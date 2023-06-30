「中國不是朋友，台灣才是」：不被承認的非洲小國索馬利蘭，為何成為習近平野心的攔路石？
我們想讓你知道的是
索馬利蘭是個貧困的第三世界國家，政府年度預算只有大約130億新台幣左右，還不到雲林縣年度預算的一半，人均GDP更是不到800美元……但正在這裡發生的故事，卻是牽一髮，能動到美中競爭局勢戰略的全局。
文：今周刊編輯團隊
索馬利蘭是個遠在非洲大陸東部的「國家」，縱然擁有主權、軍隊、貨幣、憲法，和幾近民主的選舉，但沒有任何邦交國，不是聯合國成員，直到現在，它還常被視為「鄰國」索馬利亞的一個聯邦成員州。
「一個索馬利亞政策」，這句台灣人似曾相識、像是「一個中國政策」的照樣造句，就是索馬利亞對應索馬利蘭的死硬態度，他們徹底否定索馬利蘭的主權。
索馬利蘭人對台灣幾乎都很友善，奇特的是，這裡的人們也幾乎都對台海處境很熟悉，他們還能果決地將台灣、中國一刀切開。
「中國不是我們的朋友，台灣才是；台灣不屬於中國，就像索馬利蘭不屬於索馬利亞。」駕駛座上黝黑、瘦削精悍的司機先生叫哈桑，他說，近年發生的外交政治變化，讓索馬利蘭人逐漸認識了台灣。
儘管台灣駐索馬利蘭代表處，並非在正式邦交國所設立的「中華民國大使館」，但兩國建立的這種高度官方關係，其實有更意味深長處。
在非洲，台灣的盟友只剩下君主制的史瓦帝尼，非洲54國，53國都是中國友邦。眼下，台灣對中國，是場1對53的困局。台灣駐索馬利蘭大使羅震華當然知道這場棋並不好下，然而，落子索馬利蘭，卻是一記妙著，這讓台灣外交終於有了轉守為攻，突破圍堵的機會。
英國媒體BBC曾在2021年分析：「中國將台灣與索馬里蘭的關係，視為『一帶一路』的潛在威脅。」這裡具有高度戰略意義，「一個橫加阻撓的索馬利蘭，加上它具有戰略性意義的柏培拉港（Berbera），可能對中國途經非洲東岸的『21世紀海上絲綢之路』形成阻隔。」
不過，索馬利蘭有什麼條件，讓它足以成為「一帶一路」、「海上絲綢之路」的釘子戶、攔路石？
索馬利蘭位在非洲東隅突出如犀牛頭狀的半島上，這塊遍布蘇卡達象龜和駱駝群的土地被稱為「非洲之角」，「非洲之角」獨一無二的重要性，正因亞丁灣是全世界最重要航道之一，它是聯繫印度洋、紅海、地中海的要衝，全球每年有10%、價值7500億美元的海上貿易必須經由此處，此外，約30%的原油運輸也需要取道亞丁灣。
「我們位在一個非常、非常、非常重要的戰略區域。」索馬利蘭外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）對我們說。
為什麼在中國稱霸的非洲之角，台灣有機會搶下索馬利蘭這個盟友？
原來，索馬利蘭特殊的國際處境已讓中國陷入兩難悖論中。中國並非不想要索馬利蘭，然而，在它的邦交國索馬利亞堅持「一個索馬利亞原則」下，中國不可能與索馬利蘭建立正式外交關係。對索馬利蘭而言，台灣爭取非邦交民主夥伴支持的「台灣模式」，反而讓他們更心動。
台灣對抗中國的外交戰，終於在美中競爭大局勢、索馬利蘭特殊性、台灣形塑新論述，和外交團隊在地的努力之下，交織出反攻的曙光。不過，未來仍有不確定的風險等著克服，中國正在蠢蠢欲動，台灣外交團隊只能不斷做好準備，就像羅震華說的，這次，「我們可以光榮地戰死，但不可以到最後，頭被別人偷偷地摸掉。」
更多《今周刊》文章
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。