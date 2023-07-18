《貓如果能活到三十歲》：如果AIM能夠治療人類「不治之症」，那也是貓帶來了研究突破的成果
我們想讓你知道的是
如何利用大量存在於血液中的蛋白質「AIM（巨噬細胞凋亡抑制劑）」來治療人類的「不治之症」？這是宮崎徹教授的最早的研究思維。直到某次在日的發表會，他遇到了兩位獸醫生前來詢問是否能夠應用於貓用治療藥物的開發？於是誕生了擊敗貓腎臟病的研究計畫——其實是進行這項研究時產生的副產品。
文：宮崎徹
二○一六年一月某日，我研究室的電話響起。打電話過來的是一直協助我進行研究的岡田優紀獸醫師。
「宮崎教授，小雉站起來了！」
電話那頭的岡田獸醫師的語調聽起來有些上揚。
小雉，就如其名，是隻褐色茶底虎斑紋的貓，年齡為十五歲。貓的壽命平均為十五歲左右，所以牠已相當高齡了。不僅如此，牠還處於無計可施的腎衰竭末期狀態。連自行進食都沒有辦法，只是一直閉著眼睛睡覺的狀態下，牠住進了動物醫院。
對小雉開始投予「AIM」是在電話打來的五天前。
投予給小雉的AIM是在我研究室所精製過的。不過，將AIM對生病的患者使用，這在所有動物的範疇當中則是第一次。這是由於小雉已經被診斷「只能再撐一週左右」，而飼主也表示「總比什麼都不做來得好……」同意了AIM的投予。
老實說，我自己對於向罹患腎衰竭末期的貓投予AIM，原本也不覺得會有什麼戲劇化的效果。
為什麼呢？因為腎衰竭末期的話，幾乎已經沒有正常具功能的腎臟組織。原本所預想的狀況是，即便在AIM作用下，也很難恢復已喪失的腎臟機能。
不過，在對緊閉雙眼熟睡著的小雉從頸部靜脈注入一天2㎎的AIM後，狀況在第一次注射後便不斷好轉。等到打完第五劑，據說就變得能夠站起身並四處走動，還能夠自行進食。
我還在對電話裡的報告半信半疑時，岡田獸醫師就傳來小雉當時模樣的影片。
的確，脖子上還插著注射AIM用留置針的小雉，眼睛炯炯有神，充滿活力地四處活動著。影片中間還記錄到像是準備要跳上高桌內的動作。簡直叫人不敢相信，牠在AIM投予前還是那麼虛弱無力地沉睡著。
就連當時已持續研究AIM長達二十年的我，親眼看到小雉四處活動的影片時，也還未能正確掌握到底發生了什麼事。
但是，有一件鐵錚錚的事實——那就是胸懷著「想要治療『不治之症』」 夢想而持續研究著的AIM，讓已被宣告「餘命一週」的貓站了起來。
向「不治之症」發出的挑戰
像在「前言」中也曾提過的，我是以治療人類疾病為工作的醫生。原本是在治療患者的臨床現場，但後來走上了探究疾病原因與治療方法的基礎研究之路。
之所以轉換跑道成為研究者，是出於身處臨床現場的期間，看到太多無法治療的疾病，面對無法去除患者痛苦的現狀，想要努力改變如此情況的念頭。
絕大多數的患者都視我們醫生為「會治療自己的疾病之人」，而寄予全盤的信任。
然而，現實中存在著大量以現代醫療所「無法治療的疾病」，醫生只是施以盡力延緩惡化速度的對症療法，像這樣的情況並非少數。我們醫生雖然將之稱為「治療」，而病情有可能處於未繼續惡化的狀態，卻也絕非朝著改善的方向變化。
在臨床現場，我所體認的就是，「不治之症」之多以及得病的原因，是因為我們對許多發病和發展的機制都還不清楚。如果不知道為什麼會生病的話，就根本想不出治療方法。這樣的話，對於那些信任我們醫生的患者，不就沒辦法用治療這件事來回應對他們的信任了嗎？
若是這樣的話——「我希望能對『人為什麼生這個病？』的最根本的部分來挑戰」——就是我轉換跑道成為基礎研究者的理由。
然後，就選擇了看起來和「不治之症」最多相關的免疫學作為我的研究專長領域。
免疫是人類保護自己身體不受外敵傷害的機能，而一旦失控，反而變得會傷害自己的身體時，就會成為束手無策的存在。因此我便想著，若能夠完整解開「保護自己」的機制，或許就能獲得有關於「不治之症」的線索。
然而，即便投身基礎研究的世界經過十年、二十年，儘管有做出一定程度的研究成果，但我絲毫不覺得有靠近當初所設定的「治療『不治之症』」目標。
除了作為研究者成長外，若要到達自己的目標，很明顯地，還需要某種突破。
與貓的相遇成為突破契機
讓腎衰竭末期的小雉站起來的分子AIM，是我開始進行基礎研究後不久所發現的蛋白質，這種蛋白質以高濃度的狀態存在於人類血液中。
當然，我當時並非是在進行找尋AIM的研究，不過是在實驗的過程中偶然發現而已。而且，還是一種「在人類體內有著什麼樣的作用，做了許多調查後也仍搞不清楚」的棘手蛋白質。
進行醫學研究時，就會遇到存在於人類體內的各種物質，其中搞不清楚在人體內有什麼作用的物質要多少有多少。由於並沒有太多時間一一調查，研究者通常就只會進行可能與自己的研究專長領域有關聯的研究。
不過，我就是莫名地在意AIM。
之後，我發現到AIM不僅僅在人類的體內，在許多動物的體內也共同存在著。
然後也發現到其中只有貓的AIM是特殊的存在。不過，我原本是研究人類的疾病，所以當時並沒有打算針對貓的AIM深入調查。
就在這時，我偶然地遇到了兩位獸醫師。
我從當時開始確信：一直以來被視為不可能治療的人類疾病，與AIM有著深切的關聯。就如後面會提到的，「不治之症」中折磨最多人的就是腎臟病。
藉由與兩位獸醫師的相遇，我才知道幾乎所有的貓老了之後都會患上貓的腎臟病。
貓的腎臟病如人類一樣也是無法治癒的。慢性腎臟病會耗費人生中漫長的時間並逐漸惡化。因此，許多貓飼主都必須眼睜睜看著愛貓承受漫長的痛苦。這點也與看到家人罹患腎臟病的人類是一樣的。
若是將人類AIM的研究成果應用到貓身上的話，或許就有可能為貓腎臟病開拓出一條治療之道。當我這麼想時，就決定與獸醫師合作一起推進研究。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮