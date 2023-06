國際組織總部雲集的瑞士，正成為中俄諜報戰的風暴核心

文:Keystone-SDA/ac

週一(6月26日),《瑞士2023年安全報告》(Switzerland's Security 2023 Report)的相關新聞報導中提到:「由於是眾多國際組織總部所在地,瑞士成了歐洲境內俄羅斯情報人員最活躍的國家之一。這些情報人員大多在外交身份掩護下從事間諜活動。」

報告指出,自瑞士今(2023)年擔任聯合國安理會(United Nations Security Council)非常任理事國以來,針對瑞士的威脅愈演愈烈。 聯合國及歐洲安全與合作組織(簡稱:歐安組織;英文:Organization for Security and Cooperation in Europe,縮寫:OSCE)等國際組織的勸和促談能力一再衰弱,穩定的新國際秩序也確立無望。

報告作者警告道:「中國和俄羅斯正試圖改變現有機構、規則和準則。」

俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍將是瑞士安全環境的焦點。 瑞士情報部門的目標是阻止物資運往俄羅斯,用於受制裁的軍事活動。 由於涉及俄羅斯的戰略採購,歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union)、土耳其和印度等新地區也成為了瑞士情報人員的關注目標。

瓦格納「快閃兵變」

上週六(6月24日),俄羅斯僱傭兵瓦格納集團 (Wagner Group) 發動的兵變無疾而終,引發瑞士情報部門關注。

瑞士聯邦情報局(Swiss Federal Intelligence Service)局長Christian Dussey在週一(6月26日)的新聞記者會上表示:「整個週末,情報部門密切監測局勢發展。當前,我們處於緩和期,但由普里戈任( Yevgeny Prigozhin )和他領導的瓦格納集團發動的叛亂,代表了局勢的重大變化。」

不過,目前下定論尚早,他補充道,各方都在觀望局勢走向。 Dussey將這次兵變與1991年針對 戈巴契夫 (Mikhail Gorbachev)的政變和1993年時任俄羅斯總統 葉爾欽 與俄羅斯議會之間的憲政危機進行比較, 兩起事件的結果都是國家機器更加強大。

