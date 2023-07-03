性侵犯就是一種權力的展現，大多數人還是更害怕反抗權力的結果
我們想讓你知道的是
如果有人很難理解什麼叫權力展現，只要想想自己在職場被剝削、被強迫的許多有苦難言的例子，應該會比較有幫助。女性經驗裡的「男生」就是你經驗中的「老闆」，女性經驗裡的「女生」，就是你經驗中的「你自己」，這樣是不是就比較可以同理一些呢？
文：黃懿翎
每當有性騷擾事件發生，網路上就會出現更多女生所寫的經驗談，大多數都是嚇到、懷疑自己、盡量迅速離開現場，不求救嗎？不對質嗎？不提告嗎？
你看看之前翁立友的例子，他肯對質嗎？你看看更之前新北自殺的社工師和林奕含的例子，告得贏嗎？少數告贏的例子，泰勒絲（Taylo Swift）應該是其中之一，但即使擁有許多大多數女生沒有的資源，他從媒體曝光到告贏，前後仍舊花了4年的時間。還有今（2023）年從6月初開始那些一個又一個的#Metoo見證，不少也都遭到加害者的否認，或是淡淡承諾說退出什麼什麼圈就算負責了。
大多數的性騷擾者都否認、藉口說不小心，或甚至他是真的不記得（因為這種動作和言語對他來說就是日常，有沒有做出來、說出口可能他自己本人真的怎麼回想也回想不起來）。
我知道只要有這類事情發生，很多男生都會覺得自己很委屈，認為自己不是故意的、認為自己很委屈，也許你真的很委屈，但那個委屈恐怕是在於「你從來都不知道什麼叫尊重女性」，而不是「你真的沒有傷害到人」。
日本動畫《我們這一家》某一集出現這樣的劇情：
橘子某次晚上回家路上，覺得有個走在後面的男生很詭異，回家跟家人說他覺得有色狼，媽媽叫他小心一點，弟弟柚子笑著說他想太多。
橘子第二天跟同學講這件事，說了他弟的反應。同學小清說：「因為男生沒遇過色狼才這麼說。」
男同學吉岡來湊熱鬧，劈頭就說：「雖然我也覺得色狼是男生的恥辱，但我覺得很多時候男生也很委屈，穿那麼短的裙子是要引誘人犯罪吧（女生群嚷嚷：「這怎麼能怪女生」），還有穿這麼短給喜歡的男生看，就不能怪其他男生也看到啦。」
這群女生聽到這面面相覷：是要給喜歡的男生看的嗎？不是自己看了開心的嗎？
吉岡一臉困窘問說：「是這樣喔？」
女生：「對啊！」
這雖然只是動畫，而且人物設定是高中生的年紀，但對話卻相當真實呈現出男女生觀念上的落差。不過男生真的不會遇到性騷擾嗎？看起來也是會，但第一：比例還是相對少，第二：加害者往往也是男生。
之前聽過轉述，有男生不平地說：「不是只有女生走夜路才會怕，男生也會怕啊！」如果當時在場，就會反問那位男士說：「所以你怕的是女生害你，還是男生害你？」而且我猜這題的答案仍然是：男生。
因為男生相對上比較常位居較高的權力地位，而男對女本身就是性別上的階級。日本很久以前的動漫《夢幻遊戲》更是在古裝的背景設定中，經常畫出「男生強吻男生」的情節，但強吻原因不是因為同性戀，而是藉此身體在性方面的控制，宣告：你是要服從我的，我的地位、權力比你更大。
在紀錄片《東京女子偶像流》裡，就談到性別壓迫其實是層層疊疊而來，金字塔最頂端是最符合社會男性氣概的生理男，底下是比較不符合男性氣概的生理男（在紀錄片中指的就是「御宅」），接著是生理女，當然要更細分的話，最符合社會女性特質的生理女，又位居較不符合社會女性特質的生理女之上。
前陣子看到在台日本Youtuber高志，鉅細靡遺地敘述自己在台灣捷運上遇到「癡漢」的經驗（1分42秒到4分56秒處） ，另一名主持人回應事件時說：「如果男生遇到癡漢都會害怕了，那女生一定會更害怕」，當事人更接著說：「希望你們不要這樣做，不對，是絕對不能這樣做！還有看到的人，一定要去幫助受害的朋友。」
他在述說經驗時，充分展現出自己會遇到癡漢的驚訝，還有真正遇到時的害怕。有趣的是，在這影片下面，完全沒有人問高志當時穿的是什麼衣服，也沒有人質問他為何當時不求救。
大家期待的男生是更有反擊能力的性別，但這些例子證明，即使是男生遇到這種事情，第一時間的反應也是僵住，之後才會慢慢開始反應（戰或逃），而社會上對於性侵害的反應或觀念（如：被騷擾是受害者自己的問題，或受害者在當下很難「確定」自己是受害者），使受害者即使遭到騷擾，也很難出聲求救。
印度紀錄片《印度的女兒》是以前幾年轟動世界的一個案子為主軸，來談印度的女性在家庭、社會裡面的處境。事件是有名優秀的女醫學院學生，夜間跟男友外出，在公車上遭一群男性輪暴致死，男友也被打到瀕死。那群犯人受審時說：「女人不能這麼晚還跟男人一起在外面，所以我要懲罰他。」是什麼原因男人要懲罰女人？是什麼原因男人要用性懲罰女人？片中的鏡頭帶到許多家庭的角落，看到的是小男孩怎麼看著自己的姊姊和媽媽被男人（父、兄）對待，他們看到男人只要自己覺得有理，想對女人怎樣就怎樣。這樣長大的小男生，若沒有其他機會了解別的方式，會以什麼樣的方式來對待他身邊的女人？恐怕對待方式也與他的爸爸和哥哥相去不遠。
性可能與欲望有關，但性「侵」就是一種「侵犯」，侵犯就是權力的展現。回到一開始說的，每當有類似事件發生，就會一直陸續有文章出現，描述自己、身邊的誰的誰的誰，也曾經歷這類事情，而且情節如出一轍：驚嚇、懷疑自己、逃跑。為什麼？因為女性大多非常習慣自己處在被行使權力的那一方，而少數敢反抗和發聲的人，大多是本身性格比較不畏懼權力，或是很幸運的成長過程中有足夠的支持圈，但大多數人還是更害怕反抗權力的結果，因為有太多前車之鑑讓他們「學習到」，反抗的結果只是引火自焚。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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