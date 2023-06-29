奧斯卡公布新會員邀請名單：張震、古天樂、陳哲藝等華語工作者入列，會員多元性有多重要？

主辦奧斯卡金像獎的美國影藝學院 （The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS），於今（29）日公布新邀請的398位新會員名單，也代表這些新會員，將有奧斯卡獎項的投票權。

在此名單之中，包含各界領域的名人，除了有今（2023）年剛拿下奧斯卡最佳男配角的關繼威之外，金馬影帝張震、曾以《爸媽不在家》拿下金馬獎最佳影片的新加坡導演陳哲藝等人，也都在此次的邀請名單之中。

Photo Credit: 截自影藝學院官網

近年奧斯卡的轉型轉變

時序拉回2013年，當時美國影藝學院選出首位黑人女主席雪若艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs），替廣大黑人族群注入一劑強心針。

此重要變革或許也影響至隔年的奧斯卡，旨在黑奴議題的《自由之心》，一舉抱回了最佳影片、最佳改編劇本和最佳女配角等3項大獎，在《自由之心》的突破之後，許多人皆認為未來奧斯卡的黑白勢力將會更加趨於平衡。

而到了2016年，奧斯卡獎入圍名單公佈後，連續兩年，演技獎項的40位提名演員，清一色都是白人，再次引發「奧斯卡好白」（Oscars So White）的風波。

當年對於此議題掀起了一系列口水戰和公開抵制的聲浪，非裔名導史派克李（Spike Lee）在當時就公開表達其憤怒：「奧斯卡真正問題的核心在於好萊塢的製片廠、電視台的管理層。連續兩年入圍的演員都是白人，是什麼意思？」

至於當年知名非裔演員威爾史密斯（Will Smith）和妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）也聯手抵制奧斯卡，拒絕出席，威爾史密斯表態：「我們都是演員的一份子，但就現況來說，我們無法出席奧斯卡，默許這件事。」此風波爆發後，美國影藝學院黑人女主席雪若艾薩克表示對於提名名單感到痛心，並承諾將進行改革。

2016年底，美國迎來了新任總統川普（Donald Trump），其諸多失言形象早就在電影圈遭到撻伐，上任後在2017年1月底簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，致使鋤強扶弱的聲量提升。

而伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）更拒絕出席奧斯卡，以抵制川普的禁令，不過，其作《新居風暴》同時在該年拿下了奧斯卡最佳外語片（現為國際電影獎），也被外界視為影藝學院的聲援。同時，該屆典禮也狂酸川普，主持人吉米基墨（Jimmy Kimmel）甚至帶頭替與川普槓上的梅莉史翠普（Meryl Streep）發聲。

除了川普不意外地成為典禮焦點外，值得注意的是，這一年《月光下的藍色男孩》擊敗賽前入圍14項的《樂來越愛你》，拿下最佳影片，成為奧斯卡首部拿下此獎的「同志」黑人電影，前一年「奧斯卡好白」的風波似乎得到出口。

揮別2017年歷史性的一刻後，2018年奧斯卡對川普的砲聲，明顯較上一屆弱了許多，原因是哈維韋恩斯坦（Harvey Weinstein）所爆發出來的性侵醜聞，引發整個電影圈撻伐，並逐步反映在各個頒獎場合上。

這一年的奧斯卡名單上，也看見了首位女性瑞秋莫里森（Rachel Morrison）角逐攝影獎、《淑女鳥》女導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）入圍最佳導演等，從引言人到頒獎者，女性也佔多數，主持人吉米基墨更大力將言論導往「Time’sup」的性別議題上，外語片則頒給了以性別議題為主旨的智利電影《不思議女人》，至於最佳影片則由聚焦於「弱勢族群」的《水底情深》拿下，其啞巴與人魚的跨物種戀情，同時側寫出男同志戀情與黑人女性。從川普上任後這幾年的意識形態來看，拿獎便有跡可循。

上述奧斯卡的趨勢，所反映的美國電影工業傳遞出的社會氛圍，從這些得獎影片的脈絡來看，或許可以更了解當代美國的意識形態。

然而，相比黑人族群，亞裔、拉丁裔等族群則在好萊塢的地位處於更加邊緣的狀態，不過，此現況應能逐步改善，已然看見些許轉變。美國影藝學院也在2018年廣邀59個國家、近千名影視工作者加入會員，不但非美籍演員和導演有出頭機會，甚至連重要獎項也對非英語電影招手，如此的多元性，2019年的奧斯卡才有了如《羅馬》（墨西哥）、《真寵》（希臘導演）、甚至是《沒有煙硝的愛情》（波蘭）的入圍提名。

而到了2020年，韓國的《寄生上流》一舉拿下最佳影片、導演、原創劇本、國際電影等4項大獎，且成為影史首部以「非英語」之姿獲得最佳影片的電影，許多分析也指出，這就是廣邀國際影人成為影藝學院會員的影響力，來自國際的多元聲音，使得獎項最終得主，能夠鬆動長期遭致「英語」體系把持的單一。

而近年也能夠看到，如日文發音的《在車上》、德語發音的《西線無戰事》等片擠進奧斯卡最佳影片或是其餘獎項的競逐，而今（2023）年奧斯卡也是亞洲影人出頭的一年，如楊紫瓊、關繼威等人的獲獎，都再提醒世人，影藝學院會員多元性，影響獎項得主的重要。

Photo Credit: GettyImages 韓國名導奉俊昊《寄生上流》拿下奧斯卡最佳影片，寫下影史紀錄

2023新會員

今年邀請的398名新會員，其中40％是女性，34％來自少數族裔，52％來自美國以外的51個國家或地區，受邀者也不乏近年獲獎或提名奧斯卡的影人，包含《媽的多重宇宙》的關繼威、《媽的多重宇宙》的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、《貓王艾維斯》的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、《日麗》的保羅麥斯卡（Paul Mescal）、《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）、《伊尼舍林的女妖》的凱莉肯頓（Kerry Condon）等人。