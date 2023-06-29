以污言穢語辱罵女記者，菲律賓總統顧問涉性別歧視遭撤銷律師資格

（中央社）菲律賓總統小馬可仕扶貧顧問賈登因以厭女和性別歧視的污言穢語辱罵一名女記者，遭大法官全數表決通過，撤銷他的律師資格。對此，賈登回應：「我不後悔。」

賈登（Larry Gadon）曾任前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）的律師，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）盟友，在去年總統大選期間全力支持小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

菲律賓最高法院今天發布聲明表示，因賈登厭女、性別歧視、侮辱和激烈的發言，最高法院全院庭審以15比0無異議表決通過，撤銷他的律師資格。

聲明指出，賈登在網路瘋傳的影片中，不斷以污言穢語咒罵香港「南華早報」駐馬尼拉記者羅布雷斯（Raissa Robles）。

最高法院認為，賈登的行徑「抹黑法界人士的信譽，無疑是可恥的」。另外，根據菲律賓律師「職業責任和問責守則」，律師應始終在個人和職業往來中行事得體，保持端正形象，遵守誠實、尊重和禮節，並依照道德行為最高標準維護法律專業的尊嚴。

聲明表示，不幸的是，賈登沒有意識到，無論在公眾或個人生活中，律師應避免出現醜聞。

最高法院指出，賈登曾因攻擊性和激烈言詞遭法院定罪，中止律師執業資格3個月，並被警告若再犯，將遭更嚴厲制裁，且目前仍有10起針對賈登的投訴等待律師紀律相關單位審理中。

去年菲律賓總統大選時，羅布雷斯批評小馬可仕在1982到1985年擔任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）省長期間，未提交所得稅申報表。小馬可仕因未提交所得稅申報表曾遭法院定罪，並在選舉期間出現多件請願案質疑他的參選資格。

新聞網站Rappler報導，對此，賈登在影片中以性器官、婊子等污言穢語辱罵羅布雷斯，甚至暗示她與狗發生性關係。羅布雷斯於去年2月對賈登提出誹謗、網路誹謗和違反「安全空間法」告訴，並提出申訴要求撤銷賈登的律師資格。

菲律賓「安全空間法」內容為對公共場所、網路、工作場所、教育或培訓機構等處針對性別的性騷擾行為罰則。

菲國總統府26日剛宣布任命賈登為新任總統扶貧顧問。總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）今天發表聲明說，小馬可仕認為賈登身為律師與否不影響他總統顧問的工作，因此賈登將繼續擔任總統扶貧顧問。

針對最高法院裁決，賈登今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我不後悔，因為我（支持）的總統贏了。」

賈登說，如果他沒有反擊，人們也許會相信羅布雷斯的說法，小馬可仕可能因此敗選。

不過，賈登指最高法院判決過於嚴厲，他將請求重新審議這項裁定。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航