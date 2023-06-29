2023/06/29,
音樂

（7/1頒獎典禮不斷更新）【2023金曲獎入圍暨得獎名單】

（7/1頒獎典禮不斷更新）【2023金曲獎入圍暨得獎名單】
2023金曲獎評審團主席陳建騏｜Photo Credit: 台視提供

我們想讓你知道的是

第34屆金曲獎以「無疆界」為主題概念，頒獎典禮將於7月1日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，這是疫情解封後的首次金曲獎，也是睽違3年後，重返台北小巨蛋。

2023年第34屆金曲獎，共計有314家報名單位、1667張專輯／EP、2萬4604件作品參賽；總件數較上屆增加3883件；其中實體專輯／EP273件，較上屆增加27件，數位發行專輯／EP1181件，較上屆增加78件。而今年金曲獎報名情形，也創下歷年最高紀錄。

經評審團初審、資格審及複審三階段，歷時3個月的評審作業後，產生入圍名單，計169件作品入圍角逐27個獎項；其中，何樂音樂有限公司，以及環球國際唱片股份有限公司，分別入圍12項表現最亮眼，專輯作品則以洪佩瑜的《明室》入圍8項奪冠，至於徐佳瑩的《給》和吳青峰的《馬拉美的星期二》則紛紛入圍7項大獎緊追在後。

至於本屆特別貢獻獎得主為林秋離先生及歐陽菲菲女士。

本屆金曲獎評審團主席，由知名音樂製作人、演唱會音樂總監陳建騏擔任，陳建騏曾獲金曲獎第23屆「最佳編曲人獎」、第27屆「最佳單曲製作人獎」、第32屆「最佳專輯製作人獎」，陳建騏活躍於劇場、電影、電視劇、流行音樂、廣告界等。

第34屆金曲獎以「無疆界」為主題概念，頒獎典禮將於7月1日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，這也是疫情解封後的首次金曲獎，也是睽違3年後，重返台北小巨蛋。

第34屆金曲獎完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

【演唱類】
【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎
最佳台語專輯獎
最佳客語專輯獎
最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

準明星／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱：徐佳瑩）
明室／何樂音樂有限公司（演唱：洪佩瑜）
最偉大的作品／杰威爾音樂有限公司（演唱：周杰倫）
新世紀的女兒 feat. Chunho／火氣音樂股份有限公司（演唱：鄭宜農）
最好的時光／聯成娛樂事業有限公司（演唱：安溥）
Semane sepi夢／野聲音娛樂有限公司（演唱：葛西瓦）

■ 最佳華語專輯獎

給／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
明室／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
Snow White／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）
PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）
馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）
娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）

■ 最佳台語專輯獎

水逆／火氣音樂股份有限公司（演唱者：鄭宜農）
邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司（演唱者：A_Root同根生）
格／顏社企業有限公司（演唱者：DJ MR.GIN）
萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：黃浩庭 HAOTING）
憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司（演唱者：蔡秋鳳）
禁／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯）

■ 最佳客語專輯獎

等路 Waiting a present for／好有感覺音樂事業有限公司（演唱者：邱舒）
簷風謠／山狗大樂團（演唱者：林鈺婷）
我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司（演唱者：彭佳慧）
蝓螺／老頭音樂（演唱者：米莎）
客氣／安樂茂思國際事業有限公司（演唱者：彭柏邑）

最佳原住民語專輯獎

Muskun Kata 一起我們／燚碼音樂工作室（演唱者：王宏恩）
分水嶺 Padiyudr／那屋瓦文化有限公司（演唱者：Kivi）
cinevuan 7鄰86號／十一音像有限公司（演唱者：Matzka）
我這裡有一批很純的你要不要 Ita／野聲音娛樂有限公司（演唱者：葛西瓦）
ABUS／華納國際音樂股份有限公司（演唱者：阿布絲）

■ 最佳 MV 獎

Beanstalk《BEANSTALK》／導演：章郡／否極泰來音樂股份有限公司（演唱者：YELLOW黃宣）
I Will Find You《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》／導演：陳霈芙／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：曾沛慈）
給《給》／導演：比爾賈／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
差-點《Snow White》／導演：邱柏昶／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）
（……海妖沙龍）（feat. 蜷川紅 of 和樂器樂團）《馬拉美的星期二》／導演：Show Yanagisawa／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）
Little Balcony《Little Balcony》／導演：Pennacky／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車 Sunset Rollercoaster、Phum Viphurit）

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

黃玠瑋／游牧《游牧》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：黃玠瑋）
徐佳瑩／不在一起就不會分開《明室》／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
艾怡良／我怨《LINK》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：A-Lin）
鄭宜農、何俊葦／新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》／火氣音樂股份有限公司（演唱者：鄭宜農）
戴佩妮／鬧劇《被動的觀眾》／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司（演唱者：戴佩妮）
吳青峰／（……戀人絮語）（feat. 林嘉欣）《馬拉美的星期二》／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰、林嘉欣）


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