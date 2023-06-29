不滿遭臉書審查直播言論，柬埔寨總理洪森揚言將轉戰Telegram
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柬埔寨總理洪森表示將不再於臉書平台發文，改以溝通效率更好的Telegram發表內容。外界推測洪森改變社群平台習慣應與他過去在臉書發表的爭議言論有關，而Meta監督委員會預計在7月就他的爭議言論做出具有約束力的決定。
據《美聯社》報導，柬埔寨首相洪森於週三（28日）宣布他將不再臉書（Facebook）上傳貼文，而是改以Telegram平台發表內容。
洪森過去曾表示，所有政府官員應該都要熟悉網路的操作，他不會任命任何不懂得使用社群軟體及智慧型手機的人擔任該國省長。
2015年，洪森為了與流放政敵山嵐西（Sam Rainsy）競爭網路影響力，開始積極使用臉書。他幾乎每天都會在Facebook的個人頁面上傳貼文和照片，內容包含分享孫兒照片到威脅政敵等，洪森也經常使用平台的直播功能發表演講和評述新聞事件。
累積至今，洪森在Facebook的共有1400萬的粉絲，但批評人士認為，當中有很多粉絲是透過購買而來的「幽靈帳戶」。雖然洪森多次否認此一說法，但相較之下，儘管人口是柬埔寨的20倍，美國首相拜登與川普的Facebook帳號分別擁有1100萬粉絲和3400萬粉絲。
洪森表示，他將放棄臉書轉而使用Telegram，是因為他相信後者有更加良好的溝通效率。他在週三（28日）發表的Telegram貼文中寫道，當他出訪臉書遭禁止的國家時，例如政治盟友中國，透過Telegram他會更容易傳達訊息。
但洪森社群平台的使用轉變可能與他年初在臉書上發表的言論引起的爭議有關。《外交政策》指出，今年一月，洪森在一場直播向他的政治對手發表了談話。在直播中，他首先提及去年因得罪政府而被判誹謗罪的政客，並威脅要對任何聲稱執政黨竊取選票的人採取法律行動。
「只有兩個選擇。 一是使用法律手段，二是使用棍棒，要嘛你在法庭上面臨法律訴訟，要嘛我召集人民黨的人示威並毆打你。」洪森在直播中表示。
這場直播馬上就獲得大量及關注及批評，尤其該國即將在今年7月迎來全國大選。一些用戶舉報該言論煽動暴力，但臉書管理員拒絕採取行動，認為洪森作為國家領導人的地位使他的言論具有新聞價值，因此儘管具有挑釁成分，但臉書不會下架該直播或懲罰洪森。
然而，該案件於3月份被轉交給Meta的監督委員會處理，監督委員會是一個由獨立專家組成的小組，負責仲裁內容審核，有權提出壓倒性的判斷。監督委員會預計在7月前就洪森的直播內容做出具有約束力的決定，包括限制洪森的臉書活動。
此案受到密切關注，因為它被視為臉書與政局不穩定的國家劃清界線的指標。
此外，洪森表示雖然他不會再主動發文，但他不會刪除Facebook的帳戶。他也敦促想搜尋相關新聞的人查看他的YouTube頻道、Instagram帳戶以及Telegram，並表示他已命令他的辦公室建立一個TikTok帳戶，以便能與年輕人交流。
新聞來源：
- Cambodian leader Hun Sen, a huge Facebook fan, says he is jumping ship to Telegram（美聯社）
- Cambodian leader says officials must master mobile internet（美聯社）
- Facebook’s Litmus Test in Cambodia（外交政策）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！