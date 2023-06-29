前進黨皮塔競選總理之路添變數？參議員稱皮塔在參議院恐得不到五票

據《曼谷郵報》報導，泰國參議院政治發展和公眾參與委員會副主席Kittisak Rattanawaraha週三（28日）表示，前進黨（Move Forward Party）領導人兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）在預計7月13日舉行的新總理的議會選舉中，獲得參議院的票數可能會少於5票。

這位參議員進一步說明，大多數在2014年政變後被任命的參議員似乎已經決定在總理投票中，不是投票反對皮塔，就是棄權。他也補充皮塔可能不是唯一的總理候選人，任何贏得25個或更多眾議院席位的政黨都可以提名最多三名的總理候選人。

Kittisak Rattanawaraha本人則聲明：「我支持以國王為國家元首的民主派。」

由於前進黨過去積極呼籲修改刑法112條《冒犯君主罪》，激怒國內保皇建制派及有錢的傳統勢力，其中包含傾向較為保守的參議員，對於《冒犯君主罪》的立場也被視為許多參議員不支持皮塔成為總理的主要原因。

不過，Kittisak Rattanawaraha也表示，參議院的立場明確，不會干預新政府的組建過程，且無論是誰成為新任總理，都可能出現某種程度上的政治動盪。

根據泰國憲法，皮塔至少得在750個席位（眾議院500席，參議院250席）中獲得至少376票才能順利出任總理，以前進黨為首的8黨聯盟目前在眾議院共有312個席位。

Photo Credit: GettyImages 皮塔（中）於5月18日宣布前進黨將與7個政黨組成聯合政府

據《路透社》報導，皮塔於週二（27日）聲稱，他已在參議院獲得足夠的支持，確保他能順利當選總理。他也補充前進黨正在投票前向參議員說明該黨的立場，希望參議員能夠堅持不違背人民意願的原則。

在5月的全國眾議院選舉中獲得151席的前進黨若未能在總理選舉中組建新的政府，獲得第二多席位的（141席）的為泰黨（Phak Phuea Thai）應該接續成立一個新的聯合政府。

《曼谷郵報》指出，前進黨與為泰黨目前針對眾議院議長一職出現了分歧，目前仍在談判。

國王於7月3日主持開幕議會後，眾議院將於7月4日召開第一次會議，選出議長及2名副手。

兩黨原定於本週三（28日）討論此問題，但在為泰黨的堅持下無限推遲了會議。然而，有報導稱，前進黨與為泰黨將於週四（29日）會面，預計很快就會消除分歧，而八黨聯盟將於7月2日舉行會議。

對此，為泰黨眾議院候選人Srettha Thavisin聲明，無論此事最終如何解決，兩黨之間的夥伴關係都將繼續下去。他表示，前進黨和為泰黨正朝著建立八黨聯合政府的共同目標努力，不會以「犧牲」或「讓步」的方式解決紛爭。

帕乍迪波國王研究所（King Prajadhipok's Institute）民主創新辦公室主任Stithorn Thananithichot則認為，對眾議院議長職位的爭奪顯示為泰黨有一個替代計劃，以防萬一前進黨最終無法組建政府。

Stithorn Thananithichot表示，若前進黨最後成為在野黨，而為泰黨進入政府，為泰黨可能會在眾議院面臨一些問題，且可能導致兩黨的關係破裂。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒