【2023金曲獎】洪佩瑜《明室》獲得最佳新人，稱自己其實是「大麻瓜」
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洪佩瑜說，過去在比賽的時候被大家認識，所以很多人可能不會覺得她是一個新人，但她其實是一個「大麻瓜」，對於音樂對於歌唱我還有很多要學習，這也是她為什麼要做自己的作品。
今（2023）年最佳新人項目如往常一樣備受矚目，入圍者各有特色，其中又以憑藉《明室》專輯入圍金曲獎8項大獎的洪佩瑜最受矚目，評審團主席陳建騏此前也表示，「重視新人們的不可取代性，然後期待大家未來的發展。對於新人來說，這個獎是一個很好的助力」。而本屆此獎項的得獎者則為洪佩瑜。
洪佩瑜出生於高雄，從台灣選秀節目《超級偶像》出道，曾以〈墊起腳尖愛〉一曲，在YouTube累積6583萬次點閱。歌唱代表作還有〈AI敢會愛〉（與Robot Swing、陳以恆），2017年起演出多部幾米音樂劇《地下鐵》、《向左走，向右走》、《時光電影院》。
洪佩瑜2023年推出首張個人專輯《明室》，入圍第34屆金曲獎最佳華語女歌手獎、年度專輯獎等8項獎項，成為當屆入圍最多獎項的專輯。
洪佩瑜得獎時表示，「很多時候我是一個唱歌的人，所以當被邀請要變成一個歌者，如果我不是一個創作歌手，我是不是可以站在這裡，詮釋這個角色，但是我遇到李焯雄老師跟我說，請你去做你會做的事情，請繼續唱歌，然後我遇到我的團隊，還有我的唱片公司何樂音樂，我遇到很多很好的人在後面推了我一把，所以我才會站在這裡。」
洪佩瑜說，過去在比賽的時候被大家認識，所以很多人可能不會覺得她是一個新人，但她其實是一個「大麻瓜」，對於音樂對於歌唱我還有很多要學習，這也是她為什麼要做自己的作品。
洪佩瑜在後台受訪時表示，入圍新人獎，像是獲得了一個重新介紹自己的機會，能夠正視帶著自己的第一個作品跟大家見面，真的很開心。她謝謝評審以及一直以來給予支持的聽眾們，未來的路上會繼續帶著這份新鮮的力量前進，記得作為新人的初心，持續嘗試各種挑戰。
洪佩瑜說，上台的時候真的就和葛大為說的一樣，叫到名字時一片空白，而且徐佳瑩又在前面得獎，當時已經忍不住想哭了，是很奇妙的經驗。
而對於這次的新人獎項，洪佩瑜提及：「競爭真的很激烈，尤其每一個才華洋溢的歌手們，然後能跟這些人一起被列在上面，真的非常榮幸。」
洪佩瑜也說，拿下新人獎之後，最後希望獲得最佳專輯的肯定，「因為專輯獎項，是讓所有參與專輯的人們，都被好好稱讚的感覺。」
最後，面對《明室》的新人獎，以及多項入圍，洪佩瑜提及，「不管有沒有得獎對未來都是一個挑戰，因為我已經有一個作品了，下一個作品肯定是要再超過這個作品，或是我自己也想要去到更遠的地方，所以這個挑戰就是一定會來的，而我想我應該夠強壯。」
最佳新人獎（粗體為得獎者）
- 洪佩瑜／明室／何樂音樂有限公司
- 芒果醬／新・寶島少年？／給樂工作室
- LÜCY／LÜCY／晚安島音樂娛樂有限公司
- 黃浩庭 HAOTING／萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司
- 鶴 The Crane／TALENT／新樂園音樂有限公司
- 潮州土狗／狗狗歷險記／奇洱文創有限公司
- 阿布絲／ABUS／華納國際音樂股份有限公司
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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