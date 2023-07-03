性侵犯就是一種權力的展現，大多數人還是更害怕反抗權力的結果

文：黃懿翎

每當有性騷擾事件發生，網路上就會出現更多女生所寫的經驗談，大多數都是嚇到、懷疑自己、盡量迅速離開現場，不求救嗎？不對質嗎？不提告嗎？

你看看之前翁立友的例子，他肯對質嗎？你看看更之前新北自殺的社工師和林奕含的例子，告得贏嗎？少數告贏的例子，泰勒絲（Taylo Swift）應該是其中之一，但即使擁有許多大多數女生沒有的資源，他從媒體曝光到告贏，前後仍舊花了4年的時間。還有今（2023）年從6月初開始那些一個又一個的#Metoo見證，不少也都遭到加害者的否認，或是淡淡承諾說退出什麼什麼圈就算負責了。

大多數的性騷擾者都否認、藉口說不小心，或甚至他是真的不記得（因為這種動作和言語對他來說就是日常，有沒有做出來、說出口可能他自己本人真的怎麼回想也回想不起來）。

我知道只要有這類事情發生，很多男生都會覺得自己很委屈，認為自己不是故意的、認為自己很委屈，也許你真的很委屈，但那個委屈恐怕是在於「你從來都不知道什麼叫尊重女性」，而不是「你真的沒有傷害到人」。

日本動畫《我們這一家》某一集出現這樣的劇情：

橘子某次晚上回家路上，覺得有個走在後面的男生很詭異，回家跟家人說他覺得有色狼，媽媽叫他小心一點，弟弟柚子笑著說他想太多。

橘子第二天跟同學講這件事，說了他弟的反應。同學小清說：「因為男生沒遇過色狼才這麼說。」

男同學吉岡來湊熱鬧，劈頭就說：「雖然我也覺得色狼是男生的恥辱，但我覺得很多時候男生也很委屈，穿那麼短的裙子是要引誘人犯罪吧（女生群嚷嚷：「這怎麼能怪女生」），還有穿這麼短給喜歡的男生看，就不能怪其他男生也看到啦。」

這群女生聽到這面面相覷：是要給喜歡的男生看的嗎？不是自己看了開心的嗎？

吉岡一臉困窘問說：「是這樣喔？」

女生：「對啊！」

這雖然只是動畫，而且人物設定是高中生的年紀，但對話卻相當真實呈現出男女生觀念上的落差。不過男生真的不會遇到性騷擾嗎？看起來也是會，但第一：比例還是相對少，第二：加害者往往也是男生。

之前聽過轉述，有男生不平地說：「不是只有女生走夜路才會怕，男生也會怕啊！」如果當時在場，就會反問那位男士說：「所以你怕的是女生害你，還是男生害你？」而且我猜這題的答案仍然是：男生。

因為男生相對上比較常位居較高的權力地位，而男對女本身就是性別上的階級。日本很久以前的動漫《夢幻遊戲》更是在古裝的背景設定中，經常畫出「男生強吻男生」的情節，但強吻原因不是因為同性戀，而是藉此身體在性方面的控制，宣告：你是要服從我的，我的地位、權力比你更大。

在紀錄片《東京女子偶像流》裡，就談到性別壓迫其實是層層疊疊而來，金字塔最頂端是最符合社會男性氣概的生理男，底下是比較不符合男性氣概的生理男（在紀錄片中指的就是「御宅」），接著是生理女，當然要更細分的話，最符合社會女性特質的生理女，又位居較不符合社會女性特質的生理女之上。

前陣子看到在台日本Youtuber高志，鉅細靡遺地敘述自己在台灣捷運上遇到「癡漢」的經驗（1分42秒到4分56秒處） ，另一名主持人回應事件時說：「如果男生遇到癡漢都會害怕了，那女生一定會更害怕」，當事人更接著說：「希望你們不要這樣做，不對，是絕對不能這樣做！還有看到的人，一定要去幫助受害的朋友。」

他在述說經驗時，充分展現出自己會遇到癡漢的驚訝，還有真正遇到時的害怕。有趣的是，在這影片下面，完全沒有人問高志當時穿的是什麼衣服，也沒有人質問他為何當時不求救。

大家期待的男生是更有反擊能力的性別，但這些例子證明，即使是男生遇到這種事情，第一時間的反應也是僵住，之後才會慢慢開始反應（戰或逃），而社會上對於性侵害的反應或觀念（如：被騷擾是受害者自己的問題，或受害者在當下很難「確定」自己是受害者），使受害者即使遭到騷擾，也很難出聲求救。

印度紀錄片《印度的女兒》是以前幾年轟動世界的一個案子為主軸，來談印度的女性在家庭、社會裡面的處境。事件是有名優秀的女醫學院學生，夜間跟男友外出，在公車上遭一群男性輪暴致死，男友也被打到瀕死。那群犯人受審時說：「女人不能這麼晚還跟男人一起在外面，所以我要懲罰他。」是什麼原因男人要懲罰女人？是什麼原因男人要用性懲罰女人？片中的鏡頭帶到許多家庭的角落，看到的是小男孩怎麼看著自己的姊姊和媽媽被男人（父、兄）對待，他們看到男人只要自己覺得有理，想對女人怎樣就怎樣。這樣長大的小男生，若沒有其他機會了解別的方式，會以什麼樣的方式來對待他身邊的女人？恐怕對待方式也與他的爸爸和哥哥相去不遠。

性可能與欲望有關，但性「侵」就是一種「侵犯」，侵犯就是權力的展現。回到一開始說的，每當有類似事件發生，就會一直陸續有文章出現，描述自己、身邊的誰的誰的誰，也曾經歷這類事情，而且情節如出一轍：驚嚇、懷疑自己、逃跑。為什麼？因為女性大多非常習慣自己處在被行使權力的那一方，而少數敢反抗和發聲的人，大多是本身性格比較不畏懼權力，或是很幸運的成長過程中有足夠的支持圈，但大多數人還是更害怕反抗權力的結果，因為有太多前車之鑑讓他們「學習到」，反抗的結果只是引火自焚。