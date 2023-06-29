2023/06/29,
教育

陳明通退休案：台大無法源解聘，教育部依法核定退休案

陳明通退休案：台大無法源解聘，教育部依法核定退休案
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台大三級教評會日前做出決議不解聘陳明通，教育部也核定陳明通退休案。針對大學教授指導論文是否涉及相關責任，教育部會請大學協進會共同討論評估，後續有必要性再做研議。

教育部日前已核准陳明通退休案，教育部長潘文忠表示，先前暫時沒有核定陳明通退休案，是因為台大正在針對其學倫相關議題做調查，要等待三級教評會調查完再做處置。台大完成調查後，教育部就依照程序核定陳明通退休，並正式函發給台大。

從前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦開始，陳明通過去所指導的學生接連爆發學術倫理問題，台大之後因民眾檢舉成立小組啟動調查。

日前調查結果出爐，但根據《教師法》規定，離職教師除非犯內亂外患罪，或有性騷擾、性霸凌等情事才得以解聘，陳明通雖有指導不周，但情節未達應解聘的程度，因此不予解聘。

陳明通本人則在去（2022）年不再應聘兼課，並於今（2023）年申請退休。依照《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第25條規定，教職員遭停聘、解聘、不續聘，主管機關才會不受理退休申請，如今陳明通已確定退休，潘文忠今（29）日接受媒體聯訪時表示，台大調查期間教育部暫時沒有核定陳明通退休案，希望等待台大系評、院評、校評的三級教評會結束後再做處置。

台大完成調查後報給教育部，教育部就依照程序核定退休案、於6月19日函發台大。至於陳明通的服務年資、退休金額，也將由台大計算核發。

根據《聯合新聞網》報導，台大校長陳文章受訪時指出，這起事件對台大傷害很深，陳明通身為指導教授應負責向社會大眾致歉。另外，對於現行沒有法源依據可解聘陳明通，陳文章也表示《教師法》應修法、與時俱進。

潘文忠今日回應，在今年的大學校長會議中，也許能和所有大學校長共同討論、形成共識。針對陳文章提到大學教授指導論文是否涉及相關責任，以及有沒有要入《教師法》，教育部會請協進會共同討論評估，後續有必要性再做研議。

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核稿編輯：羅元祺


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