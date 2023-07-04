中美貿易戰開打近五年：從數據看哪些國家經濟受害？哪些又正從中獲益？
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考慮到去中化、去美化仍在如火如荼進行中，疊加全球供應鏈脆弱性的擔憂以及對中短期製造業循環的潛在影響，本文分析美國、台灣、中國，在過去五年的雙邊商品貿易結構變化，並總結三大重點，辨別趨勢底下的相對受惠者與受害者、以及各國之間貿易關係的同盟改變。
中美貿易戰開打已近五年，供應鏈去中化、去美化的趨勢是否仍是進行式？台灣外銷出口變化如何看出親美遠中與新南向政策？全球貿易格局大洗牌下，哪些經濟體從中得利、或是相對受害？本文帶您快速看懂美中台經濟體的商品貿易結構變化。
前言
從中美貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、供應鏈瓶頸，再到俄烏戰爭以及台美貿易倡議談判，市場重新開始關注全球供應鏈可能面臨的脆弱性，而我們在年初報告中也曾經提及，全球貿易佔比在過去十餘年間未再創高，反映國際貿易衝突頻繁、保護主義重新抬頭、美中互課關稅。
與此同時，非關稅措施對貿易成本的影響也逐漸擴大，根據世界貿易組織（WTO）統計，自2008年全球金融海嘯以來，受限制的全球商品進口份額從0.6％上升至9.3％；經濟合作發展組織（OECD）、聯合國糧農組織（FAO）研究也指出，近年各國對關鍵原材料與食品的出口限制同樣出現上升趨勢。
這些限制通常促使進口國轉向本土製造，或是較少貿易壁壘的外國供應商，可能因此提高生產成本、降低貿易量與生產效率，但是轉單效應也給予新興經濟體獲得投資與成長的機會。
考慮到去中化、去美化仍在如火如荼進行中，疊加全球供應鏈脆弱性的擔憂以及對中短期製造業循環的潛在影響，本文將分析美國、台灣、中國，在過去五年（2018年 ~2022年）期間的雙邊商品貿易結構變化，並總結三大重點，辨別趨勢底下的相對受惠者與受害者、以及各國之間貿易關係的同盟改變。
美國供應鏈去中化？新興亞洲、加墨從中得利
1. 美國：關稅戰打擊中國進口佔比全面下降，新興亞洲受惠轉單效應、加墨實現近岸外包模式
自從2018年美國前總統川普開啟中美貿易戰以來，美國自中國的商品進口比例從將近四分之一下降至2022年的16％，特別是在家具、皮革、紡織品、電腦與電子產品進口等項目，中國的佔比皆大幅下降，上述產品大多受到美國貿易代表署（USTR）額外課徵關稅所影響。很大程度上，中國（下圖紅色）佔比下降被其他新興亞洲經濟體（黃色）的進口佔比增加所抵消，主要受惠者包括印度、台灣，以及東協成員國例如越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等。
另一方面，同屬「美墨加協定」（USMCA，前身為北美自由貿易協定NAFTA）的墨西哥、加拿大進口金額也在近年屢創新高，並於2023年Q1超越中國成為最主要進口來源國，在2018至2022年間，美國自墨西哥的製造業進口貿易絕對金額成長約22％，不過轉移程度相對新興亞洲的增長幅度來說較不顯著，例如墨西哥佔比僅上升0.2個百分點。
拆解產品細項，美國在電腦與電子產品類別的整體進口絕對金額增長約五成，而墨西哥的佔比則在同期間下降1.7個百分點；另一方面，墨西哥與加拿大所增加的貿易份額主要集中在食品、飲料與菸草、石油產品。
整體而言，在美國供應鏈「去中化」的趨勢下，我們看到：
- 東南亞、台灣、印度等新興亞洲地區受惠轉單效應，佔比上升最為明顯。
- 「近岸外包」（near-shoring）或「友岸外包」（freind-shoring）的政策倡導下，加墨兩國也在今年成為美國最大進口貿易夥伴，儘管佔比上升並不明顯。
台灣出口體現親美、新南向趨勢，中國貿易去美親歐、香港成最大受害者
1. 台灣：親美政策帶動電子出口成長，新南向政策聚焦特定產業
從台灣近五年出口貿易結構轉變可以發現三大重點：
- 幾乎在所有類別中，對美出口佔比皆呈現上揚，尤其是資通與視聽產品（上升15個百分點）、電機產品（上升13個百分點）、家用電器（上升11個百分點）。
- 近年政府積極推動「新南向政策」，佔比上升的產品類別集中在紡織、鞋帽、化學品、光學器材等項目，礦產品則是下降明顯，主因為菲律賓轉向與中國合作開採油氣資源。
- 各產業對中國出口佔比普遍下滑，尤其是食品飲料、植物、木製品、光學器材、化學品等產業，不過整體佔比僅下滑3.6個百分點，依舊是最主要出口貿易夥伴。
順應中美貿易戰轉單效應，台灣出口銷往美國的貿易金額明顯攀升，2016至2022年均複合成長率分別達14.4％，帶動近五年出口佔比上升3.8個百分點，尤其在資通、電機、消費性電子產品。多數產業對於中國出口佔比下滑，新南向政策則變化集中特定產業例如紡織、鞋帽。
2. 中國：去美親歐、此消彼長，香港轉口貿易受損，東南亞、印度從中得利
從中國近五年出口貿易結構轉變可以發現三大重點：
- 2018年中國出口銷往美國、歐洲佔比分別達19.2％、19.8％，2022年則是16.1％、21.6％，去美親歐趨勢明顯，且對美歐出口兩者的佔比排名出現黃金交叉，在交通設備、電機產品、機械、化學品等重要製造業出口項目中，美歐呈現此消彼長的情形。
- 香港成為主要輸家、佔比下降3.8個百分點，過去作為中國貨物貿易的重要轉運站，受到中美貿易爭端影響、轉口貿易量明顯減少。
- 取而代之，主要受惠者依舊是東南亞與印度，整體出口佔比上升2.9個百分點，細看產品類別，除了礦產品、動植物、化學品，恰好都出現「香港佔比下降」、「東南亞／印度」佔比上升。
主要終端消費市場的出口佔比呈現「美下、歐上」的情形，顯示中國出口貿易或有去美化、親歐化的趨勢，也符合上述兩地進口結構轉變趨勢。而因應關稅打擊，轉口貿易從過去的香港轉向東南亞、印度等國，但也不排除「洗產地」的可能性。值得注意的是，出口銷往台灣的份額變化不大（上升0.3個百分點），主要出口類別的電機產品、機械佔比依舊上升，食品、動物產品、化學品的出口佔比則呈現下降。
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原標題：【總經Spotlight】去中化 vs 去美化？五大經濟體貿易格局大洗牌
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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