黨籍參選人不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，因此，國民黨北市立委參選人游淑慧等原有意邀請柯文哲站台，原則上將不被允許。
國民黨28日下午召開中常會，會中通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，規定黨員不得有為非國民黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務。
行為規範也明定，未經黨部同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢，也不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，違者得處停止黨權處分，情節重大者，得處以撤銷黨籍的處分。
國民黨在徵召新北市長侯友宜參選總統後，民調狀況不佳，也讓黨內對2024年選情感到憂慮。國民黨北市議員游淑慧、張斯綱等北市立委參選人，則在先前公開表示有意邀民眾黨總統參選人柯文哲幫忙站台。
但此舉也引發藍營支持者反彈，不少國民黨北市議員辦公室，都接到抗議電話。國民黨中常會28日通過總統立委選舉黨員行為規範，目的也是要防止相關的言論甚至事件發生。
此外，國民黨立委參選人羅智強原有意推動成立政黨輪替大聯盟，但在構想發表後引發爭議，這次通過的行為規範中也要求，黨員應遵守選罷法、黨章，全力協助黨提名參選人當選，違反者得處以停權2年以下，嚴重損害黨聲譽者，得予以撤銷黨籍。
黨務人士指出，規範通過後，原則上各地國民黨籍立委參選人，將不得邀請柯文哲站台；但若郭台銘最終沒有登記參選總統，就算未具備國民黨籍，黨籍參選人邀請站台，將不受到此行為規範的限制。
國民黨文傳會主委林寬裕受訪表示，這是從96年以後，每次選舉都會提出的規範。不過在特定時間與場合，可能因為實際需要，為結合不同力量，出現跨黨派的相互拉抬，這在原則上是不可以的，但黨並沒有把門關上，只要經過黨部同意，是可以進行的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！