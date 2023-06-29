白宮傳擴大對中AI晶片禁令，輝達警告將打擊美國晶片產業、永遠失去中國市場
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今（29）日輝達（Nvidia）發出聲明，針對本次向中國出口AI晶片的傳聞，如果真的成為政策，將會給美國晶片產業，帶來巨大的長期成本，並進一步使得美中關係再次受挫。
近日，美國政府傳出打算擴大、實施更嚴格的晶片出口禁令，藉以打擊中國在人工智慧（AI）的發展，對此，AI晶片設計大廠輝達（Nvidia）於今（29）日警告，晶片出口禁令將對美國晶片產業造成打擊，失去廣大的中國市場，並且讓美中關係再度面臨挫敗。
美國考慮對中國實施更嚴格的晶片出口禁令
生成式人工智慧（Generative AI）蔚為風潮，許多殺手級應用已經在聊天機器人、搜尋引擎和各類產業應用上開花結果，AI晶片需求直線攀升。
中國過去10年來，無論是AI的研究論文中，還是產業上的發展，都有相當不錯的成果，有鑑於政治上的衝突，美國擔憂中國持續發展的AI技術，將成為威脅，尤其是將這些先進的技術，發揮在軍武產業，將造成美國國安問題。
近日，美國政府內的知情人士告訴《華爾街日報》，白宮有意將對中國的產業圍堵政策層級拉高，推出更加嚴格AI晶片出口禁令。目前，美國商務部仍未有置評。
報導稱，美國商務部可能最快在下月初採取行動，輝達和其它晶片製造商，在未獲得許可證的情況下，不得向中國和其它受關注的國家的出口晶片。
事實上，去（2022）年10月，美國已經先公佈了一波禁止出口的晶片名單，裡頭大多是先進、高階的產品，而如今再度傳出擴大名單內容，將涵蓋到中階產品，引起產業一片譁然。
當時輝達為了不讓中國市場受到禁制令影響，將名單內的晶片產品A100，改變設計為A800的晶片版本，通過審查，而目前看來，這款A800也可能被納入禁制名單之中。
此外，美國政府也在考慮限制向中國AI公司出租雲端計算服務，因為在許多跡象中發現，中國公司租賃之名，實則規避出口禁令。
不過，白宮大動作發布禁制令，雖然可以箝制中國AI產業的發展，但是也有後座力，包含輝達在內的許多專注於發展AI公司，它們的在中國的市場，佔了其營收很大一部分，禁制令無疑對它們是一個沈重的打擊。
輝達警告若擴大晶片出口禁令，將永遠失去中國市場
今（29）日，輝達終於發出聲明，針對本次向中國出口AI晶片的傳聞，如果真的成為政策，將會給美國晶片產業，帶來巨大的長期成本，並進一步使得美中關係再次受挫。
輝達財務長Colette Kress直言，後果可能很嚴重。
他說：「從長遠來看，禁止向中國賣出我們的AI晶片，將導致美國晶片產業，永久失去在世界最大市場競爭和領先的機會，而對公司的財務的影響也非常大，例如輝達的晶片數據部門，大約有20%至25%的收入就是來自中國。」
熟知晶片產業的業內人士告訴我們，美中的攻防是互有來往，先由白宮發動華為（HUAWEI）、中興（ZTE）等5G通訊設備的禁制令，再進一步擴大到包含輝達在內的AI晶片等零件領域；
北京方面也向美國記憶體晶片製造商美光科技（Micron ）列入黑名單，一來一往、禁制力道不斷加大，恐怕上演成為封鎖大戰。他強調，雖然全球供應鏈正在重組，但是目前很大一部分仍是全球分工的狀況，要馬上脫勾幾乎不可能。
因此兩大國彼此攻防，將再度對供應鏈造成傷害，事態擴大的話美國還可能擴及晶片製造、生物技術、儲能電池及能源等領域。業內人士進一步分析，該些領域如果也都開始擴大禁令，那未來包含輝達、台積電等各行業的大企業將面臨更大的風險。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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