穿隧效應：沒有量子，你就看不到今天的太陽！

我們想讓你知道的是
你可能不知道，太陽能夠以現在的條件，持續地發光發熱，量子效應扮演著無比關鍵的角色，所以說，沒有量子，你就看不到今天的太陽呢！不信嗎？接下來就容阿文我詳細解說給你聽了。
文：阿文
量子足跡何處尋
去（2022）年底美國能源部宣布了在核融合技術方面取得了重大突破，一時之間「核融合」這三個字又登上每份報紙的版面。「核融合」何時才能真的成為實用的能源來源，雖然目前還很難說得準，總是帶來一線希望。
但是話說回來，雖然人造的「核融合」相當困難，但是整個地球上的生命之所以能夠生生不息，靠的就是它呀。因為讓太陽持續發光發熱的能量來源，正是來自於它內部氫原子核的核融合反應所釋放出來的光子。而且我們現在使用的能源，其實絕大部分，也是來自太陽的核融合喔。
也許你會問，太陽能發電，不是只佔了我們總體能源的一小部分？這就需要稍微解釋一下了。
認真說來，我們今天所仰賴的火力發電，其實也是來自太陽能，因為火力發電燃燒的是石油與煤，而石油是由史前生物和藻類的屍體變化形成的，陸上的植物則一般形成煤，這些生物當年可都是靠著太陽光才能生存的。那些水力發電呢？不要忘了雲層生成都是靠著陽光加熱。風力發電所倚賴的風是由溫差造成的，算起來也是太陽的功勞，唯一跟太陽無關的能源只有靠核分裂的核能發電了。
但是你可能不知道，太陽能夠以現在的條件，持續地發光發熱，量子效應扮演著無比關鍵的角色，所以說，沒有量子，你就看不到今天的太陽呢！不信嗎？接下來就容阿文我詳細解說給你聽了。
太陽內部的核融合主要都發生在內核中。因為太陽99％的能量都產生在半徑的24％的範圍內，而在半徑的30％處，核融合反應就幾乎完全停止。所以太陽表面溫度約攝氏5800度，但是核心的溫度卻高達攝氏1500萬度。
但是這樣的高溫卻無法提供太陽內部的氫原子核足夠的能量克服庫倫斥力，彼此靠近到產生核反應的距離喔！原來原子核的平均動能是（3/2）kT，這裡的k是所謂的波茲曼常數，它的數值是1.380649×10−23 焦耳/度，換算成電子伏特的話是8.617333262×10−5 電子伏特/度。所以就算是在1500萬度的高溫下，氫原子核的動能也就只有約一千電子伏特。
考量氫原子核所帶的電荷，可以估計出兩個氫原子核之間的庫倫斥力造成的位能Vc（r）約莫是 2×10−28 /r 焦耳，這裡的距離r以公尺為單位。把焦耳換算成電子伏特的話，庫倫位能則是 1.2×10−9 /r 電子伏特。所以動能是一千電子伏特的氫原子核，最多只能靠到相鄰氫原子核約10−12 公尺處。
如果你以為這個相當於千分之一奈米的距離夠近的話，那你可就大錯特錯啦。氫原子核的「勢力範圍」只有約10−15公尺，兩個氫原子核只有靠到這個範圍內，才有機會發生核反應。換句話說，太陽現在的溫度，只能讓氫原子核靠到氫原子核的「勢力範圍」的一千倍的地方，根本就不足以產生核融合呀！
這樣的估算其實有點太過簡化。其實雖然氫原子核的平均動能是一千電子伏特，可不代表所有的氫原子核的動能都是剛剛好一千電子伏特。事實上，太陽內部大概有1057 個氫原子核呢，所以只要能量達到一千伏特的一千倍，也就是百萬電子伏特的氫原子核夠多就行了。
嗯，好主意，可惜這樣的粒子數只有全部粒子的10−290，就算有全部有1057 個氫原子核，能跨越庫倫障壁的也只有10−233 個氫原子核能達到目標，這自然是不可能的事情。
這麼說來，莫非太陽的能量不是從核融合而來的嗎？這可真是令人臉上三條線。其實當1920年，天文學家亞瑟．愛丁頓提出恆星的能量來源於核融合，就曾與當時的天文界大老，詹姆士．金斯爵士，進行了一場曠日持久的辯論。這個議題當年鬧的沸沸揚揚的原因，是由於當年德國物理界的大老赫姆霍茲與英國物理界的大老開爾文勳爵曾經利用太陽放出的能量，來估算太陽的年齡頂多兩千萬年。
開爾文勳爵與赫姆霍茲的估算，是建立在太陽的能量是源自於重力位能的假設上。當時很多人都以此否定達爾文的演化論，因為演化論者主張地球的年齡大約數十億年，只有這麼古老的星球才能解釋生物的演化。如果連太陽都不到一億年，那地球的年齡更不可能有數十億年了。愛丁頓主張太陽的能量是來自核融合，所以太陽年齡就不限於兩千萬了，但是庫倫障壁似乎暗示太陽內根本無法產生核融合呀！
這個問題，要等到1928年一位烏克蘭出生的年輕科學家，才用剛問世不久的量子力學漂亮地解決了這個問題。大家可能會問，量子力學怎麼解決這個難題呢？
謎底就是量子世界裡的所謂「穿隧效應」。簡單地說，當一個總能量為E的物體，從一個位能為零的地方進入到位能不為零的區域時，它的動能是T=E-V。換個角度來看，位能為正的意義就是物體感受到斥力，也就是它感受到阻力，速度逐漸降低。
當物體一路前進到T=0的地方，也就是速度為零的地方之後，接下來，斥力會將物體推回去。所以讓物體停止的地方，被稱為「轉向點」，因為古典物理告訴我們，物體不可能出現在讓Ｔ<0的地方。
但是，依照量子理論，雖然出現在這個區域的機率很小，但是絕非為零。
這是因為在量子理論裡，描述一個物體要靠所謂的「量子態」。對一個有著明確動量p的物體，描寫它的量子態必須仰賴它對應的波函數，數學形式就有著如同圖上，是三角函數sin（kx）與cos（kx）的組合。這裡的k與動量p的關係是：
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。