2023/06/29,
印太

吳釗燮：將開放移工申請永久居留權，籲菲律賓政府提供台人免簽互惠待遇

吳釗燮：將開放移工申請永久居留權，籲菲律賓政府提供台人免簽互惠待遇
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

外交部長吳釗燮日前接受菲媒採訪時表示，政府已在研究讓移工在台居留更長時間，並能申請永久居留權。此外，由於菲公民入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日，因此吳釗燮呼籲菲方能實現互惠待遇，包括給予台灣人電子簽證、免簽待遇或落地簽等待遇。

（中央社）中華民國外交部長吳釗燮接受菲律賓媒體訪問表示，台灣正研議引進更多菲律賓勞工，可能允許他們在台灣居留更長時間，並申請永久居留權。

吳釗燮27日接受菲律賓星報（Philippine Star）專訪中說，政府一直在討論允許菲律賓移工在台居留更長時間的可能性。

吳釗燮說，這項討論「已經進行一段時間。他們（移工）甚至可能可以申請台灣永久居留權。這正在討論中，但定案前我無法向你提供細節」。

他表示，菲律賓在台海外勞工已成為構成台灣社會的一部分，台灣很感謝他們的存在。

根據勞動部數據，截至今年4月底，菲律賓在台移工為15萬4027人，占台灣產業與社福移工總數的21%。

但吳釗燮指出，如果菲國政府在簽證方面不給予台灣人互惠待遇，台灣要延長菲律賓人赴台免簽優惠會有困難。

他表示，關於這個問題一直有討論，但若菲律賓不給予台灣電子簽證、免簽待遇或落地簽等便利，台灣政府決策者很難延長菲律賓人免簽優惠。

吳釗燮說：「我們希望菲律賓政府，尤其是外交部，也能考慮給予前往菲律賓的台灣旅客免簽待遇。」

他表示，若菲律賓可以做到這一點，將使台灣更易於研議延長菲律賓人簽證優惠。

菲律賓人入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日。中華民國駐菲代表處表示，台灣會再評估是否延長菲律賓護照持有者的免簽證入境優惠。

另一方面，吳釗燮說，由於菲律賓和台灣面臨同樣的威脅，雙方應考慮展開安全合作。另外，海巡合作與災害應變也是台菲雙方可以合作的領域。

他表示，中華民國政府歡迎美國強化菲律賓防禦能力的舉措，包括根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）在菲律賓增設軍事設施。

菲美兩國4月初宣布，在原本的5處軍事基地外，新增4處開放美軍建設權限的菲律賓戰略據點位置。但由於其中兩處據點位於菲律賓北部，與台灣隔海相望，引發部分菲律賓人士疑慮。

zp5wg4qia34kv7abya83r1jzzntel3
Photo Credit: 中央社
。圖為菲美陸軍3月28日進行「堅盾」（Salaknib）聯合演習。（菲律賓陸軍提供）

吳釗燮指出，2013海燕颱風襲菲後，台灣空軍曾運送整架飛機的救援物資到菲律賓，但後來在北京向馬尼拉施壓下，「我們不得不停止（運送救援物資）」。

他表示，這是中國發動「認知戰」的一部分，北京告訴其他國家「現在的地緣政治是美國和中國間的衝突、爭端或競爭，因此，各國應該遠離這場衝突，各國應保持中立」。

吳釗燮說，台灣只想維持與中國的現狀，並透過和平對話解決南海爭端，「我們不想冒犯任何人。我們不想引發任何區域衝突」。

但他指出，若中國向台灣發動戰爭，「誰將成為下一個目標？ 我認為可能是菲律賓」。

吳釗燮說，對台灣和其他南海聲索國來說，目前最好的方式是共同研究海洋自然資源、共同進行科學研究或共同開發資源。

他表示：「據我所知，（菲律賓）在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，台灣和菲律賓間的關係有改善的前景。」

吳釗燮說，小馬可仕的一些涉台公開言論受到台灣民眾歡迎，包括地區和平穩定的重要性，以及反對單方面改變所有地區現狀的必要性。

他指出：「只要菲律賓有意願，台灣就會跟菲律賓合作。畢竟，菲律賓是離我們最近的鄰居。」

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。