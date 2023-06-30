世界新聞媒體年會睽違十年登台，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團分享TNL Mediagene Experience Studio媒體數位科技整合工具

世界新聞媒體年會，全球知名的媒體產業盛會，睽違10年再度回到台灣舉行。在這次的盛會中，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與全球媒體領導者共襄盛舉。

本次會議正值AI與數位科技的蓬勃發展期，不僅專注於探討媒體的未來走向，更著重在AI與數位科技將如何成為媒體產業的重要推動力。而身為數位原生媒體的TNL Mediagene，已全力投入資源在AI、數位科技與數位廣告生態的探索之中，打造出名為 「TNL Mediagene Experience Studio」的媒體數位科技整合工具。

TNL Mediagene Experience Studio 提供數位內容網站一站式的MarTech解決方案，從網站第一方數據的蒐集、個人化的閱讀體驗、媒體流量變現以及創意內容管理工具，以SaaS服務協助網站主與讀者獲得更好的使用者體驗。

Photo Credit：TNL Mediagene

此方案重要組成部分包括進階版CMS的內容管理系統「Inkmagine」，我們藉由AI的導入，提供內容創作者更多的靈感和創作工具，如一鍵生成多種文章標題、自動生成摘要、優化SEO的文章標籤或多種語言快速編譯整理等功能，使數位編輯工作者的工作達到最高效率。

此外，TNL Mediagene自主開發了名為「AI Ask」的問答引擎，有別於市面上常見的生成式AI與 Chatbot，AI Ask同時具備了兩者的優點並作結合－在自然語言問答的情境中，根據站內資訊替訪客的疑問做即時解答，並自動生成更多推薦問題與內容。在資訊碎片化與假新聞橫行的環境中，我們深信能根據事實問答的AI Ask無疑是AI世代中最佳Martech解決方案之一。

面對與媒體最密切相關的大數據與變現的課題，在全球越來越重視隱私權保護的背景下，我們常會遇到一些挑戰。然而，TNL Mediagene已研發出一套在完整保護閱聽者隱私的同時，能提供更接近讀者需求的分眾內容，並利用AI分析讀者的興趣標籤和正在閱讀的文本，自動生成相對應的廣告素材，有效提高讀者的廣告點擊率。這套系統將為讀者和品牌夥伴創造了雙贏的使用體驗。

至於TNL Experience Studio的進展以及全球數位原生媒體的未來，TNL Mediagene執行長鍾子偉在會議中分享：「關鍵評論網從Facebook粉絲頁開始，到成為集團並與日本Mediagene合併，至今已經10年。我們見證了數位原生媒體從0到1的痛苦與掙扎，並了解到在科技日新月異的數位環境中，我們需要做的資源投入與整合。TNL Mediagene Experience Studio是這10年來，整個集團在內容編輯與營收上的試錯驗證後的里程碑。它將成為TNL Mediagene迎接AI世代挑戰的工具，我們更希望這套工具能為整個媒體環境帶來更高的工作效率與獲利空間。」

「獨立媒體是一條非常艱辛的路，要維持編輯與廣告分離原則更讓我們推掉許多可以賺錢的可能。」TNL Mediagene內容長楊士範補充道：「然而關鍵評論網不斷在獨立媒體這條路上努力，並持續讓科技幫我們加分，AI世代的來臨，相信它不會是取代編輯工作者，而是編輯們最強而有力的工具。」

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TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團是泛亞洲最大的媒體與科技集團之一，全球超過560名員工，在台灣與日本建立涵蓋綜合新聞、科技、商業、運動與生活等多元領域且包含中、英、日文語系的20家媒體品牌，並營運4間電商平台。集團擁有大數據分析、市調、數位廣告與整合行銷類型等子公司，在每月超過5,500萬全球使用者及2億網頁瀏覽量的資源下，在泛亞洲以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷、數位轉型的重要信賴夥伴。

責任編輯：Street

核稿編輯：楊士範