（7/1頒獎典禮不斷更新）【2023金曲獎入圍暨得獎名單】
我們想讓你知道的是
第34屆金曲獎以「無疆界」為主題概念，頒獎典禮將於7月1日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，這是疫情解封後的首次金曲獎，也是睽違3年後，重返台北小巨蛋。
2023年第34屆金曲獎，共計有314家報名單位、1667張專輯／EP、2萬4604件作品參賽；總件數較上屆增加3883件；其中實體專輯／EP273件，較上屆增加27件，數位發行專輯／EP1181件，較上屆增加78件。而今年金曲獎報名情形，也創下歷年最高紀錄。
經評審團初審、資格審及複審三階段，歷時3個月的評審作業後，產生入圍名單，計169件作品入圍角逐27個獎項；其中，何樂音樂有限公司，以及環球國際唱片股份有限公司，分別入圍12項表現最亮眼，專輯作品則以洪佩瑜的《明室》入圍8項奪冠，至於徐佳瑩的《給》和吳青峰的《馬拉美的星期二》則紛紛入圍7項大獎緊追在後。
至於本屆特別貢獻獎得主為林秋離先生及歐陽菲菲女士。
本屆金曲獎評審團主席，由知名音樂製作人、演唱會音樂總監陳建騏擔任，陳建騏曾獲金曲獎第23屆「最佳編曲人獎」、第27屆「最佳單曲製作人獎」、第32屆「最佳專輯製作人獎」，陳建騏活躍於劇場、電影、電視劇、流行音樂、廣告界等。
第34屆金曲獎以「無疆界」為主題概念，頒獎典禮將於7月1日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，這也是疫情解封後的首次金曲獎，也是睽違3年後，重返台北小巨蛋。
第34屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
【演唱類】
【出版獎】
■ 年度專輯獎
最佳華語專輯獎
最佳台語專輯獎
最佳客語專輯獎
最佳原住民語專輯獎
■ 年度歌曲獎
準明星／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱：徐佳瑩）
明室／何樂音樂有限公司（演唱：洪佩瑜）
最偉大的作品／杰威爾音樂有限公司（演唱：周杰倫）
新世紀的女兒 feat. Chunho／火氣音樂股份有限公司（演唱：鄭宜農）
最好的時光／聯成娛樂事業有限公司（演唱：安溥）
Semane sepi夢／野聲音娛樂有限公司（演唱：葛西瓦）
■ 最佳華語專輯獎
給／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
明室／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
Snow White／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）
PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）
馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）
娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）
■ 最佳台語專輯獎
水逆／火氣音樂股份有限公司（演唱者：鄭宜農）
邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司（演唱者：A_Root同根生）
格／顏社企業有限公司（演唱者：DJ MR.GIN）
萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：黃浩庭 HAOTING）
憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司（演唱者：蔡秋鳳）
禁／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯）
■ 最佳客語專輯獎
等路 Waiting a present for／好有感覺音樂事業有限公司（演唱者：邱舒）
簷風謠／山狗大樂團（演唱者：林鈺婷）
我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司（演唱者：彭佳慧）
蝓螺／老頭音樂（演唱者：米莎）
客氣／安樂茂思國際事業有限公司（演唱者：彭柏邑）
■ 最佳原住民語專輯獎
Muskun Kata 一起我們／燚碼音樂工作室（演唱者：王宏恩）
分水嶺 Padiyudr／那屋瓦文化有限公司（演唱者：Kivi）
cinevuan 7鄰86號／十一音像有限公司（演唱者：Matzka）
我這裡有一批很純的你要不要 Ita／野聲音娛樂有限公司（演唱者：葛西瓦）
ABUS／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：阿布絲）
■ 最佳 MV 獎
Beanstalk《BEANSTALK》／導演：章郡／否極泰來音樂股份有限公司（演唱者：YELLOW黃宣）
I Will Find You《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》／導演：陳霈芙／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：曾沛慈）
給《給》／導演：比爾賈／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
差-點《Snow White》／導演：邱柏昶／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）
（……海妖沙龍）（feat. 蜷川紅 of 和樂器樂團）《馬拉美的星期二》／導演：Show Yanagisawa／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）
Little Balcony《Little Balcony》／導演：Pennacky／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車 Sunset Rollercoaster、Phum Viphurit）
【個人獎】
■ 最佳作曲人獎
黃玠瑋／游牧《游牧》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：黃玠瑋）
徐佳瑩／不在一起就不會分開《明室》／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
艾怡良／我怨《LINK》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：A-Lin）
鄭宜農、何俊葦／新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》／火氣音樂股份有限公司（演唱者：鄭宜農）
戴佩妮／鬧劇《被動的觀眾》／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司（演唱者：戴佩妮）
吳青峰／（……戀人絮語）（feat. 林嘉欣）《馬拉美的星期二》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰、林嘉欣）
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。