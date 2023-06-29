教育部提公私校「拉近差距1+3方案」：誰可以免學費？會排擠現有教育經費嗎？
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教育部提出「拉近差距1+3方案」，預計從112學年下學期開始，定額減免私立大專學雜費3.5萬元，另外有加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元、高中全面免學費及精進就學貸款等3項配套。
副總統賴清德日前喊出補助私立大專校院學費，縮短唸公校與私校的學費落差，教育部近期也與賴清德、總統蔡英文、行政院長陳建仁及有關單位密切討論，提出「拉近差距1+3方案」。方案主軸為定額減免私立大專學雜費3.5萬元，另外有加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元、高中全面免學費及精進就學貸款等3項配套。
此方案預算由中央政府全額支應，總共能照顧63.4萬的在學學生，預計從2024年2月、也就是112學年度下學期開始實施。
Q：哪些大專校院學生可以減免3.5萬元學費？
所有私立大專校院學士班學生和就讀五專後2年的學生，預計共有47.4萬名學生受益。
Q：所有高中職學生都不用繳學費了嗎？
對。過去高中職已有免學雜費的條件門檻，本方案再擴大高中職全免學費的範圍，新增納入普通科、綜合高中學術學程2、3年級且家庭年所得超過148萬元的學生，達到公私立高中職全面免學費，預計有11.4萬名學生受益。
Q：我是學生，我該如何申請減免3.5萬元或免繳學費？
私立大專校院的部分，凡是符合資格的學生，當學期學雜費註冊單上會直接各扣1.75萬元。高中職學生也不須任何申請手續，直接免繳學費。
Q：教育部加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元，誰適用？如何申請？
所有公私立大專校院經濟弱勢學生都可以申請，家庭年所得在70萬元以下，加碼免學雜費1年2萬元；家庭年所得70萬到90萬元，加碼減免學雜費1年1.5萬元。
學生可在上學期註冊時提出申請，下學期繳交學雜費的時，就直接從註冊單扣抵。教育部表示，本次不僅加碼減免金額，也擴大家庭年所得的補助級距，得以進一步強化對經濟弱勢學生的照顧。
Q：本方案對學貸有哪些配套措施？
教育部放寬就學貸款申貸門檻，並納入養育子女作為級距，擴大在學期間利息全免的範圍。
未來學生家庭年所得在120萬元以下均可申貸，在學期間免利息。如果學生家庭有2名子女，家庭年所得放寬至148萬元以下均可申貸，在學期間也免利息；如學生家庭有3名以上子女就不限家庭年所得均可申貸，在學期間同樣免利息；家庭有2名以上子女，但不符合這些條件，有需求都可以申貸，但要支付利息。
針對目前正在還款中的43萬貸款人，教育部將緩繳本息的申請門檻，由現行的月收入未達4萬元，放寬至月收入未達5萬元，且每增加養育1名子女再多放寬月收入門檻1萬元。另外也將緩繳本息、只繳息不還本的申請次數，由目前的8次（8年），增加為12次（12年）。
Q：「拉近差距1+3方案」的經費來源是什麼？會排擠到現有教育經費嗎？
本方案將由中央政府全額支應219億元的預算，行政院發言人林子倫轉述陳建仁的說法，會額外編列經費，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔。教育部長潘文忠接受媒體聯訪時進一步解釋，台中市長盧秀燕全力支持這項能促成教育平權的方案，但提醒要永續推動，因此陳建仁特別裁示，要以外加預算做持續性推動，主計總處也支持並會做預算調度來支援。
本方案整體預算為219億元，其中166億元用於補助私立學校的學費差距，26億元用於加碼補助公私立弱勢學生助學，27億元用於高中職全面免學費。
陳建仁表示，近年大環境變遷下政府仍嚴守財政紀律，也積極推動經濟發展，企業界並都有亮麗表現，讓我國歲入、歲出剩餘從2017年開始由負轉正，連續5年破千億，去（2022）年甚至將近5000億。因此政府得以將資源投入下一代，促進教育平權，照護偏鄉、經濟弱勢學生。
Q：為什麼補助大專校院不排富、還拿掉高中職免學費的排富門檻？
潘文忠指出，過去對育兒津貼有考量排富，但從教育平權的概念來看，希望能讓接受教育的學生不因家庭因素而有差別待遇，所以不再以排富作為落實國家教育平權的相關考量，且這次雖用定額的方式協助，也加碼弱勢家庭學生。
Q：研究所學生會不會有補助？
潘文忠表示，有不少孩子在大學階段要辦學貸或透過打工來維持生活，這次特別考量學士階段和五專後2年，是因為他們比較需要受到幫助，研究所學生則可以參與老師研究計畫。
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核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
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位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
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此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
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在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
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