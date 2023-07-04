中美貿易戰開打近五年：從數據看哪些國家經濟受害？哪些又正從中獲益？

中美貿易戰開打已近五年，供應鏈去中化、去美化的趨勢是否仍是進行式？台灣外銷出口變化如何看出親美遠中與新南向政策？全球貿易格局大洗牌下，哪些經濟體從中得利、或是相對受害？本文帶您快速看懂美中台經濟體的商品貿易結構變化。

前言

從中美貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、供應鏈瓶頸，再到俄烏戰爭以及台美貿易倡議談判，市場重新開始關注全球供應鏈可能面臨的脆弱性，而我們在年初報告中也曾經提及，全球貿易佔比在過去十餘年間未再創高，反映國際貿易衝突頻繁、保護主義重新抬頭、美中互課關稅。

與此同時，非關稅措施對貿易成本的影響也逐漸擴大，根據世界貿易組織（WTO）統計，自2008年全球金融海嘯以來，受限制的全球商品進口份額從0.6％上升至9.3％；經濟合作發展組織（OECD）、聯合國糧農組織（FAO）研究也指出，近年各國對關鍵原材料與食品的出口限制同樣出現上升趨勢。

這些限制通常促使進口國轉向本土製造，或是較少貿易壁壘的外國供應商，可能因此提高生產成本、降低貿易量與生產效率，但是轉單效應也給予新興經濟體獲得投資與成長的機會。

考慮到去中化、去美化仍在如火如荼進行中，疊加全球供應鏈脆弱性的擔憂以及對中短期製造業循環的潛在影響，本文將分析美國、台灣、中國，在過去五年（2018年 ~2022年）期間的雙邊商品貿易結構變化，並總結三大重點，辨別趨勢底下的相對受惠者與受害者、以及各國之間貿易關係的同盟改變。

美國供應鏈去中化？新興亞洲、加墨從中得利

1. 美國：關稅戰打擊中國進口佔比全面下降，新興亞洲受惠轉單效應、加墨實現近岸外包模式

自從2018年美國前總統川普開啟中美貿易戰以來，美國自中國的商品進口比例從將近四分之一下降至2022年的16％，特別是在家具、皮革、紡織品、電腦與電子產品進口等項目，中國的佔比皆大幅下降，上述產品大多受到美國貿易代表署（USTR）額外課徵關稅所影響。很大程度上，中國（下圖紅色）佔比下降被其他新興亞洲經濟體（黃色）的進口佔比增加所抵消，主要受惠者包括印度、台灣，以及東協成員國例如越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等。

另一方面，同屬「美墨加協定」（USMCA，前身為北美自由貿易協定NAFTA）的墨西哥、加拿大進口金額也在近年屢創新高，並於2023年Q1超越中國成為最主要進口來源國，在2018至2022年間，美國自墨西哥的製造業進口貿易絕對金額成長約22％，不過轉移程度相對新興亞洲的增長幅度來說較不顯著，例如墨西哥佔比僅上升0.2個百分點。

拆解產品細項，美國在電腦與電子產品類別的整體進口絕對金額增長約五成，而墨西哥的佔比則在同期間下降1.7個百分點；另一方面，墨西哥與加拿大所增加的貿易份額主要集中在食品、飲料與菸草、石油產品。

整體而言，在美國供應鏈「去中化」的趨勢下，我們看到：

東南亞、台灣、印度等新興亞洲地區受惠轉單效應，佔比上升最為明顯。

「近岸外包」（near-shoring）或「友岸外包」（freind-shoring）的政策倡導下，加墨兩國也在今年成為美國最大進口貿易夥伴，儘管佔比上升並不明顯。

Photo Credit: 財經M平方

台灣出口體現親美、新南向趨勢，中國貿易去美親歐、香港成最大受害者

1. 台灣：親美政策帶動電子出口成長，新南向政策聚焦特定產業

從台灣近五年出口貿易結構轉變可以發現三大重點：

幾乎在所有類別中，對美出口佔比皆呈現上揚，尤其是資通與視聽產品（上升15個百分點）、電機產品（上升13個百分點）、家用電器（上升11個百分點）。

近年政府積極推動「新南向政策」，佔比上升的產品類別集中在紡織、鞋帽、化學品、光學器材等項目，礦產品則是下降明顯，主因為菲律賓轉向與中國合作開採油氣資源。

各產業對中國出口佔比普遍下滑，尤其是食品飲料、植物、木製品、光學器材、化學品等產業，不過整體佔比僅下滑3.6個百分點，依舊是最主要出口貿易夥伴。

順應中美貿易戰轉單效應，台灣出口銷往美國的貿易金額明顯攀升，2016至2022年均複合成長率分別達14.4％，帶動近五年出口佔比上升3.8個百分點，尤其在資通、電機、消費性電子產品。多數產業對於中國出口佔比下滑，新南向政策則變化集中特定產業例如紡織、鞋帽。

Photo Credit: 財經M平方

2. 中國：去美親歐、此消彼長，香港轉口貿易受損，東南亞、印度從中得利

從中國近五年出口貿易結構轉變可以發現三大重點：

2018年中國出口銷往美國、歐洲佔比分別達19.2％、19.8％，2022年則是16.1％、21.6％，去美親歐趨勢明顯，且對美歐出口兩者的佔比排名出現黃金交叉，在交通設備、電機產品、機械、化學品等重要製造業出口項目中，美歐呈現此消彼長的情形。

香港成為主要輸家、佔比下降3.8個百分點，過去作為中國貨物貿易的重要轉運站，受到中美貿易爭端影響、轉口貿易量明顯減少。

取而代之，主要受惠者依舊是東南亞與印度，整體出口佔比上升2.9個百分點，細看產品類別，除了礦產品、動植物、化學品，恰好都出現「香港佔比下降」、「東南亞／印度」佔比上升。

主要終端消費市場的出口佔比呈現「美下、歐上」的情形，顯示中國出口貿易或有去美化、親歐化的趨勢，也符合上述兩地進口結構轉變趨勢。而因應關稅打擊，轉口貿易從過去的香港轉向東南亞、印度等國，但也不排除「洗產地」的可能性。值得注意的是，出口銷往台灣的份額變化不大（上升0.3個百分點），主要出口類別的電機產品、機械佔比依舊上升，食品、動物產品、化學品的出口佔比則呈現下降。

Photo Credit: 財經M平方

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

原標題：【總經Spotlight】去中化 vs 去美化？五大經濟體貿易格局大洗牌

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九