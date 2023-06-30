紐西蘭總理訪中會見習近平，除了促進貿易雙方還談些什麼？
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紐西蘭總理希金斯展開訪中之旅，27日會見習近平，兩人除討論深化貿易外，亦談及氣候、俄烏戰爭等議題。紐西蘭近年在人權、國際秩序等方面態度較為強硬，雙方分別說了什麼？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）週日（6月25日）率領貿易代表團展開了為期5天的訪中之旅，為紐西蘭的出口產品和博彩等新興行業尋求更多出路。週二（27日）下午，他會見了中國國家主席習近平。習近平表示，中國和紐西蘭應促進貿易和投資。
《路透社》報導，習近平27日在北京會見希金斯時表示，兩國要推動貿易投資的自由化、便利化，為對方企業提供更好的營商環境，也要加強教育、文化、旅遊等領域合作。希金斯則稱紐西蘭與中國之間具有國際上「最重要和最廣泛的關係之一」，並表示他此行的重點是幫助兩國企業重建並深化聯繫。
報導指，中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，但隨著地緣政治緊張局勢的加劇，紐西蘭國內要求減少對北京依賴的呼聲越來越高，許多小企業轉往澳洲和北美等市場尋求機會。
此前，希金斯曾稱中國是「寶貴的合作夥伴」、形容中國是恢復其經濟的「要素」，但他也意識到國內尋求新市場的呼聲；兩週前他宣佈訪中之際，亦曾表示該國政府為了「實現整體市場份額多元化」，簽署、升級了7項自由貿易協定。
根據《美聯社》，紐西蘭的經濟在經歷連續兩季的萎縮後，本月正式進入衰退期。該國官員們表示，針對紐西蘭疫後經濟復甦的三大引擎——出口、旅遊和教育業，中國是一大關鍵。
同日稍早，希金斯出席了世界經濟論壇（WEF）在天津舉辦的會議；根據希金斯辦公室的一份聲明，他還參加了4家紐西蘭出口商與中國業者的簽約儀式。28日，他將會見中國總理李強。
貿易之外，紐西蘭態度轉趨強硬
《路透社》指出，不同於鄰國澳洲或其他「五眼聯盟」的安全夥伴，紐西蘭與中國的互動基本上保持友好，去年雙方還升級了自貿協定。然而，紐西蘭近年在人權、國際秩序和潛在的太平洋軍事問題等方面，態度變得較為強硬，這一點則與其西方盟友對中國的態度類似。
根據《紐西蘭先驅報》，在與習近平會面時，希金斯還向其提起了紐西蘭「對區域穩定、繁榮的共同意向」及維持國際秩序的重要性，以及中國在氣候變化、俄烏戰爭等方面可發揮的作用。
兩人還談及了兩國「在文化和政治制度上具差異」的領域，希金斯說，紐西蘭「始終以尊重但一致的方式，倡導反映紐西蘭獨立的外交政策，或利益和價值觀」。對此，習近平表示，紐西蘭奉行獨立自主的外交政策，中方也將「繼續視彼此為合作夥伴而不是競爭對手」。
不同於習近平與希金斯之間平和、以外交辭令為主的會談，兩國外長此前曾有過一次較為激烈的會面。
綜合《澳洲人報》及《法新社》報導，紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月赴北京會見中國外長秦剛時，提及了新疆人權、香港及台灣局勢等雙方「意見不一致」的問題，被秦剛「趾高氣揚的訓誡」、「教導了整整一個小時」，而她也未示弱、並反駁了秦剛的「戰狼」式言論。
馬胡塔27日亦稱，此前在準備紐西蘭總理訪中時，她曾與中國外長有過一次「直率有力」的討論，而雙方在「直言不諱地進行討論」後，該國總理仍能率領貿易代表團訪中，則顯示了兩國關係的成熟。
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原標題：新西蘭總理會習近平 貿易之外還談了什麼？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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