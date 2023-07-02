【一圖看懂】為何大家都在積點、下載APP？了解台灣零售與通路品牌的「D2C」產業趨勢

受惠於Nike、可口可樂、Levi's、P&G等大型企業的引領，加上疫情墊高中間通路及供應鏈運作成本、消費者自主意識提高、行銷溝通管道多元化等因素影響，不透過中間商、轉而藉由品牌官網／APP／直營門市／Line官方帳號／品牌社群媒體等渠道直接面向終端消費者的Direct-to-Consumer（D2C）模式近年在全球受到大量關注。

D2C模式代表的不僅是更加簡短透明的交易歷程與溝通管道，更重要的是品牌商透過D2C模式直接收集／持有／分析大量第一手消費數據與顧客意見回饋，同時結合第三方外部數據，在建立起更加清晰立體的顧客輪廓後，創造出以消費者為核心的營運迴圈（loop）。

這樣的做法不僅能夠協助企業優化消費者旅程，也能夠更加高效準確地進行資源配置及敏捷修正，降低過往因資訊不對稱／資訊不足所造成的成本耗損與效率缺失。

未來流通研究所首度以D2C為主題，進行台灣「實體零售&通路品牌D2C」產業地圖調查。由於D2C模式近年在台灣零售版圖中快速普及，採用企業橫跨多元業態與營運規模，已由品牌營運策略晉身為產業共通性發展趨勢，因此本次調查對象不僅限於品牌商，亦同步納入門店數量較高的大型實體通路業者，以完整說明分析台灣零售產業D2C發展形貌。

Photo Credit: 未來流通研究所

數位通路布局晉身實體零售企業共通性成長戰略

「自建品牌官網&APP 」比例快速攀升

本次台灣「實體零售&通路品牌D2C」產業地圖調查，以有經營線上銷售業務（包含自建官方網站／購物APP／上架第三方或外送平台）之實體零售企業與品牌商為主要調查對象，並優先納入門店數量較高的企業品牌以提高產業代表性。

本次調查110家企業中，擁有自營購物官網或APP的業者佔比超過96%，意味著許多大型實體零售企業與品牌商已在既有全通路（OMO）基礎設施之上，進一步藉由建置自有購物官網／APP、經營自有社群媒體、強化直營門市銷售與導流等方式，展開以消費者為中心的D2C布局，以建立更清晰的品牌識別與高品質的會員管理機制。

例如會員規模達43萬名的AS集團，旗下5個分眾品牌合計門市櫃點數量達130個。2022年AS集團整體品牌電商營業額年增率達45%，高達88%的線上會員同時擁有品牌APP，來自APP的營收佔比超過60%。此外，立基於實體網絡基礎，AS成功培養出年均消費次數為單一通路會員1.5倍、消費金額達2-3倍的跨通路消費族群，2022年AS集團跨通路消費族群年均消費次數年增幅超過50%。

全台擁有近70家門市的Timberland，D2C業績佔比達85%、累積品牌會員規模超過100萬、會員佔整體營業額貢獻度達85%。2019年疫情前Timberland線上通路營收貢獻度即達15%，當中約有70%銷售業績來自於品牌官網，跨通路會員年度平均客單價為單一通路消費者的2倍。2022年雙十一期間Timberland官網展現成交金額年增8%、平均客單價提升26%的優異表現。

2020年誠品生活推出自營官方網站誠品線上、誠品人APP、自有行動支付eslite Pay以及整合實體門店與線上會員的全新會員制度，並將上述新型態服務結合誠品旗下多元通路與社群自媒體，形成完整的「誠品自營消費者生態圈」。截至2022年，誠品已擁有超過334萬名記名會員，為其發展資料驅動D2C模式的重要數位資產。

「點數經濟」奪回會員足跡掌握權

「門店外送」服務覆蓋多元零售業別

D2C「點數經濟」回饋機制培育忠誠客戶，奪回會員足跡掌握權

在行銷／廣告／溝通費用及新客獲取成本高漲的挑戰下，使用點數、紅利等機制強化既有客群經營的策略益發受到企業重視。

資策會產業情報研究所發布2022年網購消費者調查結果顯示，藉由「點數回饋平台」&「現金回饋平台」進入購物網站的比例分別年增4.7及4.0個百分點至34.7%與30.0%，且點數回饋平台已超越比價網站，成為佔比第2高的消費者網購途徑，反映出消費者對於點數、紅利、價格折讓等機制的高購買敏感度。

因此，多數D2C服務商均已推出點數發放／查詢／自動折抵／推播等相關功能應用供企業客戶使用，亦積極與Line等大型點數發放平台合作。

台灣大型零售通路集團多數已建立起龐大的自有點數生態圈，例如會員數達1800萬的全聯福利中心，每年發出點數（福利點）價值超過新台幣15億元；超商龍頭7-ELEVEN自2014年起打造OPEN POINT生態圈，點數可於集團內外超過30個通路進行流通（包含轉贈／折抵／代收等），至2022年會員人數已超過1560萬，會員消費佔比達50%-55%，累計流通點數達25-30億點，點數價值寫下新台幣16億元新高。

「門店外送」服務覆蓋多元零售業別、晉身品牌關鍵消費者服務

受惠於foodpanda與Uber Eats相繼推出pandago、Uber Direct等純物流品牌，協助企業進行即時快配服務，零售門店外送已成為直達終端市場的品牌消費者服務標配之一。

由本次調查可以看出，外送服務覆蓋業別廣泛，包括綜合商品零售業、美妝藥局、一般&有機食品專賣等業態均已普遍導入外送服務。例如7-ELEVEN串接foodpanda、Uber Eats與自有foodomo三大外送平台，全聯福利中心推出自有小時達服務並設立24小時營運的專門店，家樂福推出家速配快送服務等。