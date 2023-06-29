2023/06/29,
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不滿遭臉書審查直播言論，柬埔寨總理洪森揚言將轉戰Telegram

不滿遭臉書審查直播言論，柬埔寨總理洪森揚言將轉戰Telegram
柬埔寨總理洪森。Photo Credit:GettyImages

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柬埔寨總理洪森表示將不再於臉書平台發文，改以溝通效率更好的Telegram發表內容。外界推測洪森改變社群平台習慣應與他過去在臉書發表的爭議言論有關，而Meta監督委員會預計在7月就他的爭議言論做出具有約束力的決定。

據《美聯社》報導，柬埔寨首相洪森於週三（28日）宣布他將不再臉書（Facebook）上傳貼文，而是改以Telegram平台發表內容。

洪森過去曾表示，所有政府官員應該都要熟悉網路的操作，他不會任命任何不懂得使用社群軟體及智慧型手機的人擔任該國省長。

2015年，洪森為了與流放政敵山嵐西（Sam Rainsy）競爭網路影響力，開始積極使用臉書。他幾乎每天都會在Facebook的個人頁面上傳貼文和照片，內容包含分享孫兒照片到威脅政敵等，洪森也經常使用平台的直播功能發表演講和評述新聞事件。

累積至今，洪森在Facebook的共有1400萬的粉絲，但批評人士認為，當中有很多粉絲是透過購買而來的「幽靈帳戶」。雖然洪森多次否認此一說法，但相較之下，儘管人口是柬埔寨的20倍，美國首相拜登與川普的Facebook帳號分別擁有1100萬粉絲和3400萬粉絲。

洪森表示，他將放棄臉書轉而使用Telegram，是因為他相信後者有更加良好的溝通效率。他在週三（28日）發表的Telegram貼文中寫道，當他出訪臉書遭禁止的國家時，例如政治盟友中國，透過Telegram他會更容易傳達訊息。

但洪森社群平台的使用轉變可能與他年初在臉書上發表的言論引起的爭議有關。《外交政策》指出，今年一月，洪森在一場直播向他的政治對手發表了談話。在直播中，他首先提及去年因得罪政府而被判誹謗罪的政客，並威脅要對任何聲稱執政黨竊取選票的人採取法律行動。

「只有兩個選擇。 一是使用法律手段，二是使用棍棒，要嘛你在法庭上面臨法律訴訟，要嘛我召集人民黨的人示威並毆打你。」洪森在直播中表示。

這場直播馬上就獲得大量及關注及批評，尤其該國即將在今年7月迎來全國大選。一些用戶舉報該言論煽動暴力，但臉書管理員拒絕採取行動，認為洪森作為國家領導人的地位使他的言論具有新聞價值，因此儘管具有挑釁成分，但臉書不會下架該直播或懲罰洪森。

然而，該案件於3月份被轉交給Meta的監督委員會處理，監督委員會是一個由獨立專家組成的小組，負責仲裁內容審核，有權提出壓倒性的判斷。監督委員會預計在7月前就洪森的直播內容做出具有約束力的決定，包括限制洪森的臉書活動。

此案受到密切關注，因為它被視為臉書與政局不穩定的國家劃清界線的指標。

此外，洪森表示雖然他不會再主動發文，但他不會刪除Facebook的帳戶。他也敦促想搜尋相關新聞的人查看他的YouTube頻道、Instagram帳戶以及Telegram，並表示他已命令他的辦公室建立一個TikTok帳戶，以便能與年輕人交流。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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