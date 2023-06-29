PChome網家去年虧損無從配息，詹宏志致歉：過去錯誤而膽怯，不管多痛苦都要改革

（中央社）電商集團PChome網路家庭今（29）日舉行股東常會，董事長詹宏志向股東致歉，並表示過去做出若干比較錯誤而膽怯的決定，導致競爭力惡化，針對倉儲系統的優化與改革，不管多痛苦都要做，希望未來能重拾競爭力。

網家全年虧損5279萬元

網家持續轉型改革，2022年第4季轉虧為盈、終結連4季虧損；但全年累計仍虧損，歸屬於母公司稅後淨損約5279萬元，每股虧損0.42元。

詹宏志說，2022年可能是網家在近年中特別挫折的一年，合併損益雖有獲利，但個體稅後虧損，無從分配股息，「我們覺得很抱歉」。網家的挑戰明朗化是從2021年第4季開始，原因在於更早處於比較安逸的時刻，對競爭情境變化的反應不佳，還有做出若干比較錯誤而膽怯的決定，讓網家付出代價。

他說，2022年上半年經營團隊試圖透過加大行銷的方式，想扭轉下滑趨勢，不過已經止不住競爭力惡化的情勢，導致去（2022）年下半年前任執行長蔡凱文去職。

詹宏志表示，上次網家碰到這麼大的挑戰和艱難，是在2006到2007年，面臨雅虎（Yahoo）競爭，連續7個季度虧損，股價跌到20元以下，當時做出大改造、提升服務，打造自主物流，外界包括分析師和媒體都沒有人看好，多數人覺得沒必要在台灣自己做物流，網家內部也不全然支持。後來掙扎2年多後，網家重拾獲利成長動能，擺脫雅虎競爭。

詹宏志強調，網家目前最大困難來自母公司本身，經營團隊重新定義，要讓PChome成為用戶日常生活可靠的好夥伴。所謂「日常生活」是指要從3C走出來，這件事說了很多年但沒有認真做，從組織到人才都要跟著改變，過去3C、男性消費者比例太重，勢必要發生變化。

其次是「可靠」，網家基礎架構要做到能符合新的標準，一部分跟物流有關，一部分跟資安有關，長期來看ESG（環境保護、社會責任、公司治理）也是重要的事。第三是成為「好夥伴」，不只想著做生意，要以客戶為先，了解消費者需求和痛點是什麼，做到購物體驗的有感改變。

他說，網家倉儲系統完全是內部自己寫程式，早期開啟台灣電商新頁，但發展到現在很少有人使用相同系統，導致與外部對接有困難，不容易找到可以維護或熟悉相關程式語言的工程師。

詹宏志說，「過去幾年來每次碰到這個事，大家都很害怕，這次我們不管這個過程會產生多大痛苦，我們都要做。」

他表示，網家對網頁、App進行的改版，其實每天都在試著改善，每次一改版，原來的搜尋引擎就不認識，需要花費很大力氣重新調整。網家重新聚焦的決心非常清晰，只有這樣做，今天受到的痛苦，才會讓網家在未來競爭中重新變成有力量的公司。

詹宏志：改造網家力拚國內外對手

（中央社）董事長詹宏志表示，網家早期沒有大筆資本支出需求，但近幾年競爭局勢變了，正在改造網家，力拚國內外強大對手，網家需要做更有承諾的投資，包括建造規模龐大的全自動化倉儲。

詹宏志指出，網家今（2023）年第1季開始認列A7自動化倉庫費用，每個月將近新台幣4000萬元，在過去幾個月時間，A7倉庫出貨占比已經提升到30%。不過，網家逐步關閉原本的人工倉時，增加很多因為關倉產生的資遣人員費用。

詹宏志說，2年半前網家發行可轉換公司債，是為了A7倉庫和其他資本需求，今年底即將到期，近期因為股價下跌，轉換機率比較低。如果按照傳統做法發新債抵舊債，網家幾乎要發2倍的債來償還舊債，也許不是好方法。

因此，網家決定進行小額增資，加上運用銀行貸款額度來償還所有公司債，增資已經得到櫃買中心和證期局的核准，預計7月中旬完成定價，8月讓股東按原比例增資，正式價格和折價率還在討論中，希望得到大股東支持。

他強調，台灣這2年電商和零售業版圖都在變化洗牌，就網家規模和獨特性，現在非3C商品還做得不夠好，但3C規模非常顯著，在市場洗牌過程中，網家仍有非常獨特角色，會盡量運用這個角色進行合作發展。

詹宏志強調，網家母公司正在改造當中，會讓網家接下來變得有能力。過去幾次網家面對的都是國際級大公司，現在面對的強大對手不完全是國際公司，也有國內很強的企業，網家要做的努力比以前更多，希望有機會讓股東看到價值重現。

韓國酷澎來勢洶洶，詹宏志：價格太低恐讓供應商不安

（中央社）電商集團PChome網路家庭股東常會上，股東提問對韓國電商酷澎（Coupang）來台競爭的看法；網家董事長詹宏志說，酷澎優勢包括價格更具吸引力、跨境商品整合能力較強，但價格太低可能讓台灣供應商感到不安。

他強調，2006到2007年面臨雅虎（Yahoo）競爭，網家曾經連續7季虧損，花了2年多回到成長與獲利，可能花了5年才擺脫雅虎競爭。這次情境不同，對手更強，希望能比上次更快恢復獲利，但具體時間無法預測。

股東提問金融科技事業是否有分拆上市櫃計畫，詹宏志回應，他對每間子公司都有這個期待，但要等到適當時機、有明確計畫再對外說明。

詹宏志表示，在他工作過程中，一直碰到強而有力、出色的競爭者，國際公司優點是享有一定的聲譽，更容易得到消費者間接信賴，擁有的資源也大於台灣本土公司。

不過，詹宏志認為，台灣公司對本土市場的一些細微轉折觀察與判斷，有時候與國際公司不同，通常是台灣公司能夠勝出的原因。雖然國際公司願意做行銷和獲取客戶，卻不太願意建置基礎設施，因為投資時間較長，網家過去正因為自建倉儲，才擺脫雅虎競爭。