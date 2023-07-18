陳鼓應《道家的人文精神》：全球視野下異質文化的對話——莊子與尼采、羅素的會通

我們想讓你知道的是
人文精神始於先秦，道家思想對生命的關注，在在流露著社會關懷，以多元形態為生命找到最適合的路。本書分為「道家的社會關懷」和「老莊的人文思想」兩個主題，作者陳鼓應貫通中西方哲學的文化視野，將對時代的領悟，融入經典的詮釋中。從道家的哲學意義重新思索生命，以自然無為的核心思想，站在人文角度，深入老莊剖析對當代的啟示。
文：陳鼓應
三 全球視野下異質文化的對話
前面談到儒、道和名、道學派間進行的對話，接著要談在中西文化的差異中如何進行對話。這使我想起惠施所說的「小同異、大同異」的問題，《莊子．天下》有一段介紹惠施對異同相對性地論述：
大同而與小同異，此之謂小同異；萬物畢同畢異，此之謂大同異。
由於萬物有其殊相也有共相，由殊相來看，則莫不異；由共相來看，則莫不同。中西文化也是這樣，如莊子與尼采彼此的人生觀雖有巨大的差異，但也有許多觀點可以相互會通。
尼采與莊子的會通：世界各民族道德形態與價值判斷的多樣性
這裡我先以尼采《查拉斯圖特拉如是說．一千零一個目標》與《莊子．齊物論》作為基點進行論述，來察看中西文化在極大差異之中有其可以會通的觀點。先從〈一千零一個目標〉作為起點，在這詩篇中尼采是這麼說的：
查拉圖斯特拉曾遊歷過許多地方，見到了許多民族的善與惡。在這世界上，查拉圖斯特拉還未曾發現比善惡更強大的力量。
每個民族都高懸一塊匾額。看吧！那是記錄著他們超越自我的匾。看吧！那是它的衝創意志的呼聲，凡是從最深處、最不尋常、最艱難處獲得自由，都是神聖的。
真的，我的兄弟，一旦你認清一個民族的需求、天空及其鄰人，你無疑會猜想他們自我超越的法則是什麼，以及他們攀登希望之梯的目的又是什麼。
時至今日我已有了一千個目標，因為我們有一千個民族。所缺的，只是套住千頸怪獸的鎖鏈：所缺的是一個目標。人類仍然沒有目標。
〈一千零一個目標〉提出了這樣一些主要論點：
一、世界各地區產生了多樣性的道德形態，各民族有他們不同的價值判斷。
二、不同的價值取向與道德觀念是創造意志的呼聲。
三、尼采列舉了希臘人、波斯人、猶太人、日爾曼人四個族群的價值取向，他們各自的道德標準、內涵各有不同。
四、每一個民族所形成的不同價值判斷都基於四個重要因素：困苦、土地、天空及鄰族關係。我們應該對於一個民族的困苦、土地、天空及鄰族關係有所認識，這樣才能了解他們自我超越的法則是什麼。
五、道德準則是人為設定的，並非所謂天啟的──「不是從天下降下來的聲音」。
六、人類有千百個民族，就有千百種道德準則。然而，各種不同的善惡判斷之間就會形成相互對抗，導致四分五裂，以致各民族之間出現了隔離、混亂的狀態。因此，需要有一個新的視野，作為大家合力追求的共同目標。
〈一千零一個目標〉所提出的價值判斷的多樣性，使人類能夠從一個新的視野來追求更高的目標，延續多樣的道德形態，尼采這一主張與莊子的齊物精神正相會通。
道家思想自老莊開始便倡導價值取向的多樣性與道德判斷的多向性。兩千五百年前的老子便提出美醜善惡的價值相對性觀點，如謂：「天下皆知美之為美，斯惡已。皆知善之為善，斯不善已。」（〈二章〉）莊子更闡揚齊物精神：不同的生命都有其獨特的價值，萬物都有其各自生成的方式和獨特的生存樣態，如〈齊物論〉所說：「物固有所然，物固有所可。無物不然，無物不可。」這是莊子對世界上各物的存在性及其獨特意義的肯定。但是眾多殊異性的主體生命是可以相互會通、互為主體的，即莊子所說的「恢恑憰怪，道通為一」。
羅素與莊子的會通：破除西方中心論與人類中心論
我們這一代是戰後生長的一代，自青少年開始，便處於一個動盪不安的時代。我的祖籍是福建客家地區，十來歲便因戰亂隨父母遷居台灣。我有生之年，多局限在校園生活。由於蔣氏政權實施戒嚴長達三十八年，在高壓統治下，知識分子的言行往往成為鎮制力注視的焦點。官方將儒學的忠孝節義，由「移孝作忠」而狹化為「忠於領袖」；學術圈裡，則道統意識的樊籬深沉地籠罩著人們的心思。而我在大學期間，課程則以西方哲學為主，從柏拉圖（Plato）到黑格爾（Georg Wilhelm Friendrich Hegel），每個哲學家所構造的龐大體系，最後都要抬出一個虛構的上帝，作為其理論的最後保證。
在這種無所不包的思維籠罩下，讓人深覺失去了真實的自我。直到接觸了尼采，我才體會到思想園地裡充滿著蓬勃的生命感。尼采說：「西方傳統哲學注入了過多的神學血液。」這話引起了我的無限共鳴，因而尼采的酒神精神便成為我衝破西方形而上學網羅以及宋明道統觀念囚籠的兩個面向。
上個世紀五十年代後期到六十年代後期，在台灣大學校園內外流行著兩股西方現代哲學思潮，一是存在主義，一是邏輯實證論。就我個人的學術理路，是由尼采而存在主義再到莊子。羅素之所以對我那一代人產生廣泛的影響，不是因為他的分析哲學，而是他解析社會現狀的論著，最盛行的如《變動世界的新希望》，羅素言論最引起我們共鳴的是他深懷社會良知的呼聲。從二十世紀五十年代起，羅素強烈譴責英美政府的侵略行徑。一九六一年，已經九十高齡的羅素，仍然在參與對英國政府的抗議示威中被捕入獄。
羅素《變動世界的新希望》主旨在於討論人與自然的衝突、人與人的衝突、人與自己的衝突，並且在各種衝突中探尋和諧的可能性。我們首先談人與自然的衝突。
中西哲學自然觀的差異：天人合一論與天人分離觀的對顯
在人和自然的關係上，羅素說了如下這些富有現代意義的話：
現在我們對於自然的態度，有以驕橫代替順從的危險，這將導致更大的災難。我們雖然能使物質的自然滿足於我們的願望，但我們不能支配自然或改變自然的常態。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。