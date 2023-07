你不知道的迪士尼冷知識：當年，沒人相信觀眾會想看一部10分鐘的「動畫長片」

文字整理:古家萱

華特迪士尼(Walt Disney)先生曾說:「只要你有夢想,你就能做到。別忘了迪士尼的一切,是由一個夢想和一隻老鼠所開始的」。華特迪士尼動畫工作室邁向100週年,工作室產製的動畫不僅代表無數粉絲的童年回憶,更刻畫出大人小孩都著迷的神奇國度。

看著這些動畫長大的你我,是否還記得第一次觀賞迪士尼動畫時的悸動,又是否知道《小美人魚》、《獅子王》、《冰雪奇緣》這些膾炙人口的作品不只是迪士尼動畫史上的重要轉捩點,更是為全球動畫歷史帶來巨大變革的重大推手。

為歡慶華特迪士尼動畫工作室100週年,在台北將舉辦為期近5個月的《迪士尼動畫展》,Disney+也特別為觀眾盤點出那些迪士尼獻給世界的「第一次」,用六部此生必看且百看不厭的經典迪士尼動畫,與觀眾一起回顧那些讓米老鼠蛻變往前的重大里程碑,認識那些一次次迪士尼讓觀眾夢想成真的非凡時刻與作品。

迪士尼在過去100年間造就了無數經典動畫,不過,你知道最經典的角色「米奇」初登場的作品是哪一部嗎?上映即轟動全球的《威利汽船》(Steamboat Willie)不只是米奇首次「登台」演出的作品,更是全球史上第一部有聲動畫。

因為這部作品,米老鼠一夜成名,成了人見人愛、家喻戶曉的好萊塢巨星,而這部米奇邊吹著民謠口哨、邊駕駛汽船的經典之作上映的日子——1928年11月18日,不僅成為了米奇的生日,更奠定了迪士尼帝國的重要里程碑。

在許多觀眾心中,迪士尼的經典角色除了米奇之外,還有勇敢又善良的公主們,而1937年發行的《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs),不僅是迪士尼動畫的第一個迪士尼公主,更是全球第一部長篇動畫電影。

然而,華特迪士尼先生製作這部作品的過程並不順利,曾被嘲笑是「迪士尼的愚蠢」,畢竟當年誰能相信觀眾願意耐心觀賞一部超過10分鐘的長篇動畫?

幸好,世人的唱衰並未澆熄迪士尼動畫工作是同仁們的決心和熱情,故事劇情比以往更加複雜、角色設定也更富有層次和深度的《白雪公主》一登場就讓全球觀眾為之瘋狂,更在後來獲美國電影協會選為百大經典電影之一,成功開啟了這個屬於迪士尼公主的時代。

如果你自認是看畫長大的迪士尼達人,那麼一定會知道這部讓米奇再創事業高峰、且由「美國五大管弦樂團」之一的費城管弦樂團演奏共八部古典音樂交織而成的音樂動畫片《幻想曲》(Fantasia)。

《幻想曲》這部作品也因為符合「具有文化、歷史或美學意義」的條件,被國家影片登記表選中保存於國會圖書館中。迪士尼不畏打破傳統與框架,融合音樂與動畫打造出前所未有的視聽饗宴,不只震撼了80年前的觀眾,至今仍是許多觀眾心中難以被取代的經典之作。

隨著真人版的電影的上映,想必許多觀眾已經忍不住透過Disney+ 回味於1989年上映的經典動畫《小美人魚》(The Little Mermaid),但這部作品的重要性可不只是讓愛麗兒名留青史的愛情故事。

在《小美人魚》之前,迪士尼動畫配樂多為偶然發生,不需具備推動劇情的重責大任,但在《小美人魚》中,迪士尼卻採用百老匯的創作原則,以〈Part of the World〉一曲講述愛麗兒對愛情、自由、以及自我追求的渴望,讓迪士尼動畫以煥然一新的樣貌震撼了全球觀眾,也掀起了「迪士尼的文藝復興」,帶動粉絲與觀眾對後續迪士尼動畫電影的喜愛與成功。

1991年發行的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)故事講述的是才女貝兒以及被詛咒的野獸一起經歷各種考驗,在相知相惜的過程中,漸漸相愛的故事。

大家還記得電影裡兩位主角共舞的經典片段嗎?這是迪士尼動畫第一次使用動畫全景加上電腦3D模擬真實的攝影機移動,呈現壯觀的空拍畫面,佐以抑制的畫面以及優美的音樂,觀眾彷彿置身於華麗的宴會廳,與貝兒及野獸共舞。

此外,《美女與野獸》中經典的配樂與歌曲也獲得奧斯卡最佳原創歌曲與最佳原創音樂的殊榮,並成為第一部被提名為奧斯卡最佳影片的動畫片。

還記得十年前席捲全球的「冰旋風」嗎?2013年上映的《冰雪奇緣》(Frozen)以主角艾莎追尋自我的過程展開旅程,鼓勵每位觀眾找到屬於自己的幸福與價值。

憑藉出眾的視覺效果、劇本、主題和音樂,《冰雪奇緣》在上映之時超越《玩具總動員3》(Toy Story 3),成為當時最高票房的動畫片,經典歌曲〈Let it Go〉更成了傳唱大街小巷的年度金曲,其電影原聲帶也在美國公告牌專輯銷量位居榜首長達9週,成為繼《鐵達尼號》(Titanic)以來最火熱的原聲專輯,再創迪士尼動畫里程碑。

到「迪士尼動畫展」感受童年的魔法時光

上述6部動畫電影,僅僅是迪士尼動畫宇宙中的冰山一角。想要重溫這些代表童年回憶的經典之作的觀眾,除了可以在Disney+找到更多迪士尼動畫外,亦可搶先在將於6月21日展出的「迪士尼動畫展」中,欣賞這些經典角色如何一步步幻化成烙印在你我心中的不敗神話。

本次的「迪士尼動畫展」將在6月21日至10月11日在台北中正紀念堂盛大展出,從超過6500萬件珍貴藝術作品中,精選出超過500件經典原作手稿、素描以及概念藝術作品、以及經典角色人物3D模型,帶領粉絲一窺華特迪士尼動畫工作室自草創期的動畫技術變革、以及如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩幕後故事。