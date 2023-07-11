【關鍵專訪】專家談泰坦號事件（上）：在4000公尺水深下有機會逃出艙外嗎？

一艘6月18日失蹤的潛水器成為新聞熱門議題，這艘名為「泰坦號」（Titan）的潛水器，原本預計要前往海底約3962公尺深，探訪鐵達尼號沈船的遺跡。不論是潛水器的乘客包含知名的英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）、或是要價不斐的門票（約新台幣777萬元），大家關心的方向最後都回到同一個疑問：發生什麼事了？潛水器上的五名乘客目前人在何方？

It has been more than 24 hours since a submarine diving towards the Titanic wreck went missing



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根據目前最新的搜救進度，研判潛水器上的五人應已不幸罹難。在4000公尺水深，面對的是多大的壓力？我們可以怎麼做去預防類似的意外？

《關鍵評論網》邀請到國立中山大學研發長兼水下載具研發中心主任王朝欽，來為這次的事件相關問題進行解答。

Q1：在4000公尺水深的環境下，物體每一面承受壓力有多大？

泰坦號這次的目的為探訪鐵達尼號沈船的遺跡，因此必須下潛到約4000公尺水深的地方。在那樣的環境下，物體表面每平方公分約超過400公斤（401個大氣壓力）。

王主任說：「這相當於你的指甲大小的面積上面，放了400公斤的重物，你覺得會怎麼樣？」至於人體可以承受多大的壓力？根據目前自由潛水的紀錄，應該是120公尺（13個大氣壓力）。

因此事件發生後，有些人會疑問這些潛水器中的人若是往外逃來向上逃生，是否會有一絲生存的機會？「這在目前來說是不可能的，所有的潛水器逃生設計都是以『等待救援』為主。在水下那樣的深度，你一離開潛水器幾乎不可能活命的。」

王主任以一個比較殘酷但寫實的比喻，描述了人體瞬間暴露在4000公尺水深會發生什麼事：「就像一輛大卡車，壓過一個番茄......人體就會變成那個樣子。」王主任說，往好處想是這個人在完全沒有感覺的情況下就走了。

Q2：潛水器一般會有緊急逃生設施或裝備嗎？

既然意外發生時人不可能直接向外逃生，那是否有可能像在船上放救生衣一樣，在潛水器內準備個人穿著的裝備，好讓裡面的人有機會穿上並向外逃離嗎？

對於是否有可能靠單人穿著裝備潛到4000公尺水深活動，王主任說依他知道的科技來說目前還做不到，主要困難點是因為潛越深，身上背的抗壓金屬材料越重，人體是沒辦法扛起來的。「你有沒有看過電影《怒海潛將》？它描述的就很真實，當中小古巴，古丁飾演的角色，在不到50公尺的環境下站起來就很困難了，那你想想看4000公尺的情況下個人裝備的重量會有多少？」

也許未來會有新材料開發出來，但目前來說無法靠人穿著一個人形的裝備，可以在那樣的水深下自由活動。

《怒海潛將》電影片段：

因此就潛水器來說，遇到緊急狀況不要想說要打開潛水器逃出來，這是不可能的事情，光是外部的水壓就很難由內部直接打開。

王主任目前曾參與開發過無人及有人的水下載具，設計上可下潛500公尺。他分享自身參與潛水器設計的經驗，連下潛深度不足50公尺的潛水器，「就地待援」的措施就設計有三套：

備用氧氣：根據新聞報導，泰坦號這次攜帶了五天份的氧氣，若以王主任的經驗，其所設計的潛水器要準備兩個人三天的氧氣量。 二氧化碳的過濾：就地待援除了要確保足夠的氧氣供應量之外，還包括二氧化碳的過濾材料也要夠，因為艙內的二氧化碳濃度如果太高，可能令當中的人昏迷，甚至致命。 向外聯繫：潛水器一定要有一個獨立供電的盒子，可以持續向外送出訊號。在水底下只有音頻的訊號，所以要能持續送出聲音的訊號，讓外界知道你在什麼地方。「我們就開玩笑講，你甚至用鐵鎚去敲你的金屬艙，這也是可以的。」然而王主任說，這次泰坦號艙體被壓扁之後，可能固定送出訊號的盒子裝置恐怕早已被壓爛。

除了就地待援，王主任團隊所設計的潛水器還有其他緊急上浮「快卸」裝置。潛水器下方通常都會有壓艙重物，如鉛塊或是鐵塊，目的是可以讓潛水器具有中性浮力與下沉。因此一旦出現電力失效或其他緊急狀況，艙內有個把手可以拉起後將潛水器的壓艙重物卸掉，讓潛水器能夠開始往上浮，這個簡稱「快卸」裝置。此外針對電力失效的狀況，王主任團隊還設計一個裝置能夠打開充氣閥，把部分氣瓶內的空氣打到兩邊的皮囊，這時就像皮球充氣一樣，整個載具就能有浮力可以往上浮。

若是在電池系統正常的情況下，出現其他緊急狀況，則可以由內部操控兩個垂直方向的推進器，往下打水之後潛水器就會往上移動。光是下潛深度不足50公尺的潛水器，王主任的團隊就設計了這麼多的緊急情況的自救措施。

王主任說：「泰坦號母公司OceanGate Expeditions應該比我們更先進，考慮的應更為周詳，應該是有更多道緊急措施。但是在意外發生當下可能整個艙體被瞬間壓扁，連反應的時間都沒有，讓這些緊急措施來不及啟動。這是我個人猜測的情況。」

Q3：深潛的水下載具該用什麼材料製作比較適合？泰坦號所用的碳纖維複合材質適合嗎？

泰坦號母公司的老闆據新聞報導說是個喜歡不照規則做事（但自認「創新」）的人，這也反映在泰坦號船艙設計所使用的材料上。外媒指出，目前大多數深海潛水器都是以傳統常用已知的金屬材料製造壓力艙，以抵抗巨大的海水壓力，而泰坦號卻是第一台以鈦合金和「碳纖維複合材料」製作壓力艙的深海潛水器。

根據《路透社》報導，早在2018年，OceanGate內部任職海事營運總監的大衛・洛奇里奇（David Lochridge），就曾對泰坦號的設計安全性提出質疑。當時洛奇里奇強烈反對公司的設計決定，並且明言在沒有進一步測試的情況下，不會授權任何載人航行。然而OceanGate公司不但將他解僱，還將洛奇里奇一狀告到華盛頓州法院，指控其違反合同、泄露機密、詐欺等罪名。

「碳纖維複合材質我沒有使用過所以不敢亂說，不過在我們這一行做久的人都知道，通常不會在這麼危險的環境裡採用所謂『創新』的材料。金屬為什麼比較好？除了耐壓之外，還有延展性，也就是說當它受到壓力之後還能有一些延展。」王主任解釋，延展性能讓金屬在承受壓力下，還能彎曲，不會立即崩裂。

「但是碳纖維材質是否有這樣的特性？我是高度的懷疑。」王主任表示根據他的經驗，要用來製作深海潛水器的材料通常會保守一點，除非是經過長時間多次驗證沒有問題之後才會使用，因為跟人命的關係太大。