【一圖看懂】為何大家都在積點、下載APP？了解台灣零售與通路品牌的「D2C」產業趨勢
我們想讓你知道的是
台灣大型零售通路集團多已建立龐大的自有點數生態圈，例如會員數達1800萬的全聯福利中心，每年發出的福利點價值超過新台幣15億元；超商龍頭7-ELEVEN點數可於集團內外超過30個通路進行流通，至2022年會員人數已超過1560萬，累計流通點數達25-30億點。這個Direct-to-Consumer的趨勢，還有哪些觀戰重點？
受惠於Nike、可口可樂、Levi's、P&G等大型企業的引領，加上疫情墊高中間通路及供應鏈運作成本、消費者自主意識提高、行銷溝通管道多元化等因素影響，不透過中間商、轉而藉由品牌官網／APP／直營門市／Line官方帳號／品牌社群媒體等渠道直接面向終端消費者的Direct-to-Consumer（D2C）模式近年在全球受到大量關注。
D2C模式代表的不僅是更加簡短透明的交易歷程與溝通管道，更重要的是品牌商透過D2C模式直接收集／持有／分析大量第一手消費數據與顧客意見回饋，同時結合第三方外部數據，在建立起更加清晰立體的顧客輪廓後，創造出以消費者為核心的營運迴圈（loop）。
這樣的做法不僅能夠協助企業優化消費者旅程，也能夠更加高效準確地進行資源配置及敏捷修正，降低過往因資訊不對稱／資訊不足所造成的成本耗損與效率缺失。
未來流通研究所首度以D2C為主題，進行台灣「實體零售&通路品牌D2C」產業地圖調查。由於D2C模式近年在台灣零售版圖中快速普及，採用企業橫跨多元業態與營運規模，已由品牌營運策略晉身為產業共通性發展趨勢，因此本次調查對象不僅限於品牌商，亦同步納入門店數量較高的大型實體通路業者，以完整說明分析台灣零售產業D2C發展形貌。
數位通路布局晉身實體零售企業共通性成長戰略
「自建品牌官網&APP 」比例快速攀升
本次台灣「實體零售&通路品牌D2C」產業地圖調查，以有經營線上銷售業務（包含自建官方網站／購物APP／上架第三方或外送平台）之實體零售企業與品牌商為主要調查對象，並優先納入門店數量較高的企業品牌以提高產業代表性。
本次調查110家企業中，擁有自營購物官網或APP的業者佔比超過96%，意味著許多大型實體零售企業與品牌商已在既有全通路（OMO）基礎設施之上，進一步藉由建置自有購物官網／APP、經營自有社群媒體、強化直營門市銷售與導流等方式，展開以消費者為中心的D2C布局，以建立更清晰的品牌識別與高品質的會員管理機制。
例如會員規模達43萬名的AS集團，旗下5個分眾品牌合計門市櫃點數量達130個。2022年AS集團整體品牌電商營業額年增率達45%，高達88%的線上會員同時擁有品牌APP，來自APP的營收佔比超過60%。此外，立基於實體網絡基礎，AS成功培養出年均消費次數為單一通路會員1.5倍、消費金額達2-3倍的跨通路消費族群，2022年AS集團跨通路消費族群年均消費次數年增幅超過50%。
全台擁有近70家門市的Timberland，D2C業績佔比達85%、累積品牌會員規模超過100萬、會員佔整體營業額貢獻度達85%。2019年疫情前Timberland線上通路營收貢獻度即達15%，當中約有70%銷售業績來自於品牌官網，跨通路會員年度平均客單價為單一通路消費者的2倍。2022年雙十一期間Timberland官網展現成交金額年增8%、平均客單價提升26%的優異表現。
2020年誠品生活推出自營官方網站誠品線上、誠品人APP、自有行動支付eslite Pay以及整合實體門店與線上會員的全新會員制度，並將上述新型態服務結合誠品旗下多元通路與社群自媒體，形成完整的「誠品自營消費者生態圈」。截至2022年，誠品已擁有超過334萬名記名會員，為其發展資料驅動D2C模式的重要數位資產。
「點數經濟」奪回會員足跡掌握權
「門店外送」服務覆蓋多元零售業別
- D2C「點數經濟」回饋機制培育忠誠客戶，奪回會員足跡掌握權
在行銷／廣告／溝通費用及新客獲取成本高漲的挑戰下，使用點數、紅利等機制強化既有客群經營的策略益發受到企業重視。
資策會產業情報研究所發布2022年網購消費者調查結果顯示，藉由「點數回饋平台」&「現金回饋平台」進入購物網站的比例分別年增4.7及4.0個百分點至34.7%與30.0%，且點數回饋平台已超越比價網站，成為佔比第2高的消費者網購途徑，反映出消費者對於點數、紅利、價格折讓等機制的高購買敏感度。
因此，多數D2C服務商均已推出點數發放／查詢／自動折抵／推播等相關功能應用供企業客戶使用，亦積極與Line等大型點數發放平台合作。
台灣大型零售通路集團多數已建立起龐大的自有點數生態圈，例如會員數達1800萬的全聯福利中心，每年發出點數（福利點）價值超過新台幣15億元；超商龍頭7-ELEVEN自2014年起打造OPEN POINT生態圈，點數可於集團內外超過30個通路進行流通（包含轉贈／折抵／代收等），至2022年會員人數已超過1560萬，會員消費佔比達50%-55%，累計流通點數達25-30億點，點數價值寫下新台幣16億元新高。
- 「門店外送」服務覆蓋多元零售業別、晉身品牌關鍵消費者服務
受惠於foodpanda與Uber Eats相繼推出pandago、Uber Direct等純物流品牌，協助企業進行即時快配服務，零售門店外送已成為直達終端市場的品牌消費者服務標配之一。
由本次調查可以看出，外送服務覆蓋業別廣泛，包括綜合商品零售業、美妝藥局、一般&有機食品專賣等業態均已普遍導入外送服務。例如7-ELEVEN串接foodpanda、Uber Eats與自有foodomo三大外送平台，全聯福利中心推出自有小時達服務並設立24小時營運的專門店，家樂福推出家速配快送服務等。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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