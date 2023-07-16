《聽說勇者才有資格吃孔雀？》：在古希臘，雞雞小才是美男子的象徵！
我們想讓你知道的是
在當時的政治正確中，在希臘文明裡，男人必須理性，聰明，可自我控制，能夠克服自己的動物性，而雞雞就是你這理性男人能夠凌駕於慾望的顯性表徵！所以雄偉挺立的大雞雞被看作性慾操控大腦的標誌，無法自控性衝動的表現。反之，安靜的小雞雞是能夠理性控制自我情緒和衝動之展現。
文：里鹿
雞雞來源考證史
從古至今，非常顯而易見，我們在畫作上常見有各式主題的裸身女子呈現其中，而男子們的裸體呢？在歐洲古典繪畫中彷彿很罕見有這樣的主題。
有件事是這樣的，身為現代人的我們從各式資訊來源中所獲取的情色印象，讓人很容易忽略了陰莖的正常狀態是什麼樣貌，在這裡，我們就來談談藝術史中的雞雞們！
最早的雞雞特寫我們可以追溯至西元前，而最知名的雞雞藝術年代我們可以從古希臘時期說起。在巴黎羅浮宮裡遍佈的希臘雕像導覽中，我們就可以知道對古希臘人而言，美男子雕像的身體是根據當時哲學思想家們神聖完美的理想來展現，比例始終保持在一種平衡，一種所謂的黃金比例。
假使身為一位男孩，你被稱讚像希臘雕像一樣美麗時，嗯，沒問題的，你可以感到特別驕傲，只是呢，這些雕像的性別特徵，總是垂下來的，非常非常小。
因為，這些雕塑代表了一種理想，所謂呈現出那種身心靈的完美平衡，如同古奧林匹克運動會裡那些德智體群美合一的雅典運動員們。這種藝術創作上的慣性，平衡了與古希臘公民習性相反，那個對當代的我們來說，對性特別開放，特別一視同仁，也沒有什麼性之禁忌的時期。
當然，在元老院的社會階層中，眾人互相監督著對方政敵的慣性，也使得美男子雕像的提示更代表了身為一個男人必須把持好自己的衝動，尤其是當他以扮演一個社會和政治要角為人生準則，必然就得在眾人面前將雞雞垂好，保持德智體群美兼具的神聖理想狀態。
那麼在古典雕像中依然可以賞析到不同的大雞雞跟小雞雞，又是有什麼典故緣由呢，以下會以問答形式讓大家觸類旁通一下：
Q：請問大雞雞跟小雞雞的定義？
A：圖一是忍者龜之一的米開朗基羅之傑作——大衛像。大衛，身為《聖經》中的猶太英雄，外貌俊美，有著完美翹臀和八塊腹肌，除了雞雞很小以外，無論從任何角度欣賞都是完美陽剛英雄的代表。
Q：等等，雞雞很小？
A：是的，請將視線放回圖一，這個大衛像的雞雞比例，據說比一般歐洲人小很多，所以在藝術史中我們將其定義為雞雞很小。
而歷史上，有關於各種傳說英雄的雕像，無論是大理石或青銅雕像，從西元前到文藝復興甚至是到二十世紀，只要是描述英雄角色的人物，他們的雞雞都很小。
Q：為什麼！？為什麼是個英雄就必得有雞雞小的原罪！？難不成古希臘羅馬人的雞雞比現代人小嗎？
A：咳，從人類進化歷程來說，古人的雞雞並沒有比較小。要解釋這些英雄雕像先生們的小雞雞原罪，簡單一句話來說明——英雄雕像們以最理想化的姿態形象表達其時代的美麗典範。
Q：所以……雞雞小才是美男子的象徵！
A：讓在下翻翻巴黎的古希臘性學，巴黎第一大學古典考古學教授佛拉維安（Flavien Villard）的訪談：「在希臘文明中，人們熱愛裸體，又熱愛運動，因此裸體訓練，裸體比賽，將肉身包括雞雞暴露在大眾眼前，才得以表達出展現男性身體全部力量的意義。」
因此，這些英雄雕像的身體姿態都被理想化，就好比裝了相機濾鏡App。所以，我們在大衛像這個雕像作品中可以觀察到超越極限的腹肌，以及比一般人類少的肋骨。
雕像們代表的是理想而非真實的身體，而雞雞故意小於平均水準和非挺立狀態，是因為小雞雞是當時美學理想的重要組成部分。
Q：難不成！大雞雞在古希臘時代不受推崇嗎！？
A：嗯……咱們現在先不討論現實生活中古希臘男子和女子的看法。回歸藝術史，在當時的政治正確中，在希臘文明裡，男人必須理性，聰明，可自我控制，能夠克服自己的動物性，而雞雞就是你這理性男人能夠凌駕於慾望的顯性表徵！
所以雄偉挺立的大雞雞被看作性慾操控大腦的標誌，無法自控性衝動的表現。
反之，安靜的小雞雞是能夠理性控制自我情緒和衝動之展現，擁有永不勃起（誤）的小雞雞才是一個真正文明理性的有智慧上等人，才有能力為城邦貢獻一己之力。
也因此英雄雕像們，理所當然的都是毛修得好好的小雞雞囉！
Q：天啊天啊好嚴肅的理性時代，好哀傷的永不勃起！那麼，既然如此為什麼還要創作有大雞雞的人物呢？（而且超級大！）
A：咳（推眼鏡），這裡有幾個名字咱們可以記一下——酒神戴歐尼修斯（Dionysos）、羊男薩提爾（Satyrus）、巨根男神普里阿普斯（Priapus）和牧神潘（Pan）。
酒神教了古希臘人種植葡萄樹，釀造葡萄酒，卻沒有告知人們狂飲之後，會產生狂歡和宣洩，總之就是一旦你喝酒亂性了可以怪罪的神明。
羊男是酒神的隨從，是酒神跟有著山羊角與山羊腿的牧神基因混搭出來的精靈，簡而言之，就是一群生命在狂歡喝酒淫亂中度過，個性貪婪懶惰好色的半獸人。所以，只要看到有著大雞雞山羊腿的雕像就是羊男們。
巨根男神 普里阿普斯（挪抬），是酒神的兒子，乃生育之神，個人認為他是史上最辛苦的男神之一，因為這位先生會永生永世一直勃起。到底有多可憐，就是怎樣都遮不住自己的大雞雞，偏偏還很愛穿衣服的一位神祇。
與理性英雄人物相對，希臘神話中會被創作成雕像繪畫的大雞雞男人只會有羊男精靈薩提爾族群和巨根生育神普里阿普斯，僅此而已，極度稀有，敬請把握各種觀賞機會。
書籍介紹
本文摘錄自《聽說勇者才有資格吃孔雀？————有時美妙，有時臭臭，你不知道的歐洲趣味史之超有事日常》，麥田出版
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我們想讓你知道的是
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