《後青春幸福相談室》：「同性伴侶」能保有財產分配權利，或為對方做醫療決定嗎？
我們想讓你知道的是
「我們同居這麼久，同婚也合法了，如果房子用她的名字買，未來如果有狀況，我可以享有財產分配的權利嗎？因為她的家人也不太贊成我們在一起，她年紀比我大一些，我擔心有一天她不在，我跟她的家人會有紛爭......」
文：林靜如、鍾依庭、彭志煊
真正能牽手一生的伴侶——同性伴侶晚年保障
文文是我念書時的同學，還記得那時我們念女校，她總是特別受歡迎，下課時常有一群同學圍著她聊天，而我……從來不是這群，哈！學生時代的我，個性比較封閉，話不多，也沒什麼自信，不太主動和別人互動。所以當文文來找我當她同組作業的夥伴時，我覺得受寵若驚。
在那之前，我幾乎不曾跟文文有過任何交談，而且文文是班上成績名列前茅的優等生，人長得甜美漂亮，說話聲音柔細，而我的成績普通、口條普通、長相普通……感覺就是個不太會被看見的邊緣人。
所以當文文一臉燦爛笑容的邀請我當她的同組夥伴時，我緊張的不知道該說什麼，因為班上有太多喜歡她、仰慕她的同學搶著要跟她一組。
「欸！我跟你說，我已經跟班長登記我們同一組囉！」班上那個老是愛主持正義的大姐頭（這位同學外型比較中性，說話粗聲粗氣的，我自己在心裡默默幫她取了這個綽號）突然搭上我的肩，不給我機會回話，就硬把我從文文身邊拉走。文文尷尬的對我笑笑，臉上掛著無奈的表情。後來，果然一堆人圍著她吵著要跟她同組。
這是我學生時代的一小段插曲，會記這麼清楚，是因為後來文文寫了一張字條給我，說她很喜歡我的沉穩，也覺得我平時在班上的發言與舉動讓她印象深刻。我超訝異的，當時的我真的平凡到不行，居然會得到這樣一個風雲人物的注意，雖然在那之後我們也只有零星的交流，但已經是我枯燥升學生活中的一個亮點了。
事隔多年，後來聽同學說，文文大學畢業後出國念了MBA，回國後在一間外商公司工作，但是她始終單身沒結婚，也沒跟大家提過自己的感情狀況，外表亮麗如昔。我雖沒有和她聯繫，但偶爾可以從其他同學那邊得到一些片段的訊息。
「嗨！靜如你好，我跟同學要了你的LINE，有些問題想請問你。」
透過那一次的聯絡，我才知道文文後來的發展。
文文在一家做媒體的外商公司工作，有一次公司針對全公司北中南的核心同仁舉辦兩天一夜的外訓課程，文文就在那次認識了一位和她不同部門的同事。在訓練課程間她們有很多互動，也很聊得來，後來外訓結束，兩人便常常下班相約一起去逛街、吃飯，甚至主動發起彼此所在部門的聯合聚餐及出遊活動。
文文從學生時代就很喜歡邀朋友到家裡作客，所以剛開始她如同以往把這位同事帶回家，家裡也覺得正常。只是次數多了，在文文媽媽留心觀察下，她開始覺得文文和這位女同事的情誼有點不太一樣，就主動找文文談。
「其實，我很早就發現……我喜歡的，是女生。」
可惜文文媽不支持，於是向來乖巧懂事的文文開始用晚回家表態，甚至深夜不歸。文文媽對於從小順從又惹人疼愛的女兒的變化，都歸咎到她的「女」朋友身上，從一開始好言相勸到最後惡言相向，氣得文文選擇離家跟「她」同居。
前幾年同婚雖然合法了，但在文文心裡還是嚮往能被父親牽著手走在紅地毯上完成人生大事。無奈的是，經過幾次說服、爭吵，她的父母親還是堅決反對文文的另一半是女生。
後來文文選擇不結婚，和另一半彼此當「同」伴，一起好好生活，還養了一隻可愛的小狗，組成一個小家庭。
文文跟我說：
「我知道你後來念法律系，先生也是律師，所以我想問一下，最近我們要買房子了，用她的名字貸款，條件比較優惠。我們同居這麼久，同婚也合法了，如果房子用她的名字買，未來如果有狀況，我可以享有財產分配的權利嗎？因為她的家人也不太贊成我們在一起，她年紀比我大一些，我擔心有一天她不在，我跟她的家人會有紛爭。
還有，最近她健康檢查時發現有家族遺傳的高血壓，她父親在前年中風離開時受了很多折磨，她交代我，如果有一天她發生什麼事，一定要幫她做對她好的醫療決定。但是，我可以用同居伴侶的資格來簽名嗎？」
聽起來，文文和她的同性伴侶之間信任度很高，也是彼此生活的依靠，我很為她開心，人生可以找到這麼值得信賴的對象。比起現在身旁很多姐妹淘，在中年過後婚姻開始進入瓶頸或陷入危機，文文其實還是算幸福的。
不過我也告訴她，同居伴侶和實際做結婚登記的配偶，在身分上還是有很大的落差，不論是在財產分配或醫療決定上，最好都是用配偶的身分比較能夠給她們彼此更完善的保障。其實現在採登記婚制度，她們可以先登記彼此為配偶，有機會再說服彼此家人補上儀式。
「恭喜你找到牽手一生的伴侶喔！」
「謝謝！」
不論如何，在這多變的世道看到仍有真摯的感情存在，還是讓人心裡暖暖的。
【鍾律師．這樣說】
在彩虹旗各地揚起、時代洪流的推進之下，我國終於在一○八年正式通過施行《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，為同性婚姻制度鋪上幸福的紅毯，同婚元年自此展開。此後，同性伴侶可以基於經營共同生活、建立親密排他關係為目的，至戶政機關辦理結婚登記，彼此成為攜手的配偶。
假設文文和女友辦理同性結婚登記的話，她們所享有的權利義務，大致與民法關於夫妻的規範相同，均負有同居、扶養、負擔家庭生活費的義務，彼此就日常家務事宜可以互為代理，也適用夫妻財產制以及民法繼承篇的相關規定。有所差異的，主要在於同婚配偶只能收養他方子女，無法共同收養第三人的子女，也就是說，文文只能收養女友的小孩，沒有辦法一起收養其他人的子女。
如果已經結婚登記成為同性配偶，在醫療決定方面，法律賦予較大的決定權限，假設文文遭逢意外事故，或需要簽署醫療重要文件時，配偶就可以立即代為決定，包含代為簽署手術同意書及麻醉同意書、器官移植同意書、預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書等重要醫療文件，不需要再經過特殊的授權或簽署委託書。除此之外，配偶可擔任文文的醫療代理人或意定監護之受任人，代理文文表達醫療意願，以及處理其日常生活法律行為與財產管理。
然而，若文文與女友因為家人阻撓或基於自由意志與考量，而沒有辦理結婚登記，彼此之間所享有的權利義務關係，就會跟配偶有滿大的落差，在法律上頂多成立類似「同居人、同住家屬」的地位，而成為「同性伴侶」。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。