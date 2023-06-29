2023/06/29,
商業

開圖即暴跌：知名NFT「Azuki」新作大翻車，90萬台幣地板價幾乎砍半

開圖即暴跌：知名NFT「Azuki」新作大翻車，90萬台幣地板價幾乎砍半
截圖自OpenSea

我們想讓你知道的是

在NFT一片低迷的加密貨幣熊市中，Azuki是少數價格持續上漲的NFT項目，但日前新推出備受期待的Azuki Elementals在15分鐘賣完2萬枚，為團隊進帳3800萬美元後，卻被發現設計與舊版類似，甚至有許多重複的圖片，這也讓幾天前換算底價台幣約90萬的Azuki，價格幾乎腰斬......

文：Nancy（PANews

作為NFT熊市中表現最為穩定的藍籌項目之一，Azuki宣布推出新系列Azuki Elementals讓不少投資者難掩激動，且長達一分多鐘的動漫宣傳片更是將預期拉滿。

6月29日零時，Azuki Elementals果然不負眾望，在未打開公開拍賣窗口的情況下，僅在預售環節中的15分鐘內便全數售罄。然而，Azuki依舊未能打破「開圖即暴跌」的魔咒，隨之而來的是社區對其新系列高度雷同和錯版等內容質量堪憂的質疑聲，外界開始質疑Azuki畫餅募資的嫌疑並對項目未來前景心存擔憂。

設計風格和舊版幾乎一樣，而且還有重複的圖案

Azuki的新作Azuki Elementals的總量為2萬枚，根據Azuki創始團隊成員STEAMBOY介紹，Azuki Elementals的想法是建立在Azuki根源之上，並基於該基礎創造一些新的和令人驚歎的東西，該系列涉及土、火、閃電和水4個元素，每個領域都有其獨特之處。

Azuki Elementals的發售於北京時間6月28日0點開啟，將按照Azuki持有者、BEANZ持有者與公開銷售三個階段進行。其中，前兩個階段的鑄造價格為2 ETH，第三階段采取荷蘭拍的方式，價格每5分鐘下降0.1 ETH，直至售完。

但Azuki Elementals在預售15分鐘內全部售罄，即團隊收入為2萬枚ETH。而據0xScope監控，Azuki團隊在新系列全部售出後的1分多鐘後，便將所獲的2萬枚ETH（約3750萬美元）分多筆全部轉至0x2ae6開頭多簽地址。

放眼NFT市場，不斷套娃發布新系列的項目不在少數，但大部分難逃口碑高開低走的結局，Azuki亦未能逃過。隨著正式開圖，持有者發現Azuki Elementals是買家秀大型翻車現場，和宣傳片相差過大，Azuki Elementals光明正大抄起了自己的作業，與前作Azuki及新NFT之間內容高度相似，與其說這是個新項目，倒不如是Azuki的「增發」。

FzuYyktWAAA4L_g
作者提供，擷取自網路

推特網友Andrew Riley表示，到目前為止，已經發現5套完全相同的複製品，其中一些還沒有在交易所更新他們的元數據。對此，Azuki聯合創始人2PMFLOW.ETH回應稱，「這是一個技術故障，由於來自數據提供商的事件日誌因以太坊區塊重組過時而導致一些NFT的元數據被錯誤處理。我們正在恢複正確的圖像和元數據。」

fLW8L2STxA
作者提供，擷取自Twitter
兩張不同編號，但內容完全一樣的Azuki Elementals

另外，不少投資者還因前端出現問題導致開圖時間有誤，以及還收到「錯版」NFT，如此粗燥的內容質量也足以可見團隊的品控非常不嚴格。

「為了3800萬美元，毀掉價值10億美元的項目」

受此影響，Azuki系列NFT價格均全線下跌。6月28日的NFTSCAN數據顯示，過去24小時，Azuki的平均價格下跌超24.7%；BEANZ的均價下跌超28.4%。另據OpenSea數據顯示，當前Azuki Elementals和Azuki Elemental Beans的價格均破發，其中前者下跌約13%，後者跌幅達15%。

不過，也有成員指出，此次Azuki Elemental發售過程中的後端技術較為優秀，批量鑄造Gas較低，未有引發Gas War，也展現出超強的社區購買力。

而面對社區指責，Azuki聯合創始人location tba的道歉也避重就輕，「Azuki Elementals鑄造體驗未有達到Azuki的標準，想要澄清預售期間發生的事情以及一些想法。我們低估了Azuki和BEANZ持有者預售第一階段和第二階段所需的時間，我們應該將持續時間延長到10分鐘以上，以便在出現任何問題（確實存在問題）時有足夠的緩衝。接下來，我們的網站仍由Vercel托管，以確保我們能夠處理預期的負載。我們的估計是錯誤的，我對所發生的事情承擔個人責任，預售窗口本應延長。」

但社區對這份誠意不足的歉意卻並不買單。加密基金NDV聯創、Azuki大戶Christianeth表示，「為獲取3800萬美元利潤而毀掉價值10億美元項目（以及地球上最忠誠的社區）是不明智的。我願出價4000萬美元買下整個公司。」

還有網友戲稱，「Azuki看起來是二級市場未有流動性了，換了個從一級市場退出的手段」、「Azuki為大家推出了平替款」等，另外甚至有不少網友玩起了「一起來找碴」的哏圖。

5Fd1m8O5FY
作者提供

從現在來看，Azuki團隊長達一年的交付品質正動搖其用戶信任，這也為其未來的發展埋下了變數。現階段，無新意和誠意的套娃玩法正讓NFT社區喪失興趣和信任，前有BAYC，後有Azuki。而社區共識是NFT項目能否持久的主要因素，只有品牌遵循著身份認同感帶來溢價的發展路徑，才能更好獲取用戶信任。

本文經PANews授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。