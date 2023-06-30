國際組織總部雲集的瑞士，正成為中俄諜報戰的風暴核心
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自瑞士2023年擔任聯合國安理會非常任理事國以來，針對瑞士的威脅愈演愈烈，然而隨著聯合國及歐洲安全與合作組織等國際組織的勸和促談能力一再衰弱，穩定的新國際秩序也確立無望。
文：Keystone-SDA/ac
週一（6月26日），《瑞士2023年安全報告》（Switzerland's Security 2023 Report）的相關新聞報導中提到：「由於是眾多國際組織總部所在地，瑞士成了歐洲境內俄羅斯情報人員最活躍的國家之一。這些情報人員大多在外交身份掩護下從事間諜活動。」
報告指出，自瑞士今（2023）年擔任聯合國安理會（United Nations Security Council）非常任理事國以來，針對瑞士的威脅愈演愈烈。聯合國及歐洲安全與合作組織（簡稱：歐安組織；英文：Organization for Security and Cooperation in Europe，縮寫：OSCE）等國際組織的勸和促談能力一再衰弱，穩定的新國際秩序也確立無望。
報告作者警告道：「中國和俄羅斯正試圖改變現有機構、規則和準則。」
俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍將是瑞士安全環境的焦點。瑞士情報部門的目標是阻止物資運往俄羅斯，用於受制裁的軍事活動。由於涉及俄羅斯的戰略採購，歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）、土耳其和印度等新地區也成為了瑞士情報人員的關注目標。
瓦格納「快閃兵變」
上週六（6月24日），俄羅斯僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）發動的兵變無疾而終，引發瑞士情報部門關注。
瑞士聯邦情報局（Swiss Federal Intelligence Service）局長Christian Dussey在週一（6月26日）的新聞記者會上表示：「整個週末，情報部門密切監測局勢發展。當前，我們處於緩和期，但由普里戈任（Yevgeny Prigozhin）和他領導的瓦格納集團發動的叛亂，代表了局勢的重大變化。」
不過，目前下定論尚早，他補充道，各方都在觀望局勢走向。Dussey將這次兵變與1991年針對戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的政變和1993年時任俄羅斯總統葉爾欽與俄羅斯議會之間的憲政危機進行比較，兩起事件的結果都是國家機器更加強大。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：瑞士情報部門警告防範來自俄羅斯和中國的間諜活動
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
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此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
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