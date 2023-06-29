劉兆佳：《中國愛國主義教育法》完全在港實施有難度

（中央社）據報導，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中國愛國主義教育法在香港實施有難度；此前港區中國全國人大常委李慧琼曾說，預料愛國教育法不會納入香港基本法附件三在港強制推行。

中國全國人大常委會昨天（28日）公布「中華人民共和國愛國主義教育法」草案，諮詢公眾意見，其中第22條提及香港、澳門和台灣，內文是「增強香港和澳門同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結」。

《明報》今天（29日）引述劉兆佳說，香港的愛國教育應突顯香港與大陸命運共同體的關係、突出某程度的「去殖民化」等。

他說，香港與大陸推行愛國教育的起步點不同，也難以擁有大陸政府的動員和組織能力，因此難以全跟法令要求，關鍵是推動愛國主義的目標與法令一致。

他相信，北京中央一定會容許特區政府按照本地情況，尋找一個可順利推動愛國教育、又不會令社會矛盾的方式，否則可能只會引起反效果。

目前北京官方尚未明確表示愛國主義教育法不會在港強制推行。

身在北京的李慧琼昨天重申，預料這條法律不會納入基本法附件三在港實施，但外界普遍預期，草案一旦獲得通過，香港將無可避免要對接北京中央對愛國主義教育的要求。

愛國主義教育法全文5章38條，其中第3條規定，「愛國主義教育應當高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持愛國和愛黨、愛社會主義相統一，以維護國家統一和民族團結為著力點，把全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興作為鮮明主題。」

在具體執行上，第29條規定，「廣播電台、電視台、報刊出版單位等應當創新宣傳報導方式，透過播放、刊登愛國主義題材的優秀作品，開設專題專欄，加強新聞報導，發布公益廣告等方式，生動講好愛國故事，弘揚愛國主義精神。」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex