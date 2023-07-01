2023/07/01,
音樂

【2023金曲獎】洪佩瑜《明室》獲得最佳新人，稱自己其實是「大麻瓜」

【2023金曲獎】洪佩瑜《明室》獲得最佳新人，稱自己其實是「大麻瓜」
Photo Credit: LINE TV

我們想讓你知道的是

洪佩瑜說，過去在比賽的時候被大家認識，所以很多人可能不會覺得她是一個新人，但她其實是一個「大麻瓜」，對於音樂對於歌唱我還有很多要學習，這也是她為什麼要做自己的作品。

今（2023）年最佳新人項目如往常一樣備受矚目，入圍者各有特色，其中又以憑藉《明室》專輯入圍金曲獎8項大獎的洪佩瑜最受矚目，評審團主席陳建騏此前也表示，「重視新人們的不可取代性，然後期待大家未來的發展。對於新人來說，這個獎是一個很好的助力」。而本屆此獎項的得獎者則為洪佩瑜。

洪佩瑜出生於高雄，從台灣選秀節目《超級偶像》出道，曾以〈墊起腳尖愛〉一曲，在YouTube累積6583萬次點閱。歌唱代表作還有〈AI敢會愛〉（與Robot Swing、陳以恆），2017年起演出多部幾米音樂劇《地下鐵》、《向左走，向右走》、《時光電影院》。

洪佩瑜2023年推出首張個人專輯《明室》，入圍第34屆金曲獎最佳華語女歌手獎、年度專輯獎等8項獎項，成為當屆入圍最多獎項的專輯。

洪佩瑜得獎時表示，「很多時候我是一個唱歌的人，所以當被邀請要變成一個歌者，如果我不是一個創作歌手，我是不是可以站在這裡，詮釋這個角色，但是我遇到李焯雄老師跟我說，請你去做你會做的事情，請繼續唱歌，然後我遇到我的團隊，還有我的唱片公司何樂音樂，我遇到很多很好的人在後面推了我一把，所以我才會站在這裡。」

洪佩瑜說，過去在比賽的時候被大家認識，所以很多人可能不會覺得她是一個新人，但她其實是一個「大麻瓜」，對於音樂對於歌唱我還有很多要學習，這也是她為什麼要做自己的作品。

洪佩瑜在後台受訪時表示，入圍新人獎，像是獲得了一個重新介紹自己的機會，能夠正視帶著自己的第一個作品跟大家見面，真的很開心。她謝謝評審以及一直以來給予支持的聽眾們，未來的路上會繼續帶著這份新鮮的力量前進，記得作為新人的初心，持續嘗試各種挑戰。

洪佩瑜說，上台的時候真的就和葛大為說的一樣，叫到名字時一片空白，而且徐佳瑩又在前面得獎，當時已經忍不住想哭了，是很奇妙的經驗。

而對於這次的新人獎項，洪佩瑜提及：「競爭真的很激烈，尤其每一個才華洋溢的歌手們，然後能跟這些人一起被列在上面，真的非常榮幸。」

洪佩瑜也說，拿下新人獎之後，最後希望獲得最佳專輯的肯定，「因為專輯獎項，是讓所有參與專輯的人們，都被好好稱讚的感覺。」

最後，面對《明室》的新人獎，以及多項入圍，洪佩瑜提及，「不管有沒有得獎對未來都是一個挑戰，因為我已經有一個作品了，下一個作品肯定是要再超過這個作品，或是我自己也想要去到更遠的地方，所以這個挑戰就是一定會來的，而我想我應該夠強壯。」

最佳新人獎（粗體為得獎者）

  • 洪佩瑜／明室／何樂音樂有限公司
  • 芒果醬／新・寶島少年？／給樂工作室
  • LÜCY／LÜCY／晚安島音樂娛樂有限公司
  • 黃浩庭 HAOTING／萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司
  • 鶴 The Crane／TALENT／新樂園音樂有限公司
  • 潮州土狗／狗狗歷險記／奇洱文創有限公司
  • 阿布絲／ABUS／華納國際音樂股份有限公司

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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