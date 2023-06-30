加害者可以「告發」自己嗎？朱學恒案接下來檢調該如何偵辦？

名嘴朱學恒在被議員鍾沛君爆出性騷擾事件，沉寂幾天後，突然發文貼出自己已經向地檢署告發自己的照片，表示自己一定會負起責任，然而這樣的操作是真的可行的嗎？在法律上是可以去告發自己的嗎？

加害者可以「告發」自己嗎？

基本上，在法律上並沒有告發自己這種情況，因為所謂的「告發」指的是不具備告訴權的人，知道有犯罪發生，向檢察官或警察說明有犯罪事實。

以朱學恒對鍾沛君做出性騷擾行為的事件來看，在這事件中朱學恒是加害人，而鍾沛君是被害者，身為被害者的鍾沛君就是有告訴權的人，她可以向地檢署提出告訴，而除了她本人是有告訴權的人以外，她的配偶、法定代理人、直系血親等親屬也是可以去幫她提告的。

然而，在這些人之外的，就是屬於沒有告訴權的第三人，例如知情的朋友，甚至是知道這個事件的民眾，都是可以去向地檢署告發的。

不過這個所謂的第三人有個例外，也就是加害者本人，因為他就是做出犯罪行為的人，如果他真的想要去告發自己，理論上會是以自首的方式進行。

不過，要變成自首又有個前提，也就是要在有偵查權的機關尚未發現犯罪事實前，或是有偵查權的機關知道有犯罪事實，但還不知道嫌疑人之前就去向機關陳述自己的犯罪事實，才會算是自首。

是性騷擾還是強制猥褻，很重要

而以朱學恒的事件，除了告發及自首的問題以外，還有他究竟是觸犯哪個罪名。

因為朱學恒是強行抱住鐘沛君然後強吻兩次，依據《性騷擾防治法》的規定，趁人不備去親吻、觸摸對方私密部位等行為確實會成立性騷擾，然而性騷擾罪是屬於告訴乃論之罪，有六個月的告訴期間，一旦過了告訴期間，檢察官就會給予嫌疑人不起訴。

不過，朱學恒強行抱住鐘沛君的這個動作，就是很重要的一個關鍵，他有行動去限制住鐘沛君達成強吻的行為，這樣以強暴的動作去達成猥褻的目的，就可能會觸犯《刑法》第224條的強制猥褻罪，而強制猥褻罪就屬於非告訴乃論之罪，不會有所謂六個月的告訴期間，就算從事件發生到現在已經過了六個月，一樣可以去提告，檢察官也會去偵查。

對於這樣的事件接連被爆出，真的是讓人感到很難過，這不僅顯示出社會上還是有很多人對於他人身體自主權的不尊重，也顯示出社會對於兩性平權這點還有極大的進步空間，並且我們對於受害者的保護機制亦非完善，希望在這次的MeToo浪潮中，能夠喚醒大家對於兩性平權及尊重他人身體的意識，同時喚起大家對於受害者的保護以及願意主動為他們發聲的精神。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航