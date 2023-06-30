赦免「叛變首腦」普里戈任引發困惑，俄國媒體不得不向民眾解釋混亂情況

文：Juri Rescheto

「打包你們的東西，盡快來到我們這裡！」像這樣的呼籲，可能有許多南部俄羅斯人都能夠從生活在俄羅斯其他地區的親戚朋友那裡聽到。

由於地理位置接近烏克蘭，戰爭開始以來，該地區的形勢一直特別緊張。上週末，情況變得更加危險。

然而，這次的危險來自俄羅斯自己的軍隊，更確切地說，來自軍閥普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的所謂瓦格納部隊（Wagner Group）的武裝人員。

「戰時的背叛是犯罪」

一位來自頓河畔羅斯托夫的老太太向《德國之聲》講述說：「我住在樓下的鄰居接到她在烏拉爾的女兒的電話：媽媽，你不能再待在羅斯托夫了，來我們這裡。」短暫的兵變過程中，這個城市曾被瓦格納集團的軍人暫時佔領。

然而，恐懼和不確定性不只是在那裡有。人們恐懼，因為他們不知道普里戈任和他的私人軍隊會走多遠。據媒體報導，瓦格納的軍人最近的時候離俄羅斯首都莫斯科不到200公里。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）曾建議市民避免去郊區。

不確定性存在，是因為前一天還被所有國家媒體捧為英雄的普里戈任，幾個小時後卻被同樣的國家媒體齊聲詛咒。「俄羅斯的武裝暴動，沒有得到社會的支持！戰時的背叛是重大犯罪！」

這是主持人基塞廖夫（Dmitri Kisseljow）在俄羅斯電視台Rossia週末晚間新聞開始播報的頭條新聞。瓦格納兵變的第二天，該台播出了撤離坦克的畫面並評論稱「防止了兄弟間的自相殘殺」。

俄羅斯軍隊的損失

基塞廖夫試圖將此事件描述為克里姆林宮的成功。他的理念是，事情本可以變得更糟，但大規模的血腥事件已經避免。在政變嘗試中，至少有十名俄羅斯軍隊士兵被普里戈任的私人軍隊擊斃，這一事實被淡化。

然後普里戈任的赦免引起了更多的困惑。初為「重犯」，被通緝的軍閥不久就被說成是自由人，對他的任何調查都應被停止。據《俄新社》報導，週二，對普里戈任和瓦格納集團的所有指控都被撤銷。

儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在上週六威脅普里戈任和所有參與政變的人要受到嚴厲的懲罰，但不久後他第二次在電視上出現，感謝他的對手及時停止了對莫斯科的進軍。

國家的暴力壟斷在瓦解？

然後，俄羅斯的國家媒體不得不再次向他們的觀眾解釋混亂的情況。俄羅斯對外廣播電台《今日俄羅斯》的主管西蒙尼揚（Margarita Simonyan）這樣說：「法律規定並不是基督的誡命，也不是摩西的十誡。它們更多的是由人們編寫，以保證國家的秩序和穩定。但如果在一些極端的例外情況下，它們不再發揮功能，反而有反向效果，那麼……就讓它們去死吧！」

對於俄羅斯哲學家格雷科夫來說，西蒙尼揚的解釋就是俄羅斯國家的破產聲明。他在與《德國之聲》的對話中指出：「一個沒有武力壟斷和統一權力，法律規定不再有效的國家，基本上就不再是一個國家。」

研究俄羅斯政治宣傳的學者博爾蘇諾娃在與《德國之聲》的對話中總結說：「西蒙尼揚試圖解釋，俄羅斯的法律和刑事執法系統總體上是以需求為導向的。在需要的情況下，一天之內可以展開並終結一個刑事案件。具體取決於當前哪種行動更有用。」

「愛國公眾」

格雷科夫認為，普里戈任在俄羅斯所謂的「愛國公眾」中仍會受到讚美。這位私人軍隊的首領，他的士兵們在長達幾個月時間裡試圖征服巴赫穆特城，他的行為仍被俄羅斯的宣傳媒體頌揚為英雄事跡。

格雷科夫表示，俄羅斯所謂的權力機構的代表，特別是俄羅斯軍隊，都對這個軍閥表示讚賞。許多人對俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和總統普亭感到失望。

明年，俄羅斯將選舉新的總統。對於普里戈任是否會以候選人身份參選，這個問題比以往任何時候都更加不確定。據說他也有政治抱負。而且現任總統普亭也並未排除他參與競選總統的可能性，至少到目前為止。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：俄羅斯社會如何看待華格納叛變？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀