世界新聞媒體年會睽違十年登台，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團分享TNL Mediagene Experience Studio媒體數位科技整合工具
我們想讓你知道的是
睽違十年登台的世界新聞媒體年會，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團分享其AI與數位科技結合的領先創新，包含AI導入的內容管理系統 「Inkmagine」，以及AI搜尋引擎 「AI Ask」，提供內容創作人員更優質的創意發揮平台以及媒體變現的潛力。
世界新聞媒體年會，全球知名的媒體產業盛會，睽違10年再度回到台灣舉行。在這次的盛會中，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與全球媒體領導者共襄盛舉。
本次會議正值AI與數位科技的蓬勃發展期，不僅專注於探討媒體的未來走向，更著重在AI與數位科技將如何成為媒體產業的重要推動力。而身為數位原生媒體的TNL Mediagene，已全力投入資源在AI、數位科技與數位廣告生態的探索之中，打造出名為 「TNL Mediagene Experience Studio」的媒體數位科技整合工具。
TNL Mediagene Experience Studio 提供數位內容網站一站式的MarTech解決方案，從網站第一方數據的蒐集、個人化的閱讀體驗、媒體流量變現以及創意內容管理工具，以SaaS服務協助網站主與讀者獲得更好的使用者體驗。
此方案重要組成部分包括進階版CMS的內容管理系統「Inkmagine」，我們藉由AI的導入，提供內容創作者更多的靈感和創作工具，如一鍵生成多種文章標題、自動生成摘要、優化SEO的文章標籤或多種語言快速編譯整理等功能，使數位編輯工作者的工作達到最高效率。
此外，TNL Mediagene自主開發了名為「AI Ask」的問答引擎，有別於市面上常見的生成式AI與 Chatbot，AI Ask同時具備了兩者的優點並作結合－在自然語言問答的情境中，根據站內資訊替訪客的疑問做即時解答，並自動生成更多推薦問題與內容。在資訊碎片化與假新聞橫行的環境中，我們深信能根據事實問答的AI Ask無疑是AI世代中最佳Martech解決方案之一。
面對與媒體最密切相關的大數據與變現的課題，在全球越來越重視隱私權保護的背景下，我們常會遇到一些挑戰。然而，TNL Mediagene已研發出一套在完整保護閱聽者隱私的同時，能提供更接近讀者需求的分眾內容，並利用AI分析讀者的興趣標籤和正在閱讀的文本，自動生成相對應的廣告素材，有效提高讀者的廣告點擊率。這套系統將為讀者和品牌夥伴創造了雙贏的使用體驗。
至於TNL Experience Studio的進展以及全球數位原生媒體的未來，TNL Mediagene執行長鍾子偉在會議中分享：「關鍵評論網從Facebook粉絲頁開始，到成為集團並與日本Mediagene合併，至今已經10年。我們見證了數位原生媒體從0到1的痛苦與掙扎，並了解到在科技日新月異的數位環境中，我們需要做的資源投入與整合。TNL Mediagene Experience Studio是這10年來，整個集團在內容編輯與營收上的試錯驗證後的里程碑。它將成為TNL Mediagene迎接AI世代挑戰的工具，我們更希望這套工具能為整個媒體環境帶來更高的工作效率與獲利空間。」
「獨立媒體是一條非常艱辛的路，要維持編輯與廣告分離原則更讓我們推掉許多可以賺錢的可能。」TNL Mediagene內容長楊士範補充道：「然而關鍵評論網不斷在獨立媒體這條路上努力，並持續讓科技幫我們加分，AI世代的來臨，相信它不會是取代編輯工作者，而是編輯們最強而有力的工具。」
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TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團是泛亞洲最大的媒體與科技集團之一，全球超過560名員工，在台灣與日本建立涵蓋綜合新聞、科技、商業、運動與生活等多元領域且包含中、英、日文語系的20家媒體品牌，並營運4間電商平台。集團擁有大數據分析、市調、數位廣告與整合行銷類型等子公司，在每月超過5,500萬全球使用者及2億網頁瀏覽量的資源下，在泛亞洲以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷、數位轉型的重要信賴夥伴。
責任編輯：Street
核稿編輯：楊士範
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。