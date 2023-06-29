教育部提公私校「拉近差距1+3方案」：誰可以免學費？會排擠現有教育經費嗎？

副總統賴清德日前喊出補助私立大專校院學費，縮短唸公校與私校的學費落差，教育部近期也與賴清德、總統蔡英文、行政院長陳建仁及有關單位密切討論，提出「拉近差距1+3方案」。方案主軸為定額減免私立大專學雜費3.5萬元，另外有加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元、高中全面免學費及精進就學貸款等3項配套。

此方案預算由中央政府全額支應，總共能照顧63.4萬的在學學生，預計從2024年2月、也就是112學年度下學期開始實施。

Q：哪些大專校院學生可以減免3.5萬元學費？

所有私立大專校院學士班學生和就讀五專後2年的學生，預計共有47.4萬名學生受益。

Q：所有高中職學生都不用繳學費了嗎？

對。過去高中職已有免學雜費的條件門檻，本方案再擴大高中職全免學費的範圍，新增納入普通科、綜合高中學術學程2、3年級且家庭年所得超過148萬元的學生，達到公私立高中職全面免學費，預計有11.4萬名學生受益。

Q：我是學生，我該如何申請減免3.5萬元或免繳學費？

私立大專校院的部分，凡是符合資格的學生，當學期學雜費註冊單上會直接各扣1.75萬元。高中職學生也不須任何申請手續，直接免繳學費。

Q：教育部加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元，誰適用？如何申請？

所有公私立大專校院經濟弱勢學生都可以申請，家庭年所得在70萬元以下，加碼免學雜費1年2萬元；家庭年所得70萬到90萬元，加碼減免學雜費1年1.5萬元。

學生可在上學期註冊時提出申請，下學期繳交學雜費的時，就直接從註冊單扣抵。教育部表示，本次不僅加碼減免金額，也擴大家庭年所得的補助級距，得以進一步強化對經濟弱勢學生的照顧。

Q：本方案對學貸有哪些配套措施？

教育部放寬就學貸款申貸門檻，並納入養育子女作為級距，擴大在學期間利息全免的範圍。

未來學生家庭年所得在120萬元以下均可申貸，在學期間免利息。如果學生家庭有2名子女，家庭年所得放寬至148萬元以下均可申貸，在學期間也免利息；如學生家庭有3名以上子女就不限家庭年所得均可申貸，在學期間同樣免利息；家庭有2名以上子女，但不符合這些條件，有需求都可以申貸，但要支付利息。

針對目前正在還款中的43萬貸款人，教育部將緩繳本息的申請門檻，由現行的月收入未達4萬元，放寬至月收入未達5萬元，且每增加養育1名子女再多放寬月收入門檻1萬元。另外也將緩繳本息、只繳息不還本的申請次數，由目前的8次（8年），增加為12次（12年）。

Photo Credit：教育部

Q：「拉近差距1+3方案」的經費來源是什麼？會排擠到現有教育經費嗎？

本方案將由中央政府全額支應219億元的預算，行政院發言人林子倫轉述陳建仁的說法，會額外編列經費，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔。教育部長潘文忠接受媒體聯訪時進一步解釋，台中市長盧秀燕全力支持這項能促成教育平權的方案，但提醒要永續推動，因此陳建仁特別裁示，要以外加預算做持續性推動，主計總處也支持並會做預算調度來支援。

本方案整體預算為219億元，其中166億元用於補助私立學校的學費差距，26億元用於加碼補助公私立弱勢學生助學，27億元用於高中職全面免學費。

陳建仁表示，近年大環境變遷下政府仍嚴守財政紀律，也積極推動經濟發展，企業界並都有亮麗表現，讓我國歲入、歲出剩餘從2017年開始由負轉正，連續5年破千億，去（2022）年甚至將近5000億。因此政府得以將資源投入下一代，促進教育平權，照護偏鄉、經濟弱勢學生。

Q：為什麼補助大專校院不排富、還拿掉高中職免學費的排富門檻？

潘文忠指出，過去對育兒津貼有考量排富，但從教育平權的概念來看，希望能讓接受教育的學生不因家庭因素而有差別待遇，所以不再以排富作為落實國家教育平權的相關考量，且這次雖用定額的方式協助，也加碼弱勢家庭學生。

Q：研究所學生會不會有補助？

潘文忠表示，有不少孩子在大學階段要辦學貸或透過打工來維持生活，這次特別考量學士階段和五專後2年，是因為他們比較需要受到幫助，研究所學生則可以參與老師研究計畫。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 國教署長彭富源（左）、教育部長潘文忠（中）、高教司長朱俊彰（右）今日接受媒體聯訪。

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核稿編輯：翁世航