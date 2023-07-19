《貓走過的近現代》：日本戰時與戰後秘密「吃貓肉」的經驗，傳聞速食店漢堡也混入貓肉

文：真邊將之

5 貓的戰後復興與高度成長──貓的「嬰兒潮」

從祕密「吃貓肉」到戰後復興

（前略）

吃貓肉的人

戰時到戰後這段期間的糧食匱乏中，也有人吃貓肉。前面說過這個時期貓的數量減少，存在吃貓肉的人可能也是原因之一。

其實，從江戶時代就有少數人在吃貓肉，江戶時代多本書籍中講述貓肉的功效，很可能是與當時人的觀念中，貓與生俱來的魔力和靈性印象相連結。到了明治時代雖然已不再當成藥物攝取，但是也有人把貓肉當成一般食物。例如：在西南戰爭時，於熊本城籠城的官軍苦於缺乏糧食便吃了貓肉；夏目漱石《我是貓》當中有一幕，貓主角也敍述那些稱為書生的人，是人類中最野蠻的種族，聽說會把我們（貓）抓去煮食。

昭和初期寫的散文裡也提到：「（吃貓肉）在貧民階級或某些地方，並不是什麼稀奇的事。」尤其在戰前，有失業者在京濱國道上撿拾貓屍體來吃。另外東北地方也有人在貓通行的路上設置陷阱來抓小偷貓，再把牠吃掉（秋田德造〈夏目漱石の『貓』と食物〉《栄養の日本》一九三八年六月號）。

有些鄉土料理也會使用貓肉。例如：岐阜縣吉城郡船津町（現飛驒市）就有「烹調貓肉，將肉切細，和飯一起煮的料理」或「貓肉火鍋」等鄉土料理，後者「用蔥和其他蔬菜一起烹煮食用，所以，味道相當淸淡，有點類似雞肉」（時任為文〈鳥飯とオシヤマス鍋」〉（《飛驒白川鄉異聞》鄉土資料調查會，一九三三年）。貓肉火鍋也多稱為「おしやます鍋」，源自於江戶時代傳唱的歌謠〈是貓啦、是貓啦（貓之舞）〉（猫じや猫じや〔猫の踊􀎓〕）的歌詞「你說是貓啦、是貓啦」（猫じや猫じやとおしやますが）。

而沖繩也有貓肉湯的料理「貓湯」（マヤ􁻓のウシル，為沖繩方言），據說專治肋膜、支氣管炎、肺病、痔瘡等。其他用貓肉的藥膳也很多（渡口初美《沖縄の食養生料理》國際料理學院，一九七九年）。一般貓的料理似乎都強調有滋補養健、增強精力的好處。

《生命的初夜》中吃貓肉的體驗

作家北條民雄因罹患麻瘋病，一九三七年二十三歲時就結束了短暫的人生。他根據自身體驗撰寫的小說《生命的初夜》（いのちの初夜）中，就有與醫院夥伴抓貓來吃的紀錄。即使只用了糖和醬油來煮就「美味極了」「肉質鮮嫩，類似兔肉，與牛、馬、或豬肉等不同，最難得的是油脂少……所以也很適合牙口不好的老人呢，忍不住邊吃邊這麼說」（北條民雄〈猫料理〉《生命的初夜》創元社，一九三六年）。

但是有關貓肉鮮嫩這一點，也有人說：「我在求學的時候，死黨裡有個暴力的傢伙打死了一隻貓，叫我們吃肉。是貓肉壽喜燒，我記得冒出大量的泡泡，而且肉質乾柴」（木田雅三《性を強くする法》三洋出版社，一九六一年），認為貓的肉質乾柴的證詞很多。貓肉又叫「岡鰒」，因為「肉質韌，嚼不爛這一點，與河豚相似。而且貓肉美如水晶，乍看像是河豚，所以才得此名」（多田鐵之助《媚味善哉》北辰堂，一九五七年）。

儘管北條民雄甚至說：「有些人因為氣色不好吃貓肉進補，說從未吃過這樣的美味，這些人眞是太傻了」「若是今後貓料理也能在社會民眾之間，廣為傳播就太好了」（前述北條民雄〈猫料理〉），然而現實卻是背道而馳，戰後四家出版社相繼重新發行的《生命的初夜》，不論哪一版都將這篇〈貓料理〉刪去了。

另一方面，很多人由於妖貓或邪貓作祟等觀念，認為吃貓肉很噁心。「聽說貓會變成妖怪出來做怪，是一種怨念很深的動物，所以，不太有人樂於吃牠的肉」（前述《性を強くする法》）。不時流傳著某人因吃貓肉暴斃，或是遭遇不幸的傳聞。

如同上述，戰前在日本已有部分人士吃貓肉，但並不是一般家庭日用的肉食，大概只有沒食物可吃的人才會吃，或者是特定地區會做成鄉土料理或進補食品來吃的程度。

戰時吃貓肉的情形

不過，戰爭造成了糧食短缺，也使得更多人吃起貓肉。但是，大多是私下偷偷進行。換句話說，不是業者隱瞞自己賣的是貓肉，就是私下的場合，不公開悄悄偷吃。因而在史料上很少留下這種行為的紀錄。

以掛羊頭賣狗肉的事例來說，一九四一年（昭和十六年）九月，長野縣上田市的業者，將貓、狗的肉加工成火腿和香腸，或者將其生肉假稱牛肉販賣，因而遭到逮捕。這位業者與東京和神奈川的肉品業者合作，建立跨越一府七縣的販賣通路，以低廉的價格出售賺取暴利。

帝國飯店、第一飯店、精養軒、雅敍園、新格蘭飯店、晚翠軒、新東京飯店、不二家、銀座宮殿（銀座パレス）、須田町食堂等一流飯店或餐廳也都向他們進貨，推測應該已有相當多人吃下肚了（〈犬猫の肉を売る」〉《朝日》一九四一年九月二十三日）。這種事其他地方也不乏事例吧。

個人經營的食堂等，也有偷偷使用貓或狗肉的案例。擧例來說，一位作家在戰爭末期聽說有人偷偷在停業的西餐廳賣串燒，於是立刻隨父親去那家店，久違以未必便宜的價格大快朵頤一番。飯後，父親想去小解卻走錯進了廚房，在那裡的垃圾桶看到了數十個應該是貓的頭蓋骨（相澤數生〈猫を食う〉《鶏友》六六七，一九九三年）。

散文家佐藤垢石在一九四四年三月，因為疏散回到故鄉。但由於沒有配給肉類，便去抓蝗蟲來吃。於是佐藤垢石的老友說，既然連蝗蟲都能吃，我教你吃個更好的肉，便推薦他吃貓肉。佐藤垢石的妻子連聲反對：「會作祟個十代、甚至二十代」「太可怕了」，但是如果餓死就什麼都沒了，最後還是決定吃。朋友帶來的生貓肉有著「雖然像雛雞的肉，但又像河豚生魚片」的外觀。