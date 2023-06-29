開圖即暴跌：知名NFT「Azuki」新作大翻車，90萬台幣地板價幾乎砍半
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在NFT一片低迷的加密貨幣熊市中，Azuki是少數價格持續上漲的NFT項目，但日前新推出備受期待的Azuki Elementals在15分鐘賣完2萬枚，為團隊進帳3800萬美元後，卻被發現設計與舊版類似，甚至有許多重複的圖片，這也讓幾天前換算底價台幣約90萬的Azuki，價格幾乎腰斬......
文：Nancy（PANews）
作為NFT熊市中表現最為穩定的藍籌項目之一，Azuki宣布推出新系列Azuki Elementals讓不少投資者難掩激動，且長達一分多鐘的動漫宣傳片更是將預期拉滿。
6月29日零時，Azuki Elementals果然不負眾望，在未打開公開拍賣窗口的情況下，僅在預售環節中的15分鐘內便全數售罄。然而，Azuki依舊未能打破「開圖即暴跌」的魔咒，隨之而來的是社區對其新系列高度雷同和錯版等內容質量堪憂的質疑聲，外界開始質疑Azuki畫餅募資的嫌疑並對項目未來前景心存擔憂。
設計風格和舊版幾乎一樣，而且還有重複的圖案
Azuki的新作Azuki Elementals的總量為2萬枚，根據Azuki創始團隊成員STEAMBOY介紹，Azuki Elementals的想法是建立在Azuki根源之上，並基於該基礎創造一些新的和令人驚歎的東西，該系列涉及土、火、閃電和水4個元素，每個領域都有其獨特之處。
Azuki Elementals的發售於北京時間6月28日0點開啟，將按照Azuki持有者、BEANZ持有者與公開銷售三個階段進行。其中，前兩個階段的鑄造價格為2 ETH，第三階段采取荷蘭拍的方式，價格每5分鐘下降0.1 ETH，直至售完。
但Azuki Elementals在預售15分鐘內全部售罄，即團隊收入為2萬枚ETH。而據0xScope監控，Azuki團隊在新系列全部售出後的1分多鐘後，便將所獲的2萬枚ETH（約3750萬美元）分多筆全部轉至0x2ae6開頭多簽地址。
放眼NFT市場，不斷套娃發布新系列的項目不在少數，但大部分難逃口碑高開低走的結局，Azuki亦未能逃過。隨著正式開圖，持有者發現Azuki Elementals是買家秀大型翻車現場，和宣傳片相差過大，Azuki Elementals光明正大抄起了自己的作業，與前作Azuki及新NFT之間內容高度相似，與其說這是個新項目，倒不如是Azuki的「增發」。
推特網友Andrew Riley表示，到目前為止，已經發現5套完全相同的複製品，其中一些還沒有在交易所更新他們的元數據。對此，Azuki聯合創始人2PMFLOW.ETH回應稱，「這是一個技術故障，由於來自數據提供商的事件日誌因以太坊區塊重組過時而導致一些NFT的元數據被錯誤處理。我們正在恢複正確的圖像和元數據。」
另外，不少投資者還因前端出現問題導致開圖時間有誤，以及還收到「錯版」NFT，如此粗燥的內容質量也足以可見團隊的品控非常不嚴格。
「為了3800萬美元，毀掉價值10億美元的項目」
受此影響，Azuki系列NFT價格均全線下跌。6月28日的NFTSCAN數據顯示，過去24小時，Azuki的平均價格下跌超24.7%；BEANZ的均價下跌超28.4%。另據OpenSea數據顯示，當前Azuki Elementals和Azuki Elemental Beans的價格均破發，其中前者下跌約13%，後者跌幅達15%。
不過，也有成員指出，此次Azuki Elemental發售過程中的後端技術較為優秀，批量鑄造Gas較低，未有引發Gas War，也展現出超強的社區購買力。
而面對社區指責，Azuki聯合創始人location tba的道歉也避重就輕，「Azuki Elementals鑄造體驗未有達到Azuki的標準，想要澄清預售期間發生的事情以及一些想法。我們低估了Azuki和BEANZ持有者預售第一階段和第二階段所需的時間，我們應該將持續時間延長到10分鐘以上，以便在出現任何問題（確實存在問題）時有足夠的緩衝。接下來，我們的網站仍由Vercel托管，以確保我們能夠處理預期的負載。我們的估計是錯誤的，我對所發生的事情承擔個人責任，預售窗口本應延長。」
但社區對這份誠意不足的歉意卻並不買單。加密基金NDV聯創、Azuki大戶Christianeth表示，「為獲取3800萬美元利潤而毀掉價值10億美元項目（以及地球上最忠誠的社區）是不明智的。我願出價4000萬美元買下整個公司。」
還有網友戲稱，「Azuki看起來是二級市場未有流動性了，換了個從一級市場退出的手段」、「Azuki為大家推出了平替款」等，另外甚至有不少網友玩起了「一起來找碴」的哏圖。
從現在來看，Azuki團隊長達一年的交付品質正動搖其用戶信任，這也為其未來的發展埋下了變數。現階段，無新意和誠意的套娃玩法正讓NFT社區喪失興趣和信任，前有BAYC，後有Azuki。而社區共識是NFT項目能否持久的主要因素，只有品牌遵循著身份認同感帶來溢價的發展路徑，才能更好獲取用戶信任。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！