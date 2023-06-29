開圖即暴跌：知名NFT「Azuki」新作大翻車，90萬台幣地板價幾乎砍半

文：Nancy（PANews）

作為NFT熊市中表現最為穩定的藍籌項目之一，Azuki宣布推出新系列Azuki Elementals讓不少投資者難掩激動，且長達一分多鐘的動漫宣傳片更是將預期拉滿。

6月29日零時，Azuki Elementals果然不負眾望，在未打開公開拍賣窗口的情況下，僅在預售環節中的15分鐘內便全數售罄。然而，Azuki依舊未能打破「開圖即暴跌」的魔咒，隨之而來的是社區對其新系列高度雷同和錯版等內容質量堪憂的質疑聲，外界開始質疑Azuki畫餅募資的嫌疑並對項目未來前景心存擔憂。

設計風格和舊版幾乎一樣，而且還有重複的圖案

Azuki的新作Azuki Elementals的總量為2萬枚，根據Azuki創始團隊成員STEAMBOY介紹，Azuki Elementals的想法是建立在Azuki根源之上，並基於該基礎創造一些新的和令人驚歎的東西，該系列涉及土、火、閃電和水4個元素，每個領域都有其獨特之處。

Azuki Elementals的發售於北京時間6月28日0點開啟，將按照Azuki持有者、BEANZ持有者與公開銷售三個階段進行。其中，前兩個階段的鑄造價格為2 ETH，第三階段采取荷蘭拍的方式，價格每5分鐘下降0.1 ETH，直至售完。

但Azuki Elementals在預售15分鐘內全部售罄，即團隊收入為2萬枚ETH。而據0xScope監控，Azuki團隊在新系列全部售出後的1分多鐘後，便將所獲的2萬枚ETH（約3750萬美元）分多筆全部轉至0x2ae6開頭多簽地址。

放眼NFT市場，不斷套娃發布新系列的項目不在少數，但大部分難逃口碑高開低走的結局，Azuki亦未能逃過。隨著正式開圖，持有者發現Azuki Elementals是買家秀大型翻車現場，和宣傳片相差過大，Azuki Elementals光明正大抄起了自己的作業，與前作Azuki及新NFT之間內容高度相似，與其說這是個新項目，倒不如是Azuki的「增發」。

作者提供，擷取自網路

推特網友Andrew Riley表示，到目前為止，已經發現5套完全相同的複製品，其中一些還沒有在交易所更新他們的元數據。對此，Azuki聯合創始人2PMFLOW.ETH回應稱，「這是一個技術故障，由於來自數據提供商的事件日誌因以太坊區塊重組過時而導致一些NFT的元數據被錯誤處理。我們正在恢複正確的圖像和元數據。」

作者提供，擷取自Twitter 兩張不同編號，但內容完全一樣的Azuki Elementals

另外，不少投資者還因前端出現問題導致開圖時間有誤，以及還收到「錯版」NFT，如此粗燥的內容質量也足以可見團隊的品控非常不嚴格。

「為了3800萬美元，毀掉價值10億美元的項目」

受此影響，Azuki系列NFT價格均全線下跌。6月28日的NFTSCAN數據顯示，過去24小時，Azuki的平均價格下跌超24.7%；BEANZ的均價下跌超28.4%。另據OpenSea數據顯示，當前Azuki Elementals和Azuki Elemental Beans的價格均破發，其中前者下跌約13%，後者跌幅達15%。

不過，也有成員指出，此次Azuki Elemental發售過程中的後端技術較為優秀，批量鑄造Gas較低，未有引發Gas War，也展現出超強的社區購買力。

而面對社區指責，Azuki聯合創始人location tba的道歉也避重就輕，「Azuki Elementals鑄造體驗未有達到Azuki的標準，想要澄清預售期間發生的事情以及一些想法。我們低估了Azuki和BEANZ持有者預售第一階段和第二階段所需的時間，我們應該將持續時間延長到10分鐘以上，以便在出現任何問題（確實存在問題）時有足夠的緩衝。接下來，我們的網站仍由Vercel托管，以確保我們能夠處理預期的負載。我們的估計是錯誤的，我對所發生的事情承擔個人責任，預售窗口本應延長。」

但社區對這份誠意不足的歉意卻並不買單。加密基金NDV聯創、Azuki大戶Christianeth表示，「為獲取3800萬美元利潤而毀掉價值10億美元項目（以及地球上最忠誠的社區）是不明智的。我願出價4000萬美元買下整個公司。」

還有網友戲稱，「Azuki看起來是二級市場未有流動性了，換了個從一級市場退出的手段」、「Azuki為大家推出了平替款」等，另外甚至有不少網友玩起了「一起來找碴」的哏圖。

作者提供

從現在來看，Azuki團隊長達一年的交付品質正動搖其用戶信任，這也為其未來的發展埋下了變數。現階段，無新意和誠意的套娃玩法正讓NFT社區喪失興趣和信任，前有BAYC，後有Azuki。而社區共識是NFT項目能否持久的主要因素，只有品牌遵循著身份認同感帶來溢價的發展路徑，才能更好獲取用戶信任。

本文經PANews授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航