歐洲車商Volvo跟進福特、通用加入特斯拉充電網絡，有望統一北美標準

全球汽車大廠，包含福特（Ford）、通用汽車（GM）和Volvo等在內的5家業者，加入美國電動車巨擘——特斯拉（Tesla）的充電網絡，讓更多不同廠牌的車主能暢遊於美國、加拿大和墨西哥，使用多達1.2萬個超級充電站，這有助特斯拉充電站一統成美國標準。

歐洲車商Volvo加入成為指標

在通用、福特和Rivian之後，歐洲的指標性業者Volvo，宣布投入特斯拉充電站網絡，而這些車商避開了拜登政府所主導的「組合充電系統」（CCS）標準，轉向使用特斯拉專有的「北美充電標準」（NACS）插座。電動車充電頭主要分為這兩大系統。

根據《華爾街日報》報導，Volvo簽約後，預計在2025年推出的新車，將開始配備特斯拉專有的NACS插座。此外，國際汽車工程師協會（SAE International）表示，6個月內以特斯拉的充電連接器，來制定電動車產業標準結構。

Volvo執行長羅文（Jim Rowan）說明，Volvo預計於2030年成為全電動業者計畫的一部份，他認為要讓更多車主轉為駕駛電動車，首要條件是便利的充電設施，未來配備NACS充電插座的Volvo電動車，可透過公司提供的轉接器去繼續以CCS充電。

現在使用NACS的車商有5間，包含特斯拉在內，分別是美國車商福特、通用，歐洲車商Volvo、美國新創車商Rivian。此外，韓國現代汽車（Hyundai）也在考慮中，其執行長張在勳（Jaehoon Chang）希望特斯拉超充站能夠對應到800V高電壓，若能達成，現代旗下的電動車將跟著選擇改搭NACS充電。

國際汽車工程師協會還指出，目前正跟特斯拉、福特、通用還有其他車商，一起同美國政府就NACS標準化進行下階段的協商；不過更值得注意的是，它們強調在制定標準過程中，不再由一家公司控制，而是由所有公司坐下來討論如何開發充電器標準。

台灣業者搶充電設施商機

事實上，隨著電動車的普及和市場成長，確保充電設施的便利性和相容性成為一個關鍵問題。統一充電規格，除了能夠讓車主更便利以外，也能推動充電基礎設施的發展。

NACS的引入為充電基礎設施提供了明確的方向和標準，這讓充電基礎設施的建設更加經濟效益，減少了不同充電標準所需的成本和工程負擔，對於提供充電站的零件商而言是大利多。

受到這個消息振奮，台灣相關充電設備業者股價跟著動起來，例如台達電、光寶科和貿聯-KY等，可以受惠充電基礎設施帶來的龐大商機。貿聯-KY董事長梁華哲對外表示，北美朝特斯拉的標準靠攏，不但對消費者來說是件好事，剛好也可以藉機把產業的餅做大。

工研院產科國際所組長岳俊豪指出，未來電動車充電速度的提升與更廣泛的充電設施佈建，將使電池的充電時間更為短暫，並加速電動車的普及化，其所對應的加工設備與下世代材料，也為台灣產業帶來新的機會。

此外，Optimal-EV台灣研發處長嚴上和提醒，2025至2030年是電動車用產品需求大爆發時間，必須提前準備，否則就永遠無法獲得廣大的商機及高附加價值利益。

他說，尤其2025年將是關鍵年，儘快取得電動車產業鏈進入資格與門檻，而北美電動中型巴士、Type A校車市場，不論是市場經濟規模、技術難度、競爭對手數量而言，就是一個可迅速切入的利基市場。

至於對特斯拉的影響，據Piper Sandler分析師日前估計，加入充電網絡的車商，未來幾年也將不斷推出電動車款，2030年，這些其它業者的電動車，將讓特斯拉增加至少30億美元營收。隨著越來越多車商表態加入充電網絡，預料獲利將會持續上升。

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核稿編輯：翁世航