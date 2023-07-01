誕生在社會動盪之間，烏克蘭、台灣、香港的年輕獨立新創媒體如何夾縫求生？
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Sergiy強調，偵查報導和事實查核（fact-check）在戰爭中顯得尤其重要：「在2月24日前幾個星期，假消息充斥著整個社會，如何為民眾理順當前的局面、闢謠，成為我們那個時候最重要的任務之一。」其後，《基輔獨立報》展開調查報導，並視此為一個重要的發展方向。
文：荷門
從2014年的台灣「太陽花學運」、2019年的香港「反送中」、到2022年的俄烏戰爭，每次一個社會出現動盪，不同力量出現衝突後，當地的傳媒生態會出現洗牌，其中有不少獨立媒體會經歷這些重大的社會事件後誕生。這些新創的媒體，常常獨立於主流的、強勢的意識形態，擁有較為年輕的媒體人團隊；他們中有一部分已經找到財政可持續發展之道，有些仍在裂縫中努力生存。
永遠的百分之一
隨著俄烏戰爭爆發，烏克蘭的媒體生態有著明顯的變化。
在2022年2月24日俄羅斯正式入侵烏克蘭前的數個月，俄烏邊境已爆發零星衝突。擁有加拿大籍的烏克蘭大學生Sergiy在多倫多一所大學畢業後，2021年年中便返回烏克蘭生活。從政治學系畢業的他，對記者的工作感興趣，於是他回到基輔時，加入了當地的英文媒體《基輔郵報》（Kyiv Post）。
但好景不常，Sergiy在《基輔郵報》工作了一個月，就被解僱了。
Sergiy回憶，2021年11月，《基輔郵報》的「親俄」高層要求編採團隊發表一些「不符合客觀報導守則的文章及報導」，整個編採團隊對此表達了強烈不滿，並發起罷工行動「開天窗」，有好幾天都沒有刊出任何報導，是辦報20多年來，很罕有的罷工行動。他也有參與這個行動。
數天後，《基輔郵報》親俄的高層「一怒之下把整個新聞辦公室（newsroom）關閉，解僱了整個編採團隊」。及後，Sergiy與30多名同僚成立了獨立媒體《基輔獨立報》（Kyiv Independent），「既然拯救不了《基輔郵報》的存在價值，就把它的精神延續下去」。
Sergiy在《基輔郵報》短短的工作時期中瞭解到，媒體高層干預編採團隊的工作，在當地也是十分常見，尤其是2014年爆發克里米亞危機之後。「很多媒體高層都頂著老闆和廣告商巨大的壓力，因為來自俄羅斯的資金比較多，所以他們的立場也相對傾向俄羅斯，不想得失金主和廣告商」，他解釋。
他舉例説，就像烏克蘭的總統澤倫斯基，「當選之前、（俄烏）爆發衝突之前，他也曾經被歸類為親俄，但未至於把國家利益奉上。這正正是媒體業老闆、高層，甚至媒體生態的縮影。有同僚説，開戰後大家（媒體老闆）都知道是時候要選邊站了，不能一方面想賺俄羅斯的錢，又不得罪本國民眾，他們也抵不住民怨，那你能想像還未正式開戰前，他們要如何討好俄羅斯資金」。
澤倫斯基的競選主張明確表示，希望通過與俄羅斯和平談判。再加上澤倫斯基出生於烏東俄語區，當選前使用俄語為主，並曾在俄羅斯長期工作，與俄羅斯資本和媒體有長期合作關係。因此，他當時被反對者指稱是俄羅斯間諜、親俄的賣國賊，認為他當選後會出賣烏克蘭。
談論到《基輔獨立報》的社會責任與使命、與傳統媒體的不同，Sergiy笑言：「我們的出現一開始是為了對抗媒體金主幹預新聞自由、編採自由，但出現的時機看起來『剛剛好』（seems to be right time），就在（2022年）2月正式開戰前出現。《基輔獨立報》除了在戰爭中提供全面、客觀的資訊，還開始了一系列的偵查報導。」
當中引起廣泛討論和關注的調查報導，包括〈外洩文件顯示：克里姆林宮擬在2030年之前接管白俄羅斯〉（Leaked document reveals alleged Kremlin plan to take over Belarus by 2030）、〈俄羅斯虛假訊息在美國何處孵化？〉（Where does Russian disinformation incubate in US?）、〈烏克蘭記者揭4名俄羅斯神風敢死隊無人機操作員身份〉（Ukrainian journalists identify 4 Russian kamikaze drone operators）等。
Sergiy強調，調查報導和事實查核（fact-check）在戰爭中顯得尤其重要：「在2月24日前幾個星期，假消息充斥著整個社會，如何為民眾理順當前的局面、闢謠，成為我們那個時候最重要的任務之一。」其後，《基輔獨立報》展開調查報導，並視此為一個重要的發展方向。
《BBC》在2022年12月的報導中曾經提到，俄羅斯的入侵在烏克蘭以往多元化的媒體市場中，「留下了重要的印記」。報導指出，過去常常提出不同觀點的主要媒體，在他們的戰爭報導中不斷發放鼓勵民眾參軍的訊息，主流的商業電台和公共廣播公司更推出了新聞聯播，旨在促進民眾團結、推動他們參戰。這明顯與《基輔獨立報》所走的編採路線不同。
在和平時期，烏克蘭已經比鄰近的前蘇聯國家享有更自由的媒體環境，但挑戰也很多，包括虛假訊息、針對記者的暴力行為。最受歡迎的電視頻道都在富豪大亨的控制之下，獨立媒體則普遍依賴贈款和捐贈。
《基輔獨立報》以網頁形式刊出報導，並透過Patreon收取訂閲費用，每個月的訂閲收入足以支撐他們的運營。根據Patreon的公開訂閲資料，《基輔獨立報》每個月訂閲人數超過9800人，訂閲收入約8500美元。
Sergiy指出，當中有很多海外（烏克蘭）讀者訂閲，他們視此為支持烏克蘭和新聞自由的其中一個方法，也是持續發展的支撐點。除了訂閲收入，《基輔獨立報》還引入了其他投資者，但為了避免《基輔郵報》干預編採自由的事件重演，「我們創立的時候，堅決讓編採團隊持有51%的股權，如果出現了資金方與編採團隊的分歧和爭議，我們永遠多1%的話語權。」這1%是《基輔獨立報》保持其獨立性，以及實現財務可持續性的重要因素。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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