土耳其大怒、加入北約可能破局，瑞典警方為什麼允許民眾公開焚燒《古蘭經》？

俄烏戰爭爆發後，芬蘭、瑞典都積極爭取加入北約，不過有別於芬蘭已於今（2023）年4月成為北約第31個成會國，瑞典入會申請一再受到土耳其的阻撓，而本週三（28日）瑞典一座清真寺外發生焚燒《古蘭經》的示威活動後，更可能讓瑞典在7月北約峰會前加入該組織的努力付之一炬。

週三，一名男子在瑞典首都斯德哥爾摩的清真寺外，撕毀伊斯蘭教的聖書《古蘭經》，並用這些內頁紙張擦拭鞋子，這名男子隨後將培根放在《古蘭經》中，點火連書帶肉一同燒毀，約有200人觀看這場示威活動，瑞典警方拉開封鎖線，將這名男子與民眾分開，但並未阻止他的行為。

Sweden allows Quran Burning protest outside a Mosque pic.twitter.com/wPS66Goura — Wali (@Netaji_bond_) June 29, 2023

此時適逢伊斯蘭重要節日宰牲節（Eid al-Adha），在這時燒毀《古蘭經》挑釁意味濃厚，不過瑞典警方表示，基於言論自由他們允許這場集會進行，並稱這起示威活動「不會構成直接的安全風險」。

這個活動引發土耳其激烈反對，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）28日在推特上嚴厲譴責，痛批在宰牲節的第一天就發生對伊斯蘭聖書不敬的事件，「以言論自由為藉口，允許這些反伊斯蘭的行為是不可接受的。而對這種令人髮指的行為視而不見，就是同謀。」

土耳其總統府通訊主管阿爾通（Fahrettin Altun）也在推特表示，「 在我們最神聖的日子裡，瑞典又發生了另一起令人厭惡和卑鄙的焚燒古蘭經的行為。我們厭倦了歐洲當局，尤其是瑞典當局，助長伊斯蘭恐懼症和持續仇恨我們宗教的事件」， 阿爾通強調，「 那些尋求成為我們北約盟友的人，不該容忍或縱容仇視伊斯蘭教和仇外恐怖分子的破壞行為。」

焚燒古蘭經的行為也引發埃及、伊拉克、摩洛哥等穆斯林國家同聲譴責。埃及外交部稱這一行為令人憤慨，激怒了全世界穆斯林的感情，特別是它是 在宰牲節 的第一天進行。埃及外交部重申，此事件違背了尊重他人及其神聖信仰的價值觀，加劇了人民之間的敵意。

土耳其是北約的成員國，曾以瑞典成為庫德族激進分子的避風港為由，阻礙瑞典的入會申請，而這起事件發生，恐怕讓瑞典的入會申請案再蒙上一層陰影。

北約一再呼籲土耳其在7月11日至12日於立陶宛舉行的峰會前向瑞典開綠燈，「現在是歡迎瑞典成為北約正式成員的時候了。」北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）28日如此表示，而史托騰伯格日前也透露，將於下週四在北約總部布魯塞爾與來自土耳其、 瑞典和芬蘭的外交部長和情報顧問見面。

焚燒《古蘭經》的人是誰？

這名焚燒《古蘭經》的男子是37歲的莫米卡（Salwan Momika），他在5年前從伊拉克逃到瑞典，並擁有瑞典公民身份。莫米卡否認自己的意圖是破壞北約申請，強調他「不想傷害這個接納我，並維護我尊嚴的國家」，但他要求在斯德哥爾摩清真寺前抗議，表達他對《古蘭經》的看法：「 這本書應該被全世界禁止，因為它對民主、道德、人類價值觀、人權和婦女權利都造成危險，在這個時 代已經不合時宜。」

瑞典警方為什麼不阻止？

《CNN》取得一份瑞典警方許可，上面雖然指出， 焚燒《古蘭經》意味著恐怖襲擊的風險增加，並且還會產生外交政策相關的後果，但許可證也說明， 根據現行法律， 焚燒《古蘭經》可能產生的安全風險和後果並不構成否決這場活動的理由 。

根據瑞典《地方報》（The Local），瑞典警方其實在今年2月時否決 莫米卡的焚書活動申請， 理由是這樣做可能會引起公共騷亂，為避免2022年復活節瑞典各地發生的衝突重演（當時丹麥極右派政黨「強硬路線」〔Hard Line〕黨魁帕魯丹〔Rasmus Paludan〕在瑞典 四處造訪有大量穆斯林人口的社區，並在當地公開燒毀《古蘭經》 ，引發穆斯林不滿） 。

不過今年4月，瑞典行政法院推翻了這項禁令，裁定集會權和抗議權均受到瑞典憲法的保護，除非它們構成具體的安全威脅。在瑞典，駁回 集會申請的案件少之又少， 行政法院認為，瑞典警察駁回申請提出的威脅不夠具體。

而莫米卡目前正因兩項罪名接受警方調查：一是可能存在仇恨犯罪，因為這起事件發生在一座清真寺外；二是違反了斯德哥爾摩現行的生火禁令（由於目前天後乾燥，為避免發生火災，該市正實施生火禁令）。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）28日於記者會上表示，他不會猜測焚燒《古蘭經》的活動如何影響瑞典申請加入北約，並說這項活動「是合法的，但不合適」，但補充說這項活動的批准取決於警方。

這不是第一起焚燒《古蘭經》的事件

帕魯丹在今年1月21日再度 從丹麥前往瑞典，在土耳其駐斯德哥爾摩大使館前點燃了《古蘭經》， 引發土耳其、巴基斯坦、伊拉克、伊朗、黎巴嫩等國家大規模抗議活動，特別在土耳其，由於反對的聲浪過於暴力，以至於瑞典駐安卡拉大使館被迫暫時關閉。

《法新社》當時分析，從政治的角度來看，焚燒《古蘭經》對瑞典來說無異於一場災難，現在是瑞典申請加入北約的敏感時刻，瑞典過去一直試圖安撫土耳其，以換取土耳其批准其加入北約 的申請。

芬蘭前外交部長斯圖布（Cai-Göran Alexander Stubb）當時甚至將這起活動的幕後黑手歸咎於俄羅斯，並稱在現在的時局，「任何事情都可以成為武器」。