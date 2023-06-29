性侵殺人適用國民法官首案：兇嫌刺殺酒店女公關7刀致死，審理將不開放旁聽

1名56歲的陳姓男子（以下簡稱陳男）到台北市某酒店消費後，愛上張姓女公關，卻不滿對方拒絕出場，持水果刀猛刺胸腹部7刀致死，還趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手指性侵得逞，檢方今（29）日依「加重強制性交」而故意殺人罪起訴；本案適用《國民法官法》，台北地方法院今抽籤分案。不過由於涉及性侵，本案將不開放旁聽。

案發過程為何？

陳男去年12月開始至張女上班的酒店消費，事後對張女念念不忘，經常上門點張女坐檯。張女發現陳對自己有意思，但她不願出場性交易，甚至請酒店幹部盡量避免陳點自己坐檯，陳男不滿，依然找各種理由聯絡張女。今年3月2日晚間6時許，陳男預先攜帶水果刀到酒店消費，表示是最後一次找張女陪酒，酒店人員先安排其他女公關拖延時間，另一方面也和陳男約好不能對張女做出過分行為。

然而張女進入包廂和陳男一路喝酒喝到天亮，隔天上午約7點45分，酒店即將打烊，陳男再度要求張女出場，雙方發生衝突，陳持刀朝張女腹、胸、頸部連刺多刀，酒店人員聽到張女尖叫聲衝入包廂，發現陳跨坐在張女身上，以手指性侵被嚴重刺傷的張女。因陳男當下喝醉，又背對門口，沒注意酒店人員已進入包廂，持續對受傷的張女侵犯。張女後來送醫宣告不治；陳男事後辯稱，因爭吵中張女叫他去死，才一時氣憤行凶。

台北地檢署今天依加重強制性交而故意殺人罪起訴，台北地方法院上午10點半公開抽籤分案，將由和股法官郭又禎擔任受命法官、庭長黃怡菁擔任審判長，法官劉庭維擔任陪席法官，並由法官洪甯雅負責陳的強制處分，裁定延押與否。

涉及性侵，將不公開旁聽

台北地方法院今天也說明，本案檢察官是以被告陳男涉犯加重強制性交而故意殺人罪嫌起訴，所以依照《法院組織法》第86條但書、《性侵害防制法》第27條規定，有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開，所以不可以旁聽。

而且涉及性侵害案件的卷證、筆錄及判決均遮隱被害人個人資料。另外依《性侵害防治法》第16條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資識別身分之資訊。

國民法官也可能審不到

目前台北地方法院共有三個案件，第一案將在七月下旬審理，為酒駕致死案件。第二案為新店一男子砍殺父親的殺人案件。第三案則為此案。

由於此案為國民法官制度上路後，首例涉及性侵的殺人案件。也有人擔心假如被害人家屬不願意性侵情節曝光，可否聲請不採取國民法官參審？北院解釋，《國民法官法》規定，符合該法第6條第1項各款情形之一的狀況者，當事人（含檢察官及被告）、辯護人及輔佐人，有權利向法院聲請不採行國民參審，法院得依職權或依據當事人、辯護人、輔佐人的聲請，聽取其意見後，裁定不行國民參與審判。

根據《國民法官法》第6條第1項規定，符合下列狀況之一，就有機會不給國民法官審理：

有事實足以認定採行國民參審難以「公正」者。

採行國民參審可能危害國民法官（或備位國民法官）本人或配偶、8等親內血親、5等親內姻親或家長、家屬的生命、身體及自由等權利者。

案件情節繁雜或需要高度專業，非經長久時間顯然難以完成審判者。

被告若對被起訴的罪名「認罪」，經審判長告知通常審判程序後，依案件情節認為不採取國民參審比較適當者。

有其他事實可以認定行國民參審「顯不適當」。

該條文指出，法院在做裁定時，應審酌「公共利益」、「國民法官和備位國民法官的負擔」及「維護當事人的訴訟權利」。而在裁定前，如果已經組成國民法庭，合議庭必須聽取國民法官、備位國民法官之意見。一旦法院做出裁定後，當事人可提抗告，收到抗告的法院應即時裁定，如果認為抗告有理由者，應自為裁定（自行做出裁定）。在當事人抗告過程中，法院會「停止審判」。至於法院裁定前，已依法定程序進行的訴訟程序，效力不受影響。

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核稿編輯：翁世航