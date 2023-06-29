曾馨瑩2023年攜手早產兒基金會，擔任防護大使，呼籲備孕和孕媽咪定期產檢、照護安胎、預防早產

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩於2023年再度攜手早產兒基金會，擔任防護大使，向社會大眾持續倡議早產兒議題，並親身參與一系列衛教活動，再次呼籲所有備孕和孕期中的孕媽咪做好定期產檢、配合醫生指示安胎，若孩子提早出生，也能讓每個早產兒接受適當的醫療照顧，「孩子生得少，一個也不能少」。

此次曾馨瑩參與公益宣導照片和影片拍攝，就是希望呼籲孕婦定期產檢、配合醫生指示安胎，做好產前工作可大幅減低早產兒發生的機率。同時她也捐助早產兒基金會300萬元，希望幫助台灣更多弱勢及極低出生體重早產兒家庭，提供醫療照護資源、減輕負擔。此外，曾馨瑩今年更將親身參與一系列早產兒衛教活動，包含於6/10(六)出席早產兒成長團體課程，陪同早產兒父母學習如何照顧孩童，尤其是針對極低出生體重早產兒家庭更需要花費心力照顧孩子，以促進他們的成長。

早產兒基金會董事長張瑞幸表示：「內政部統計2022年全台出生人數約13.8萬人，年減9.6%，創內政部統計以來新低，然而台灣新生兒的人數雖逐年下降，早產兒的比例卻不降反升，每十位新生兒當中，就有一位早產兒。若新生兒早產，易產生慢性肺疾病等併發症，出院後有可能須仰賴氧氣與監視器等居家醫療器材設備，每月可能支出超過萬元，對弱勢家庭是一筆龐大的壓力。除此之外，台灣近十年來出生體重小於1500公克之早產兒的比例逐漸提升，對這群巴掌仙子的父母而言，養育這樣弱小的孩子在身心上都是極大的負荷。根據「台灣早產兒基金會極低出生體重早產兒追蹤資料庫」統計顯示，這些極低出生體重早產兒有30.8%的孩子在矯齡兩歲時有中重度的神經發展異常，進而影響其日後的學習能力及行為表現。因此，這群早產兒中的巴掌仙子極需接受長期評估追蹤與治療，這段漫長的過程的花費，對於這些家庭而言更是一筆沉重的負擔。」

防護大使曾馨瑩此次陪伴早產兒基金會家庭和孩童一同拍攝公益宣導照片和影片，身為三個孩子母親的她，拍攝時相當有感，天下父母心，願望都是希望孩子快樂平安長大。拍攝過程中，讓曾馨瑩印象深刻的一位早產兒孩童小柳丁，她是25週出生，當時體重僅有727公克，而出生時的腦傷造成她有肌肉張力過低情形。佳霖媽媽帶著小柳丁依照醫生的安排定期回診追蹤，並且持續進行早期療育課程，現在在物理老師指導下穿沙袋增加肌力，雖然還是比較容易跌倒，但是已經可以跟一般孩子一樣上幼兒園跑跑跳跳。媽媽回想小柳丁住院期間的自費支出就超過10萬，出院返家後也需持續使用氧氣，每周固定三天的早療課程以及視網膜病變的後續治療，都迫使佳霖媽媽必須辭掉工作來照顧小柳丁。像小柳丁這樣的早產兒家庭不在少數，上班的父母幾乎每周至少需請假3天以上來照顧孩子，甚至家中需有一人辭去工作，擔任全職照顧工作，是許多早產兒家庭經濟與身心極大的挑戰。

早產兒基金會再度呼籲，只要有完整的醫療照顧，早產兒已有很高的存活率並健康的成長。早產兒基金會提供合約醫院,早產兒住院中醫療補助及出院後醫療儀器租借費用補助。因為有社會大眾的協助，為早產兒及其家庭點燃信心與希望；同時也藉由各種活動，推廣正確的觀念與知識，以防早產的發生。願凝聚你我的關懷，幫助早產兒，相關勸募計畫請前往早產兒官方網站：https://www.pbf.org.tw/