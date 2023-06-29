克林姆最後一幅肖像畫〈持扇的女子〉33億新台幣成交，寫下歐洲藝術拍賣新紀錄

奧地利分離畫派領導人物克林姆（Gustav Klimt），生前所繪的最後一幅肖像畫〈持扇的女子〉（Dame mit Fächer / Woman with a Fan, 1918），在倫敦蘇富比的拍賣會中，以8530萬英鎊（約1.084億美元，約33億新台幣）賣出，寫下歐洲藝術拍賣的新紀錄。

Photo Credit: GettyImages 〈持扇的女子〉

克林姆出生於1862年7月14日，而且在成長時期就已展露對於繪畫藝術的才華。他在1891年，在年約30歲左右時，加入維也納藝術家協會，但克林姆在當時相當不滿藝術文化的保守與守舊，在1897年時，就與其他理念相合的藝術家，另創維也納分離派，且成為其中的中堅份子——試圖擺脫傳統、古典藝術的相關包袱，同時強調藝術家的個性與創新。

克林姆非常熱衷關於「女性」的創作，繪畫主題大多圍繞著「女性」、「裸身」、「情慾」、「性愛」，也讓他始終充滿爭議，克林姆一生畫了許多的女性肖像畫，卻不曾有過自畫像，克林姆甚至曾經說過：「就繪畫而言，我對他人的興趣高於對自身的興趣，尤其是女人是優先重要的。」

而克林姆創作生涯最為代表性的階段，就屬「黃金時期」。當時中國繪畫、日本浮世繪、琳派以及拜占庭鑲嵌畫影響了歐洲藝文中心，而這些異國文化，也改變了克林姆，尤其是克林姆於1903年親赴義大利，面對拜占庭鑲嵌畫的衝擊，而後展開了所謂的「黃金時期」。

此階段的克林姆開始嘗試金箔創作，獲得許多上流名媛的青睞，爭先恐後邀請克林姆繪製肖像，也使得克林姆一路攀上巔峰，在「黃金時期」最知名的代表作品，就屬被譽為「奧地利蒙娜麗莎」的〈阿黛拉・布洛赫－鮑爾畫像I〉（Portrait of Adele Bloch-Bauer I, 1907）以及〈吻〉（the kiss, 1907-1908）。

Photo Credit: GettyImages 〈阿黛拉・布洛赫-鮑爾畫像I〉

Photo Credit: GettyImages 〈吻〉

而處於創作高峰期的克林姆，卻在1918年因流感帶來的並發症逝世，享年56歲。而當克林姆逝世之際，工作畫室就擺著〈持扇的女子〉與另一幅畫作〈新娘〉（The Bride, 1918）。

至於本次拍賣會主角之一的〈持扇的女子〉，為少數私人收藏的肖像畫之一，蘇富比就表示，「〈持扇的女子〉是歐洲最精美、最有價值的藝術品之一。這幅畫被現任主人收購近30年之後，蘇富比拍賣行才開始出售這幅畫。」

根據《衛報》指出，蘇富比印象派暨現代藝術全球主管海倫娜紐曼（Helena Newman）也提及：「〈持扇的女子〉是克林姆 英年早逝前完成的最後一幅肖像畫，當時他仍處於藝術巔峰，創作了一些最有成就和最具實驗性的作品。其中許多作品，尤其是他最著名的肖像畫，都是委託創作的。 然而，這是完全不同的東西——這是一場技術傑作，充滿了突破界限的實驗，也是對『美』的衷心頌歌。」

〈持扇的女子〉在預估成交價的階段，就已經喊到6500萬英鎊（約8000萬美元，約24億新台幣）的價碼，最終在拍賣會上經過10分鐘的競價戰之後，以7400萬英鎊落槌，至於算上銷售價格之外的買方佣金，則來到8530萬英鎊，成為歐洲藝術拍賣的新紀錄。此數字也遠超預售估價的6500萬英鎊。蘇富比也表示，買家是代表一位香港收藏家的藝術顧問Patti Wong。

而關於克林姆作品在拍賣會的相關出價，除了〈持扇的女子〉之外，值得一提的是克林姆於1903年創作的風景畫〈白樺林〉（Birch Forest），於去（2022）年11月在紐約佳士得拍賣會中，拍出了1.045億美元的價格，此外，克林姆於1912年創作的〈阿黛拉・布洛赫-鮑爾畫像II〉 （Portrait of Adele Bloch-Bauer II），則是在2008年以8790萬美元成交。

Photo Credit: GettyImages 〈白樺林〉

Photo Credit: GettyImages 〈阿黛拉・布洛赫-鮑爾畫像II〉

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核稿編輯：羅元祺