吳釗燮：將開放移工申請永久居留權，籲菲律賓政府提供台人免簽互惠待遇
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外交部長吳釗燮日前接受菲媒採訪時表示，政府已在研究讓移工在台居留更長時間，並能申請永久居留權。此外，由於菲公民入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日，因此吳釗燮呼籲菲方能實現互惠待遇，包括給予台灣人電子簽證、免簽待遇或落地簽等待遇。
（中央社）中華民國外交部長吳釗燮接受菲律賓媒體訪問表示，台灣正研議引進更多菲律賓勞工，可能允許他們在台灣居留更長時間，並申請永久居留權。
吳釗燮27日接受菲律賓星報（Philippine Star）專訪中說，政府一直在討論允許菲律賓移工在台居留更長時間的可能性。
吳釗燮說，這項討論「已經進行一段時間。他們（移工）甚至可能可以申請台灣永久居留權。這正在討論中，但定案前我無法向你提供細節」。
他表示，菲律賓在台海外勞工已成為構成台灣社會的一部分，台灣很感謝他們的存在。
根據勞動部數據，截至今年4月底，菲律賓在台移工為15萬4027人，占台灣產業與社福移工總數的21%。
但吳釗燮指出，如果菲國政府在簽證方面不給予台灣人互惠待遇，台灣要延長菲律賓人赴台免簽優惠會有困難。
他表示，關於這個問題一直有討論，但若菲律賓不給予台灣電子簽證、免簽待遇或落地簽等便利，台灣政府決策者很難延長菲律賓人免簽優惠。
吳釗燮說：「我們希望菲律賓政府，尤其是外交部，也能考慮給予前往菲律賓的台灣旅客免簽待遇。」
他表示，若菲律賓可以做到這一點，將使台灣更易於研議延長菲律賓人簽證優惠。
菲律賓人入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日。中華民國駐菲代表處表示，台灣會再評估是否延長菲律賓護照持有者的免簽證入境優惠。
另一方面，吳釗燮說，由於菲律賓和台灣面臨同樣的威脅，雙方應考慮展開安全合作。另外，海巡合作與災害應變也是台菲雙方可以合作的領域。
他表示，中華民國政府歡迎美國強化菲律賓防禦能力的舉措，包括根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）在菲律賓增設軍事設施。
菲美兩國4月初宣布，在原本的5處軍事基地外，新增4處開放美軍建設權限的菲律賓戰略據點位置。但由於其中兩處據點位於菲律賓北部，與台灣隔海相望，引發部分菲律賓人士疑慮。
吳釗燮指出，2013海燕颱風襲菲後，台灣空軍曾運送整架飛機的救援物資到菲律賓，但後來在北京向馬尼拉施壓下，「我們不得不停止（運送救援物資）」。
他表示，這是中國發動「認知戰」的一部分，北京告訴其他國家「現在的地緣政治是美國和中國間的衝突、爭端或競爭，因此，各國應該遠離這場衝突，各國應保持中立」。
吳釗燮說，台灣只想維持與中國的現狀，並透過和平對話解決南海爭端，「我們不想冒犯任何人。我們不想引發任何區域衝突」。
但他指出，若中國向台灣發動戰爭，「誰將成為下一個目標？ 我認為可能是菲律賓」。
吳釗燮說，對台灣和其他南海聲索國來說，目前最好的方式是共同研究海洋自然資源、共同進行科學研究或共同開發資源。
他表示：「據我所知，（菲律賓）在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，台灣和菲律賓間的關係有改善的前景。」
吳釗燮說，小馬可仕的一些涉台公開言論受到台灣民眾歡迎，包括地區和平穩定的重要性，以及反對單方面改變所有地區現狀的必要性。
他指出：「只要菲律賓有意願，台灣就會跟菲律賓合作。畢竟，菲律賓是離我們最近的鄰居。」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！