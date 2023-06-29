前進黨皮塔競選總理之路添變數？參議員稱皮塔在參議院恐得不到五票
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泰國一名參議員表示，前進黨總理候選人皮塔在新總理的議會選舉中獲得參議院的票數可能會少於5票，儘管先前皮塔曾表示已在參議院獲得足夠支持。此外，前進黨與為泰黨目前因眾議院議長一職出現分歧。
據《曼谷郵報》報導，泰國參議院政治發展和公眾參與委員會副主席Kittisak Rattanawaraha週三（28日）表示，前進黨（Move Forward Party）領導人兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）在預計7月13日舉行的新總理的議會選舉中，獲得參議院的票數可能會少於5票。
這位參議員進一步說明，大多數在2014年政變後被任命的參議員似乎已經決定在總理投票中，不是投票反對皮塔，就是棄權。他也補充皮塔可能不是唯一的總理候選人，任何贏得25個或更多眾議院席位的政黨都可以提名最多三名的總理候選人。
Kittisak Rattanawaraha本人則聲明：「我支持以國王為國家元首的民主派。」
由於前進黨過去積極呼籲修改刑法112條《冒犯君主罪》，激怒國內保皇建制派及有錢的傳統勢力，其中包含傾向較為保守的參議員，對於《冒犯君主罪》的立場也被視為許多參議員不支持皮塔成為總理的主要原因。
不過，Kittisak Rattanawaraha也表示，參議院的立場明確，不會干預新政府的組建過程，且無論是誰成為新任總理，都可能出現某種程度上的政治動盪。
根據泰國憲法，皮塔至少得在750個席位（眾議院500席，參議院250席）中獲得至少376票才能順利出任總理，以前進黨為首的8黨聯盟目前在眾議院共有312個席位。
據《路透社》報導，皮塔於週二（27日）聲稱，他已在參議院獲得足夠的支持，確保他能順利當選總理。他也補充前進黨正在投票前向參議員說明該黨的立場，希望參議員能夠堅持不違背人民意願的原則。
在5月的全國眾議院選舉中獲得151席的前進黨若未能在總理選舉中組建新的政府，獲得第二多席位的（141席）的為泰黨（Phak Phuea Thai）應該接續成立一個新的聯合政府。
《曼谷郵報》指出，前進黨與為泰黨目前針對眾議院議長一職出現了分歧，目前仍在談判。
國王於7月3日主持開幕議會後，眾議院將於7月4日召開第一次會議，選出議長及2名副手。
兩黨原定於本週三（28日）討論此問題，但在為泰黨的堅持下無限推遲了會議。然而，有報導稱，前進黨與為泰黨將於週四（29日）會面，預計很快就會消除分歧，而八黨聯盟將於7月2日舉行會議。
對此，為泰黨眾議院候選人Srettha Thavisin聲明，無論此事最終如何解決，兩黨之間的夥伴關係都將繼續下去。他表示，前進黨和為泰黨正朝著建立八黨聯合政府的共同目標努力，不會以「犧牲」或「讓步」的方式解決紛爭。
帕乍迪波國王研究所（King Prajadhipok's Institute）民主創新辦公室主任Stithorn Thananithichot則認為，對眾議院議長職位的爭奪顯示為泰黨有一個替代計劃，以防萬一前進黨最終無法組建政府。
Stithorn Thananithichot表示，若前進黨最後成為在野黨，而為泰黨進入政府，為泰黨可能會在眾議院面臨一些問題，且可能導致兩黨的關係破裂。
新聞來源
- Pita 'won't get 5 votes' for PM, says senator（曼谷郵報）
- New twist to speaker row（曼谷郵報）
- Thailand's Pita says 'enough support' from Senate to become PM（路透社）
延伸閱讀
- 持有媒體股份恐遭撤銷眾議員資格，泰國總理候選人皮塔：「已準備面對」
- 泰國選委員會針對持有媒體股份展開調查，總理熱門候選人皮塔恐面臨取消被選資格
- 泰國前進黨聯盟簽組閣備忘錄，未列修改冒犯君主罪的刑法第112條
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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