（7/1頒獎典禮不斷更新）【2023金曲獎入圍暨得獎名單】

2023年第34屆金曲獎,共計有314家報名單位、1667張專輯/EP、2萬4604件作品參賽;總件數較上屆增加3883件;其中實體專輯/EP273件,較上屆增加27件,數位發行專輯/EP1181件,較上屆增加78件。而今年金曲獎報名情形,也創下歷年最高紀錄。

經評審團初審、資格審及複審三階段,歷時3個月的評審作業後,產生入圍名單,計169件作品入圍角逐27個獎項;其中,何樂音樂有限公司,以及環球國際唱片股份有限公司,分別入圍12項表現最亮眼,專輯作品則以洪佩瑜的《明室》入圍8項奪冠,至於徐佳瑩的《給》和吳青峰的《馬拉美的星期二》則紛紛入圍7項大獎緊追在後。

至於本屆特別貢獻獎得主為林秋離先生及歐陽菲菲女士。

本屆金曲獎評審團主席,由知名音樂製作人、演唱會音樂總監陳建騏擔任,陳建騏曾獲金曲獎第23屆「最佳編曲人獎」、第27屆「最佳單曲製作人獎」、第32屆「最佳專輯製作人獎」,陳建騏活躍於劇場、電影、電視劇、流行音樂、廣告界等。

第34屆金曲獎以「無疆界」為主題概念,頒獎典禮將於7月1日(星期六)晚間7時在台北小巨蛋舉行,這也是疫情解封後的首次金曲獎,也是睽違3年後,重返台北小巨蛋。

第34屆金曲獎完整入圍暨得獎名單(粗體為得獎者)

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

準明星/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱:徐佳瑩)

明室/何樂音樂有限公司(演唱:洪佩瑜)

最偉大的作品/杰威爾音樂有限公司(演唱:周杰倫)

新世紀的女兒 feat. Chunho/火氣音樂股份有限公司(演唱:鄭宜農)

最好的時光/聯成娛樂事業有限公司(演唱:安溥)

Semane sepi夢/野聲音娛樂有限公司(演唱:葛西瓦)

■ 最佳華語專輯獎

給/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱者:徐佳瑩)

明室/何樂音樂有限公司(演唱者:洪佩瑜)

Snow White/愛貝克思股份有限公司(演唱者:JADE)

PRO/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:熊仔)

馬拉美的星期二/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:吳青峰)

娛樂自己/相信音樂國際股份有限公司(演唱者:HUSH)

■ 最佳台語專輯獎

水逆/火氣音樂股份有限公司(演唱者:鄭宜農)

邊緣轉生術 Holy Gazai/創銘實業股份有限公司(演唱者:A_Root同根生)

格/顏社企業有限公司(演唱者:DJ MR.GIN)

萬壽菊/夕陽音樂產業有限公司(演唱者:黃浩庭 HAOTING)

憐朱安/比佛利影音多媒體有限公司(演唱者:蔡秋鳳)

禁/滾石國際音樂股份有限公司(演唱者:曹雅雯)

■ 最佳客語專輯獎

等路 Waiting a present for/好有感覺音樂事業有限公司(演唱者:邱舒)

簷風謠/山狗大樂團(演唱者:林鈺婷)

我在客廳做的夢/大賞門文化傳播有限公司(演唱者:彭佳慧)

蝓螺/老頭音樂(演唱者:米莎)

客氣/安樂茂思國際事業有限公司(演唱者:彭柏邑)

■ 最佳原住民語專輯獎

Muskun Kata 一起我們/燚碼音樂工作室(演唱者:王宏恩)

分水嶺 Padiyudr/那屋瓦文化有限公司(演唱者:Kivi)

cinevuan 7鄰86號/十一音像有限公司(演唱者:Matzka)

我這裡有一批很純的你要不要 Ita/野聲音娛樂有限公司(演唱者:葛西瓦)

ABUS/華納國際音樂股份有限公司(演唱者:阿布絲)

■ 最佳 MV 獎

Beanstalk《BEANSTALK》/導演:章郡/否極泰來音樂股份有限公司(演唱者:YELLOW黃宣)

I Will Find You《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》/導演:陳霈芙/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱者:曾沛慈)

給《給》/導演:比爾賈/亞神音樂娛樂股份有限公司(演唱者:徐佳瑩)

差-點《Snow White》/導演:邱柏昶/愛貝克思股份有限公司(演唱者:JADE)

(……海妖沙龍)(feat. 蜷川紅 of 和樂器樂團)《馬拉美的星期二》/導演:Show Yanagisawa/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:吳青峰)

Little Balcony《Little Balcony》/導演:Pennacky/夕陽音樂產業有限公司(演唱者:落日飛車 Sunset Rollercoaster、Phum Viphurit)

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

黃玠瑋/游牧《游牧》/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:黃玠瑋)

徐佳瑩/不在一起就不會分開《明室》/何樂音樂有限公司(演唱者:洪佩瑜)

艾怡良/我怨《LINK》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司(演唱者:A-Lin)

鄭宜農、何俊葦/新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》/火氣音樂股份有限公司(演唱者:鄭宜農)

戴佩妮/鬧劇《被動的觀眾》/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司(演唱者:戴佩妮)

吳青峰/(……戀人絮語)(feat. 林嘉欣)《馬拉美的星期二》/環球國際唱片股份有限公司(演唱者:吳青峰、林嘉欣)