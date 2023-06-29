奧斯卡公布新會員邀請名單：張震、古天樂、陳哲藝等華語工作者入列，會員多元性有多重要？
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主辦奧斯卡金像獎的美國影藝學院 ，於今日公布新邀請的398位新會員名單，其中包含張震、古天樂、陳哲藝等華語電影工作者，此外，備受矚目的邀請者，也有關繼威、泰勒絲、石黑一雄、安藤櫻等人，而其中40％是女性，34％來自少數族裔，52％來自美國以外的51個國家或地區，到底為什麼，近年奧斯卡需要廣邀美國以外的藝文工作者？
主辦奧斯卡金像獎的美國影藝學院 （The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS），於今（29）日公布新邀請的398位新會員名單，也代表這些新會員，將有奧斯卡獎項的投票權。
在此名單之中，包含各界領域的名人，除了有今（2023）年剛拿下奧斯卡最佳男配角的關繼威之外，金馬影帝張震、曾以《爸媽不在家》拿下金馬獎最佳影片的新加坡導演陳哲藝等人，也都在此次的邀請名單之中。
近年奧斯卡的轉型轉變
時序拉回2013年，當時美國影藝學院選出首位黑人女主席雪若艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs），替廣大黑人族群注入一劑強心針。
此重要變革或許也影響至隔年的奧斯卡，旨在黑奴議題的《自由之心》，一舉抱回了最佳影片、最佳改編劇本和最佳女配角等3項大獎，在《自由之心》的突破之後，許多人皆認為未來奧斯卡的黑白勢力將會更加趨於平衡。
而到了2016年，奧斯卡獎入圍名單公佈後，連續兩年，演技獎項的40位提名演員，清一色都是白人，再次引發「奧斯卡好白」（Oscars So White）的風波。
當年對於此議題掀起了一系列口水戰和公開抵制的聲浪，非裔名導史派克李（Spike Lee）在當時就公開表達其憤怒：「奧斯卡真正問題的核心在於好萊塢的製片廠、電視台的管理層。連續兩年入圍的演員都是白人，是什麼意思？」
至於當年知名非裔演員威爾史密斯（Will Smith）和妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）也聯手抵制奧斯卡，拒絕出席，威爾史密斯表態：「我們都是演員的一份子，但就現況來說，我們無法出席奧斯卡，默許這件事。」此風波爆發後，美國影藝學院黑人女主席雪若艾薩克表示對於提名名單感到痛心，並承諾將進行改革。
2016年底，美國迎來了新任總統川普（Donald Trump），其諸多失言形象早就在電影圈遭到撻伐，上任後在2017年1月底簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，致使鋤強扶弱的聲量提升。
而伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）更拒絕出席奧斯卡，以抵制川普的禁令，不過，其作《新居風暴》同時在該年拿下了奧斯卡最佳外語片（現為國際電影獎），也被外界視為影藝學院的聲援。同時，該屆典禮也狂酸川普，主持人吉米基墨（Jimmy Kimmel）甚至帶頭替與川普槓上的梅莉史翠普（Meryl Streep）發聲。
除了川普不意外地成為典禮焦點外，值得注意的是，這一年《月光下的藍色男孩》擊敗賽前入圍14項的《樂來越愛你》，拿下最佳影片，成為奧斯卡首部拿下此獎的「同志」黑人電影，前一年「奧斯卡好白」的風波似乎得到出口。
揮別2017年歷史性的一刻後，2018年奧斯卡對川普的砲聲，明顯較上一屆弱了許多，原因是哈維韋恩斯坦（Harvey Weinstein）所爆發出來的性侵醜聞，引發整個電影圈撻伐，並逐步反映在各個頒獎場合上。
這一年的奧斯卡名單上，也看見了首位女性瑞秋莫里森（Rachel Morrison）角逐攝影獎、《淑女鳥》女導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）入圍最佳導演等，從引言人到頒獎者，女性也佔多數，主持人吉米基墨更大力將言論導往「Time’sup」的性別議題上，外語片則頒給了以性別議題為主旨的智利電影《不思議女人》，至於最佳影片則由聚焦於「弱勢族群」的《水底情深》拿下，其啞巴與人魚的跨物種戀情，同時側寫出男同志戀情與黑人女性。從川普上任後這幾年的意識形態來看，拿獎便有跡可循。
上述奧斯卡的趨勢，所反映的美國電影工業傳遞出的社會氛圍，從這些得獎影片的脈絡來看，或許可以更了解當代美國的意識形態。
然而，相比黑人族群，亞裔、拉丁裔等族群則在好萊塢的地位處於更加邊緣的狀態，不過，此現況應能逐步改善，已然看見些許轉變。美國影藝學院也在2018年廣邀59個國家、近千名影視工作者加入會員，不但非美籍演員和導演有出頭機會，甚至連重要獎項也對非英語電影招手，如此的多元性，2019年的奧斯卡才有了如《羅馬》（墨西哥）、《真寵》（希臘導演）、甚至是《沒有煙硝的愛情》（波蘭）的入圍提名。
而到了2020年，韓國的《寄生上流》一舉拿下最佳影片、導演、原創劇本、國際電影等4項大獎，且成為影史首部以「非英語」之姿獲得最佳影片的電影，許多分析也指出，這就是廣邀國際影人成為影藝學院會員的影響力，來自國際的多元聲音，使得獎項最終得主，能夠鬆動長期遭致「英語」體系把持的單一。
而近年也能夠看到，如日文發音的《在車上》、德語發音的《西線無戰事》等片擠進奧斯卡最佳影片或是其餘獎項的競逐，而今（2023）年奧斯卡也是亞洲影人出頭的一年，如楊紫瓊、關繼威等人的獲獎，都再提醒世人，影藝學院會員多元性，影響獎項得主的重要。
2023新會員
今年邀請的398名新會員，其中40％是女性，34％來自少數族裔，52％來自美國以外的51個國家或地區，受邀者也不乏近年獲獎或提名奧斯卡的影人，包含《媽的多重宇宙》的關繼威、《媽的多重宇宙》的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、《貓王艾維斯》的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、《日麗》的保羅麥斯卡（Paul Mescal）、《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）、《伊尼舍林的女妖》的凱莉肯頓（Kerry Condon）等人。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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