加害者可以「告發」自己嗎？朱學恒案接下來檢調該如何偵辦？
我們想讓你知道的是
一般而言，加害者「告發」自己理論上會以「自首」的方式進行，但在朱學恒的事件裡，他又不完全符合自首的條件，而且除了告發及自首的問題以外，他究竟觸犯哪個罪名，也是影響最後是否起訴的關鍵。
名嘴朱學恒在被議員鍾沛君爆出性騷擾事件，沉寂幾天後，突然發文貼出自己已經向地檢署告發自己的照片，表示自己一定會負起責任，然而這樣的操作是真的可行的嗎？在法律上是可以去告發自己的嗎？
加害者可以「告發」自己嗎？
基本上，在法律上並沒有告發自己這種情況，因為所謂的「告發」指的是不具備告訴權的人，知道有犯罪發生，向檢察官或警察說明有犯罪事實。
以朱學恒對鍾沛君做出性騷擾行為的事件來看，在這事件中朱學恒是加害人，而鍾沛君是被害者，身為被害者的鍾沛君就是有告訴權的人，她可以向地檢署提出告訴，而除了她本人是有告訴權的人以外，她的配偶、法定代理人、直系血親等親屬也是可以去幫她提告的。
然而，在這些人之外的，就是屬於沒有告訴權的第三人，例如知情的朋友，甚至是知道這個事件的民眾，都是可以去向地檢署告發的。
不過這個所謂的第三人有個例外，也就是加害者本人，因為他就是做出犯罪行為的人，如果他真的想要去告發自己，理論上會是以自首的方式進行。
不過，要變成自首又有個前提，也就是要在有偵查權的機關尚未發現犯罪事實前，或是有偵查權的機關知道有犯罪事實，但還不知道嫌疑人之前就去向機關陳述自己的犯罪事實，才會算是自首。
是性騷擾還是強制猥褻，很重要
而以朱學恒的事件，除了告發及自首的問題以外，還有他究竟是觸犯哪個罪名。
因為朱學恒是強行抱住鐘沛君然後強吻兩次，依據《性騷擾防治法》的規定，趁人不備去親吻、觸摸對方私密部位等行為確實會成立性騷擾，然而性騷擾罪是屬於告訴乃論之罪，有六個月的告訴期間，一旦過了告訴期間，檢察官就會給予嫌疑人不起訴。
不過，朱學恒強行抱住鐘沛君的這個動作，就是很重要的一個關鍵，他有行動去限制住鐘沛君達成強吻的行為，這樣以強暴的動作去達成猥褻的目的，就可能會觸犯《刑法》第224條的強制猥褻罪，而強制猥褻罪就屬於非告訴乃論之罪，不會有所謂六個月的告訴期間，就算從事件發生到現在已經過了六個月，一樣可以去提告，檢察官也會去偵查。
對於這樣的事件接連被爆出，真的是讓人感到很難過，這不僅顯示出社會上還是有很多人對於他人身體自主權的不尊重，也顯示出社會對於兩性平權這點還有極大的進步空間，並且我們對於受害者的保護機制亦非完善，希望在這次的MeToo浪潮中，能夠喚醒大家對於兩性平權及尊重他人身體的意識，同時喚起大家對於受害者的保護以及願意主動為他們發聲的精神。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
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在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。