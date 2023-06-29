吳釗燮：將開放移工申請永久居留權，籲菲律賓政府提供台人免簽互惠待遇

（中央社）中華民國外交部長吳釗燮接受菲律賓媒體訪問表示，台灣正研議引進更多菲律賓勞工，可能允許他們在台灣居留更長時間，並申請永久居留權。

吳釗燮27日接受菲律賓星報（Philippine Star）專訪中說，政府一直在討論允許菲律賓移工在台居留更長時間的可能性。

吳釗燮說，這項討論「已經進行一段時間。他們（移工）甚至可能可以申請台灣永久居留權。這正在討論中，但定案前我無法向你提供細節」。

他表示，菲律賓在台海外勞工已成為構成台灣社會的一部分，台灣很感謝他們的存在。

Taiwanese Foreign Minister Wu told The STAR in an interview here Tuesday that his government welcomed US moves to strengthen the defense capabilities of the Philippines, such as setting up additional US military installations under EDCA. https://t.co/dywFz02Pdv pic.twitter.com/T29SusluV4 — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 28, 2023

根據勞動部數據，截至今年4月底，菲律賓在台移工為15萬4027人，占台灣產業與社福移工總數的21%。

但吳釗燮指出，如果菲國政府在簽證方面不給予台灣人互惠待遇，台灣要延長菲律賓人赴台免簽優惠會有困難。

他表示，關於這個問題一直有討論，但若菲律賓不給予台灣電子簽證、免簽待遇或落地簽等便利，台灣政府決策者很難延長菲律賓人免簽優惠。

吳釗燮說：「我們希望菲律賓政府，尤其是外交部，也能考慮給予前往菲律賓的台灣旅客免簽待遇。」

他表示，若菲律賓可以做到這一點，將使台灣更易於研議延長菲律賓人簽證優惠。

菲律賓人入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日。中華民國駐菲代表處表示，台灣會再評估是否延長菲律賓護照持有者的免簽證入境優惠。

另一方面，吳釗燮說，由於菲律賓和台灣面臨同樣的威脅，雙方應考慮展開安全合作。另外，海巡合作與災害應變也是台菲雙方可以合作的領域。

他表示，中華民國政府歡迎美國強化菲律賓防禦能力的舉措，包括根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）在菲律賓增設軍事設施。

菲美兩國4月初宣布，在原本的5處軍事基地外，新增4處開放美軍建設權限的菲律賓戰略據點位置。但由於其中兩處據點位於菲律賓北部，與台灣隔海相望，引發部分菲律賓人士疑慮。

Photo Credit: 中央社 。圖為菲美陸軍3月28日進行「堅盾」（Salaknib）聯合演習。（菲律賓陸軍提供）

吳釗燮指出，2013海燕颱風襲菲後，台灣空軍曾運送整架飛機的救援物資到菲律賓，但後來在北京向馬尼拉施壓下，「我們不得不停止（運送救援物資）」。

他表示，這是中國發動「認知戰」的一部分，北京告訴其他國家「現在的地緣政治是美國和中國間的衝突、爭端或競爭，因此，各國應該遠離這場衝突，各國應保持中立」。

吳釗燮說，台灣只想維持與中國的現狀，並透過和平對話解決南海爭端，「我們不想冒犯任何人。我們不想引發任何區域衝突」。

但他指出，若中國向台灣發動戰爭，「誰將成為下一個目標？ 我認為可能是菲律賓」。

吳釗燮說，對台灣和其他南海聲索國來說，目前最好的方式是共同研究海洋自然資源、共同進行科學研究或共同開發資源。

他表示：「據我所知，（菲律賓）在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，台灣和菲律賓間的關係有改善的前景。」

吳釗燮說，小馬可仕的一些涉台公開言論受到台灣民眾歡迎，包括地區和平穩定的重要性，以及反對單方面改變所有地區現狀的必要性。

他指出：「只要菲律賓有意願，台灣就會跟菲律賓合作。畢竟，菲律賓是離我們最近的鄰居。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航