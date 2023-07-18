《後青春幸福相談室》：「同性伴侶」能保有財產分配權利，或為對方做醫療決定嗎？

文：林靜如、鍾依庭、彭志煊

真正能牽手一生的伴侶——同性伴侶晚年保障

文文是我念書時的同學，還記得那時我們念女校，她總是特別受歡迎，下課時常有一群同學圍著她聊天，而我……從來不是這群，哈！學生時代的我，個性比較封閉，話不多，也沒什麼自信，不太主動和別人互動。所以當文文來找我當她同組作業的夥伴時，我覺得受寵若驚。

在那之前，我幾乎不曾跟文文有過任何交談，而且文文是班上成績名列前茅的優等生，人長得甜美漂亮，說話聲音柔細，而我的成績普通、口條普通、長相普通……感覺就是個不太會被看見的邊緣人。

所以當文文一臉燦爛笑容的邀請我當她的同組夥伴時，我緊張的不知道該說什麼，因為班上有太多喜歡她、仰慕她的同學搶著要跟她一組。

「欸！我跟你說，我已經跟班長登記我們同一組囉！」班上那個老是愛主持正義的大姐頭（這位同學外型比較中性，說話粗聲粗氣的，我自己在心裡默默幫她取了這個綽號）突然搭上我的肩，不給我機會回話，就硬把我從文文身邊拉走。文文尷尬的對我笑笑，臉上掛著無奈的表情。後來，果然一堆人圍著她吵著要跟她同組。

這是我學生時代的一小段插曲，會記這麼清楚，是因為後來文文寫了一張字條給我，說她很喜歡我的沉穩，也覺得我平時在班上的發言與舉動讓她印象深刻。我超訝異的，當時的我真的平凡到不行，居然會得到這樣一個風雲人物的注意，雖然在那之後我們也只有零星的交流，但已經是我枯燥升學生活中的一個亮點了。

事隔多年，後來聽同學說，文文大學畢業後出國念了MBA，回國後在一間外商公司工作，但是她始終單身沒結婚，也沒跟大家提過自己的感情狀況，外表亮麗如昔。我雖沒有和她聯繫，但偶爾可以從其他同學那邊得到一些片段的訊息。

「嗨！靜如你好，我跟同學要了你的LINE，有些問題想請問你。」

透過那一次的聯絡，我才知道文文後來的發展。

文文在一家做媒體的外商公司工作，有一次公司針對全公司北中南的核心同仁舉辦兩天一夜的外訓課程，文文就在那次認識了一位和她不同部門的同事。在訓練課程間她們有很多互動，也很聊得來，後來外訓結束，兩人便常常下班相約一起去逛街、吃飯，甚至主動發起彼此所在部門的聯合聚餐及出遊活動。

文文從學生時代就很喜歡邀朋友到家裡作客，所以剛開始她如同以往把這位同事帶回家，家裡也覺得正常。只是次數多了，在文文媽媽留心觀察下，她開始覺得文文和這位女同事的情誼有點不太一樣，就主動找文文談。

「其實，我很早就發現……我喜歡的，是女生。」

可惜文文媽不支持，於是向來乖巧懂事的文文開始用晚回家表態，甚至深夜不歸。文文媽對於從小順從又惹人疼愛的女兒的變化，都歸咎到她的「女」朋友身上，從一開始好言相勸到最後惡言相向，氣得文文選擇離家跟「她」同居。

前幾年同婚雖然合法了，但在文文心裡還是嚮往能被父親牽著手走在紅地毯上完成人生大事。無奈的是，經過幾次說服、爭吵，她的父母親還是堅決反對文文的另一半是女生。

後來文文選擇不結婚，和另一半彼此當「同」伴，一起好好生活，還養了一隻可愛的小狗，組成一個小家庭。

文文跟我說：

「我知道你後來念法律系，先生也是律師，所以我想問一下，最近我們要買房子了，用她的名字貸款，條件比較優惠。我們同居這麼久，同婚也合法了，如果房子用她的名字買，未來如果有狀況，我可以享有財產分配的權利嗎？因為她的家人也不太贊成我們在一起，她年紀比我大一些，我擔心有一天她不在，我跟她的家人會有紛爭。 還有，最近她健康檢查時發現有家族遺傳的高血壓，她父親在前年中風離開時受了很多折磨，她交代我，如果有一天她發生什麼事，一定要幫她做對她好的醫療決定。但是，我可以用同居伴侶的資格來簽名嗎？」

聽起來，文文和她的同性伴侶之間信任度很高，也是彼此生活的依靠，我很為她開心，人生可以找到這麼值得信賴的對象。比起現在身旁很多姐妹淘，在中年過後婚姻開始進入瓶頸或陷入危機，文文其實還是算幸福的。

不過我也告訴她，同居伴侶和實際做結婚登記的配偶，在身分上還是有很大的落差，不論是在財產分配或醫療決定上，最好都是用配偶的身分比較能夠給她們彼此更完善的保障。其實現在採登記婚制度，她們可以先登記彼此為配偶，有機會再說服彼此家人補上儀式。

「恭喜你找到牽手一生的伴侶喔！」

「謝謝！」

不論如何，在這多變的世道看到仍有真摯的感情存在，還是讓人心裡暖暖的。

【鍾律師．這樣說】

在彩虹旗各地揚起、時代洪流的推進之下，我國終於在一○八年正式通過施行《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，為同性婚姻制度鋪上幸福的紅毯，同婚元年自此展開。此後，同性伴侶可以基於經營共同生活、建立親密排他關係為目的，至戶政機關辦理結婚登記，彼此成為攜手的配偶。

假設文文和女友辦理同性結婚登記的話，她們所享有的權利義務，大致與民法關於夫妻的規範相同，均負有同居、扶養、負擔家庭生活費的義務，彼此就日常家務事宜可以互為代理，也適用夫妻財產制以及民法繼承篇的相關規定。有所差異的，主要在於同婚配偶只能收養他方子女，無法共同收養第三人的子女，也就是說，文文只能收養女友的小孩，沒有辦法一起收養其他人的子女。

如果已經結婚登記成為同性配偶，在醫療決定方面，法律賦予較大的決定權限，假設文文遭逢意外事故，或需要簽署醫療重要文件時，配偶就可以立即代為決定，包含代為簽署手術同意書及麻醉同意書、器官移植同意書、預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書等重要醫療文件，不需要再經過特殊的授權或簽署委託書。除此之外，配偶可擔任文文的醫療代理人或意定監護之受任人，代理文文表達醫療意願，以及處理其日常生活法律行為與財產管理。

然而，若文文與女友因為家人阻撓或基於自由意志與考量，而沒有辦理結婚登記，彼此之間所享有的權利義務關係，就會跟配偶有滿大的落差，在法律上頂多成立類似「同居人、同住家屬」的地位，而成為「同性伴侶」。