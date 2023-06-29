白宮傳擴大對中AI晶片禁令，輝達警告將打擊美國晶片產業、永遠失去中國市場

近日，美國政府傳出打算擴大、實施更嚴格的晶片出口禁令，藉以打擊中國在人工智慧（AI）的發展，對此，AI晶片設計大廠輝達（Nvidia）於今（29）日警告，晶片出口禁令將對美國晶片產業造成打擊，失去廣大的中國市場，並且讓美中關係再度面臨挫敗。

美國考慮對中國實施更嚴格的晶片出口禁令

生成式人工智慧（Generative AI）蔚為風潮，許多殺手級應用已經在聊天機器人、搜尋引擎和各類產業應用上開花結果，AI晶片需求直線攀升。

中國過去10年來，無論是AI的研究論文中，還是產業上的發展，都有相當不錯的成果，有鑑於政治上的衝突，美國擔憂中國持續發展的AI技術，將成為威脅，尤其是將這些先進的技術，發揮在軍武產業，將造成美國國安問題。

近日，美國政府內的知情人士告訴《華爾街日報》，白宮有意將對中國的產業圍堵政策層級拉高，推出更加嚴格AI晶片出口禁令。目前，美國商務部仍未有置評。

報導稱，美國商務部可能最快在下月初採取行動，輝達和其它晶片製造商，在未獲得許可證的情況下，不得向中國和其它受關注的國家的出口晶片。

事實上，去（2022）年10月，美國已經先公佈了一波禁止出口的晶片名單，裡頭大多是先進、高階的產品，而如今再度傳出擴大名單內容，將涵蓋到中階產品，引起產業一片譁然。

當時輝達為了不讓中國市場受到禁制令影響，將名單內的晶片產品A100，改變設計為A800的晶片版本，通過審查，而目前看來，這款A800也可能被納入禁制名單之中。

此外，美國政府也在考慮限制向中國AI公司出租雲端計算服務，因為在許多跡象中發現，中國公司租賃之名，實則規避出口禁令。

不過，白宮大動作發布禁制令，雖然可以箝制中國AI產業的發展，但是也有後座力，包含輝達在內的許多專注於發展AI公司，它們的在中國的市場，佔了其營收很大一部分，禁制令無疑對它們是一個沈重的打擊。

輝達警告若擴大晶片出口禁令，將永遠失去中國市場

今（29）日，輝達終於發出聲明，針對本次向中國出口AI晶片的傳聞，如果真的成為政策，將會給美國晶片產業，帶來巨大的長期成本，並進一步使得美中關係再次受挫。

輝達財務長Colette Kress直言，後果可能很嚴重。

他說：「從長遠來看，禁止向中國賣出我們的AI晶片，將導致美國晶片產業，永久失去在世界最大市場競爭和領先的機會，而對公司的財務的影響也非常大，例如輝達的晶片數據部門，大約有20%至25%的收入就是來自中國。」

熟知晶片產業的業內人士告訴我們，美中的攻防是互有來往，先由白宮發動華為（HUAWEI）、中興（ZTE）等5G通訊設備的禁制令，再進一步擴大到包含輝達在內的AI晶片等零件領域；

北京方面也向美國記憶體晶片製造商美光科技（Micron ）列入黑名單，一來一往、禁制力道不斷加大，恐怕上演成為封鎖大戰。他強調，雖然全球供應鏈正在重組，但是目前很大一部分仍是全球分工的狀況，要馬上脫勾幾乎不可能。

因此兩大國彼此攻防，將再度對供應鏈造成傷害，事態擴大的話美國還可能擴及晶片製造、生物技術、儲能電池及能源等領域。業內人士進一步分析，該些領域如果也都開始擴大禁令，那未來包含輝達、台積電等各行業的大企業將面臨更大的風險。

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核稿編輯：翁世航