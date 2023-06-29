性侵殺人適用國民法官首案：兇嫌刺殺酒店女公關7刀致死，審理將不開放旁聽
我們想讓你知道的是
檢察官是以被告陳男涉犯加重強制性交而故意殺人罪嫌起訴，所以依照《法院組織法》第86條但書、《性侵害防制法》第27條規定，有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開，所以不可以旁聽。
1名56歲的陳姓男子（以下簡稱陳男）到台北市某酒店消費後，愛上張姓女公關，卻不滿對方拒絕出場，持水果刀猛刺胸腹部7刀致死，還趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手指性侵得逞，檢方今（29）日依「加重強制性交」而故意殺人罪起訴；本案適用《國民法官法》，台北地方法院今抽籤分案。不過由於涉及性侵，本案將不開放旁聽。
案發過程為何？
陳男去年12月開始至張女上班的酒店消費，事後對張女念念不忘，經常上門點張女坐檯。張女發現陳對自己有意思，但她不願出場性交易，甚至請酒店幹部盡量避免陳點自己坐檯，陳男不滿，依然找各種理由聯絡張女。今年3月2日晚間6時許，陳男預先攜帶水果刀到酒店消費，表示是最後一次找張女陪酒，酒店人員先安排其他女公關拖延時間，另一方面也和陳男約好不能對張女做出過分行為。
然而張女進入包廂和陳男一路喝酒喝到天亮，隔天上午約7點45分，酒店即將打烊，陳男再度要求張女出場，雙方發生衝突，陳持刀朝張女腹、胸、頸部連刺多刀，酒店人員聽到張女尖叫聲衝入包廂，發現陳跨坐在張女身上，以手指性侵被嚴重刺傷的張女。因陳男當下喝醉，又背對門口，沒注意酒店人員已進入包廂，持續對受傷的張女侵犯。張女後來送醫宣告不治；陳男事後辯稱，因爭吵中張女叫他去死，才一時氣憤行凶。
台北地檢署今天依加重強制性交而故意殺人罪起訴，台北地方法院上午10點半公開抽籤分案，將由和股法官郭又禎擔任受命法官、庭長黃怡菁擔任審判長，法官劉庭維擔任陪席法官，並由法官洪甯雅負責陳的強制處分，裁定延押與否。
涉及性侵，將不公開旁聽
台北地方法院今天也說明，本案檢察官是以被告陳男涉犯加重強制性交而故意殺人罪嫌起訴，所以依照《法院組織法》第86條但書、《性侵害防制法》第27條規定，有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開，所以不可以旁聽。
而且涉及性侵害案件的卷證、筆錄及判決均遮隱被害人個人資料。另外依《性侵害防治法》第16條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資識別身分之資訊。
國民法官也可能審不到
目前台北地方法院共有三個案件，第一案將在七月下旬審理，為酒駕致死案件。第二案為新店一男子砍殺父親的殺人案件。第三案則為此案。
由於此案為國民法官制度上路後，首例涉及性侵的殺人案件。也有人擔心假如被害人家屬不願意性侵情節曝光，可否聲請不採取國民法官參審？北院解釋，《國民法官法》規定，符合該法第6條第1項各款情形之一的狀況者，當事人（含檢察官及被告）、辯護人及輔佐人，有權利向法院聲請不採行國民參審，法院得依職權或依據當事人、辯護人、輔佐人的聲請，聽取其意見後，裁定不行國民參與審判。
根據《國民法官法》第6條第1項規定，符合下列狀況之一，就有機會不給國民法官審理：
- 有事實足以認定採行國民參審難以「公正」者。
- 採行國民參審可能危害國民法官（或備位國民法官）本人或配偶、8等親內血親、5等親內姻親或家長、家屬的生命、身體及自由等權利者。
- 案件情節繁雜或需要高度專業，非經長久時間顯然難以完成審判者。
- 被告若對被起訴的罪名「認罪」，經審判長告知通常審判程序後，依案件情節認為不採取國民參審比較適當者。
- 有其他事實可以認定行國民參審「顯不適當」。
該條文指出，法院在做裁定時，應審酌「公共利益」、「國民法官和備位國民法官的負擔」及「維護當事人的訴訟權利」。而在裁定前，如果已經組成國民法庭，合議庭必須聽取國民法官、備位國民法官之意見。一旦法院做出裁定後，當事人可提抗告，收到抗告的法院應即時裁定，如果認為抗告有理由者，應自為裁定（自行做出裁定）。在當事人抗告過程中，法院會「停止審判」。至於法院裁定前，已依法定程序進行的訴訟程序，效力不受影響。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！