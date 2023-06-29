PChome網家去年虧損無從配息，詹宏志致歉：過去錯誤而膽怯，不管多痛苦都要改革
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網家（PChome）強調，將持續轉型改革，2022年第4季轉虧為盈、終結連4季虧損；但全年累計仍虧損，歸屬於母公司稅後淨損約5279萬元，每股虧損0.42元。
（中央社）電商集團PChome網路家庭今（29）日舉行股東常會，董事長詹宏志向股東致歉，並表示過去做出若干比較錯誤而膽怯的決定，導致競爭力惡化，針對倉儲系統的優化與改革，不管多痛苦都要做，希望未來能重拾競爭力。
網家全年虧損5279萬元
網家持續轉型改革，2022年第4季轉虧為盈、終結連4季虧損；但全年累計仍虧損，歸屬於母公司稅後淨損約5279萬元，每股虧損0.42元。
詹宏志說，2022年可能是網家在近年中特別挫折的一年，合併損益雖有獲利，但個體稅後虧損，無從分配股息，「我們覺得很抱歉」。網家的挑戰明朗化是從2021年第4季開始，原因在於更早處於比較安逸的時刻，對競爭情境變化的反應不佳，還有做出若干比較錯誤而膽怯的決定，讓網家付出代價。
他說，2022年上半年經營團隊試圖透過加大行銷的方式，想扭轉下滑趨勢，不過已經止不住競爭力惡化的情勢，導致去（2022）年下半年前任執行長蔡凱文去職。
詹宏志表示，上次網家碰到這麼大的挑戰和艱難，是在2006到2007年，面臨雅虎（Yahoo）競爭，連續7個季度虧損，股價跌到20元以下，當時做出大改造、提升服務，打造自主物流，外界包括分析師和媒體都沒有人看好，多數人覺得沒必要在台灣自己做物流，網家內部也不全然支持。後來掙扎2年多後，網家重拾獲利成長動能，擺脫雅虎競爭。
詹宏志強調，網家目前最大困難來自母公司本身，經營團隊重新定義，要讓PChome成為用戶日常生活可靠的好夥伴。所謂「日常生活」是指要從3C走出來，這件事說了很多年但沒有認真做，從組織到人才都要跟著改變，過去3C、男性消費者比例太重，勢必要發生變化。
其次是「可靠」，網家基礎架構要做到能符合新的標準，一部分跟物流有關，一部分跟資安有關，長期來看ESG（環境保護、社會責任、公司治理）也是重要的事。第三是成為「好夥伴」，不只想著做生意，要以客戶為先，了解消費者需求和痛點是什麼，做到購物體驗的有感改變。
他說，網家倉儲系統完全是內部自己寫程式，早期開啟台灣電商新頁，但發展到現在很少有人使用相同系統，導致與外部對接有困難，不容易找到可以維護或熟悉相關程式語言的工程師。
詹宏志說，「過去幾年來每次碰到這個事，大家都很害怕，這次我們不管這個過程會產生多大痛苦，我們都要做。」
他表示，網家對網頁、App進行的改版，其實每天都在試著改善，每次一改版，原來的搜尋引擎就不認識，需要花費很大力氣重新調整。網家重新聚焦的決心非常清晰，只有這樣做，今天受到的痛苦，才會讓網家在未來競爭中重新變成有力量的公司。
詹宏志：改造網家力拚國內外對手
（中央社）董事長詹宏志表示，網家早期沒有大筆資本支出需求，但近幾年競爭局勢變了，正在改造網家，力拚國內外強大對手，網家需要做更有承諾的投資，包括建造規模龐大的全自動化倉儲。
詹宏志指出，網家今（2023）年第1季開始認列A7自動化倉庫費用，每個月將近新台幣4000萬元，在過去幾個月時間，A7倉庫出貨占比已經提升到30%。不過，網家逐步關閉原本的人工倉時，增加很多因為關倉產生的資遣人員費用。
詹宏志說，2年半前網家發行可轉換公司債，是為了A7倉庫和其他資本需求，今年底即將到期，近期因為股價下跌，轉換機率比較低。如果按照傳統做法發新債抵舊債，網家幾乎要發2倍的債來償還舊債，也許不是好方法。
因此，網家決定進行小額增資，加上運用銀行貸款額度來償還所有公司債，增資已經得到櫃買中心和證期局的核准，預計7月中旬完成定價，8月讓股東按原比例增資，正式價格和折價率還在討論中，希望得到大股東支持。
他強調，台灣這2年電商和零售業版圖都在變化洗牌，就網家規模和獨特性，現在非3C商品還做得不夠好，但3C規模非常顯著，在市場洗牌過程中，網家仍有非常獨特角色，會盡量運用這個角色進行合作發展。
詹宏志強調，網家母公司正在改造當中，會讓網家接下來變得有能力。過去幾次網家面對的都是國際級大公司，現在面對的強大對手不完全是國際公司，也有國內很強的企業，網家要做的努力比以前更多，希望有機會讓股東看到價值重現。
韓國酷澎來勢洶洶，詹宏志：價格太低恐讓供應商不安
（中央社）電商集團PChome網路家庭股東常會上，股東提問對韓國電商酷澎（Coupang）來台競爭的看法；網家董事長詹宏志說，酷澎優勢包括價格更具吸引力、跨境商品整合能力較強，但價格太低可能讓台灣供應商感到不安。
他強調，2006到2007年面臨雅虎（Yahoo）競爭，網家曾經連續7季虧損，花了2年多回到成長與獲利，可能花了5年才擺脫雅虎競爭。這次情境不同，對手更強，希望能比上次更快恢復獲利，但具體時間無法預測。
股東提問金融科技事業是否有分拆上市櫃計畫，詹宏志回應，他對每間子公司都有這個期待，但要等到適當時機、有明確計畫再對外說明。
詹宏志表示，在他工作過程中，一直碰到強而有力、出色的競爭者，國際公司優點是享有一定的聲譽，更容易得到消費者間接信賴，擁有的資源也大於台灣本土公司。
不過，詹宏志認為，台灣公司對本土市場的一些細微轉折觀察與判斷，有時候與國際公司不同，通常是台灣公司能夠勝出的原因。雖然國際公司願意做行銷和獲取客戶，卻不太願意建置基礎設施，因為投資時間較長，網家過去正因為自建倉儲，才擺脫雅虎競爭。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
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有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
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