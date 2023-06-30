國民黨藉由海峽論壇「台東模式」解禁釋迦，民進黨政府兩岸路線面臨邊緣化

6月20日中國國台辦宣布，恢復有註冊包裝廠與果園生產的台東釋迦重新輸陸。農委會主委陳吉仲隨即抨擊國民黨主政台東縣政府，批評縣長饒慶鈴「配合中國起舞」，評價台東鳳梨釋迦輸陸為「自貶國格」，引發地方政府及農民不滿及抗議；甚至民進黨政府批判參與論壇，係受到中共「統一戰線」蠱惑。

台東縣長饒慶玲則反擊這是「穿國王的新衣」，提醒「若農委會做得到，地方不需要這麼辛苦！」海峽論壇之召開，不僅邊緣化民進黨兩岸論述及路線之話語權及主導權；也深化台灣「綠中央」與「藍地方」兩岸政策之衝突。

2024年台灣總統大選來臨之際，中共、國民黨運用海峽論壇，作為兩岸社會對話平台機制，以「九二共識」作為區隔化、差異化原則，藉此凸顯民進黨兩岸治理能力之不足，無法維持兩岸和平穩定關係框架。

國民黨對論壇召開及解除釋迦禁運表示「樂見其成」，證明長久以來主張兩岸交流對話、關注基層民生、務實解決問題路線的正確性和有效性。尤其是2016年蔡英文執政後，兩岸已缺乏第一軌道的國台辦與陸委會政府間對話，又失去第二軌道海協會與海基會兩岸兩會協商，因而海峽論壇這樣民間社會組織間對話，更顯彌足珍貴及重要性。

自2022年8月以來，國民黨副主席夏立言幾次率團赴陸溝通交流，反映台灣基層農漁民和中小企業希望兩岸交流合作、平等互惠的心聲，獲陸積極正面回應。由藍營執政台東縣政府也積極輔導農民，結合產、官、學各界的力量改善品質，並由副縣長率縣府及農民代表赴陸溝通協商。

此次夏立言和台東縣長饒慶鈴在海峽論壇大會致詞，反映台灣農漁民的心聲，促成後續良性發展，增進兩岸交流的正面效益普惠更多台灣民眾，基本上實現「兩岸雙贏」。然而，從民進黨角度檢視，國民黨猶如已成為中共「在台協力者」，受其統戰及認知作戰影響。

「台東模式」可謂是藍執政地方透過海峽論壇，發揮兩岸對話協商功能，有效解決農漁水產品暫停輸陸問題，這將產生「九二共識」的差異化作用及「示範效應」。