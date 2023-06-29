歐洲車商Volvo跟進福特、通用加入特斯拉充電網絡，有望統一北美標準
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現在使用特斯拉（Tesla）所主導的北美充電標準」（NACS）插座的車商有5間，包含特斯拉在內，分別是美國車商福特、通用，歐洲車商Volvo、美國新創車商Rivian，此外，韓國現代汽車（Hyundai）也在考慮中。
全球汽車大廠，包含福特（Ford）、通用汽車（GM）和Volvo等在內的5家業者，加入美國電動車巨擘——特斯拉（Tesla）的充電網絡，讓更多不同廠牌的車主能暢遊於美國、加拿大和墨西哥，使用多達1.2萬個超級充電站，這有助特斯拉充電站一統成美國標準。
歐洲車商Volvo加入成為指標
在通用、福特和Rivian之後，歐洲的指標性業者Volvo，宣布投入特斯拉充電站網絡，而這些車商避開了拜登政府所主導的「組合充電系統」（CCS）標準，轉向使用特斯拉專有的「北美充電標準」（NACS）插座。電動車充電頭主要分為這兩大系統。
根據《華爾街日報》報導，Volvo簽約後，預計在2025年推出的新車，將開始配備特斯拉專有的NACS插座。此外，國際汽車工程師協會（SAE International）表示，6個月內以特斯拉的充電連接器，來制定電動車產業標準結構。
Volvo執行長羅文（Jim Rowan）說明，Volvo預計於2030年成為全電動業者計畫的一部份，他認為要讓更多車主轉為駕駛電動車，首要條件是便利的充電設施，未來配備NACS充電插座的Volvo電動車，可透過公司提供的轉接器去繼續以CCS充電。
現在使用NACS的車商有5間，包含特斯拉在內，分別是美國車商福特、通用，歐洲車商Volvo、美國新創車商Rivian。此外，韓國現代汽車（Hyundai）也在考慮中，其執行長張在勳（Jaehoon Chang）希望特斯拉超充站能夠對應到800V高電壓，若能達成，現代旗下的電動車將跟著選擇改搭NACS充電。
國際汽車工程師協會還指出，目前正跟特斯拉、福特、通用還有其他車商，一起同美國政府就NACS標準化進行下階段的協商；不過更值得注意的是，它們強調在制定標準過程中，不再由一家公司控制，而是由所有公司坐下來討論如何開發充電器標準。
台灣業者搶充電設施商機
事實上，隨著電動車的普及和市場成長，確保充電設施的便利性和相容性成為一個關鍵問題。統一充電規格，除了能夠讓車主更便利以外，也能推動充電基礎設施的發展。
NACS的引入為充電基礎設施提供了明確的方向和標準，這讓充電基礎設施的建設更加經濟效益，減少了不同充電標準所需的成本和工程負擔，對於提供充電站的零件商而言是大利多。
受到這個消息振奮，台灣相關充電設備業者股價跟著動起來，例如台達電、光寶科和貿聯-KY等，可以受惠充電基礎設施帶來的龐大商機。貿聯-KY董事長梁華哲對外表示，北美朝特斯拉的標準靠攏，不但對消費者來說是件好事，剛好也可以藉機把產業的餅做大。
工研院產科國際所組長岳俊豪指出，未來電動車充電速度的提升與更廣泛的充電設施佈建，將使電池的充電時間更為短暫，並加速電動車的普及化，其所對應的加工設備與下世代材料，也為台灣產業帶來新的機會。
此外，Optimal-EV台灣研發處長嚴上和提醒，2025至2030年是電動車用產品需求大爆發時間，必須提前準備，否則就永遠無法獲得廣大的商機及高附加價值利益。
他說，尤其2025年將是關鍵年，儘快取得電動車產業鏈進入資格與門檻，而北美電動中型巴士、Type A校車市場，不論是市場經濟規模、技術難度、競爭對手數量而言，就是一個可迅速切入的利基市場。
至於對特斯拉的影響，據Piper Sandler分析師日前估計，加入充電網絡的車商，未來幾年也將不斷推出電動車款，2030年，這些其它業者的電動車，將讓特斯拉增加至少30億美元營收。隨著越來越多車商表態加入充電網絡，預料獲利將會持續上升。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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